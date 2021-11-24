Lộ diện nam sinh viên ĐH Bách Khoa có ‘nhãn lực siêu tưởng’ khiến dàn giám khảo không dám tin là sự thật

Tin tức giải trí 24/11/2021 23:07

Tập 2 “Siêu Thử Thách” với sự xuất hiện của chàng sinh viên Nguyễn Trung Nam cùng thử thách phân biệt 100 ngọn nến bằng “nhãn lực siêu tưởng” đã khiến dàn giám khảo liên tục há hốc.

Người Thách Thức gây kinh ngạc nhất trong Tập 2 là Nguyễn Trung Nam - chàng sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa TP.HCM có khả năng phi thường: nhìn và nhận biết ngọn nến. Với thử thách Nhãn lực siêu phàm”, ngay từ cấp độ Thách thức giới hạn thì thử thách dành cho Trung Nam đã không đơn giản. Cụ thể, trên sân khấu xuất hiện 100 cây nến đang cháy. BGK chọn ngẫu nhiên 1 cây nến trong số 100 cây nến. Trung Nam chỉ được nhìn phần đầu cây nến và có 1 phút để ghi nhớ hình ảnh ngọn nến này. Cây nến mục tiêu sau đó được trả lại vị trí cũ trong 100 cây nến. Trong vòng 4 phút, Trung Nam phải tìm được cây nến mục tiêu.

Lộ diện nam sinh viên ĐH Bách Khoa có ‘nhãn lực siêu tưởng’ khiến dàn giám khảo không dám tin là sự thật - Ảnh 1

Trung Nam tiết lộ: “Mình chỉ đơn giản là nhìn 1 ngọn nến và tưởng tưởng nó thành hình 1 cái gì đó, có thể là 1 cô gái xinh đẹp chẳng hạn. Khi mình đi tìm và nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó thì mình đã tìm thấy ngọn nến mà mình đã nhìn trước đó”. Nhãn lực siêu phàm của Trung Nam khiến GK Dương Anh Vũ nghĩ đến 1 bạn trẻ người Việt cũng có đôi “mắt thần” là Tuấn Phi từng xuất hiện trong “Siêu Trí Tuệ VN”. GK Dương Anh Vũ nhận định: “Qua cách mô tả của Trung Nam về khả năng mà em ấy tưởng tượng ngọn lửa thì năng lực này trùng khớp với năng lực của Tuấn Phi và trong quá trình nghiên cứu về bộ não con người thì tôi đặt tên cho năng lực đó là siêu tưởng”. Liệu Trung Nam có chinh phục thành công Nhãn lực siêu phàm và bước vào chinh phục cấp độ tiếp theo?

Lộ diện nam sinh viên ĐH Bách Khoa có ‘nhãn lực siêu tưởng’ khiến dàn giám khảo không dám tin là sự thật - Ảnh 2

Cũng trong Tập 2, khán giả sẽ được gặp gỡ “bộ đôi” Người Thách Thức thú vị, là chú Đoàn Văn Hải và người bạn đáng yêu là chú cún tên Bưởi. Chú Đoàn Văn Hải mưu sinh bằng nghề bán vé số ở Bến Lức (Long An) và đang nuôi 5 người bạn 4 chân, trong đó có chú cún Bưởi. Với tình yêu và sự thấu hiểu động vật của chú Hải, cộng thêm sự thông minh của những chú cún, chú Hải đã tự huấn luyện được 3 con cún nghe lời và phụ bán vé số. Trong đó Bưởi là chú chó thông minh nhất, có thể đi được bằng 2 chân sau, giữ thăng bằng đồ vật trên đầu mà không di chuyển khi chưa có lệnh của chú. Trong thử thách mang tên “Người bạn đáng yêu” - cấp độ Thách thức giới hạn, chú Hải phải đặt 1 ly nước trên đầu và hướng dẫn cho chú cún giữ thăng bằng để mang ly nước đi từ điểm xuất phát đến vạch đích. Di chuyển thành công tất cả 6 ly nước và không để đổ đổ nước, thử thách thành công.

Lộ diện nam sinh viên ĐH Bách Khoa có ‘nhãn lực siêu tưởng’ khiến dàn giám khảo không dám tin là sự thật - Ảnh 3

Tập 2 “Siêu Thử Thách” phát sóng lúc 20h Thứ Sáu - 26/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh HTV2.

Ảnh: BTC

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