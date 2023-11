Chưa đợi Mentor lên tiếng, host Nam Trung thẳng tay ‘nạt’ thí sinh team ‘người nhà’ TyhD: ‘Anh không cần thí sinh như vậy!’

Sức hút “ The Next Face Vietnam 2021 ” ngày càng tăng nhiệt khi 12 thí sinh tiềm năng nhất chính thức bước vào đường dành lấy ngôi vị Quán quân duy nhất của chương trình. Trong tập 3 được lên sóng tối 21/11 trên Facebook Watch thông qua Fanpage chính thức của chương trình, bên cạnh những tình huống căng thẳng khi cả 3 đội phải vượt qua thử thách quay clip viral dưới sự hướng dẫn và chấm điểm của Biên đạo Quang Đăng, thì màn nhận xét đầy thẳng thắn của Host Nam Trung dành cho thí sinh cả 3 đội cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Một trong những tình tiết đáng chú ý nhất chính là lúc Host Nam Trung thẳng tay “chỉnh đốn” thái độ làm việc mất tập trung của hai thí sinh team Mentor TyhD - Thu Vân và Văn Đen.

Host Nam Trung từ trước đến nay luôn được biết đến là vị giám khảo khó tính với những lời nhận xét đầy sắc sảo. Để các thí sinh ngày một tốt hơn, anh thường không ngại đưa ra những góp ý thẳng thắn, đôi khi có phần hơi gay gắt và “thẳng như ruột ngựa”, nhưng đó đều là những góp ý giúp thí sinh hoàn thiện bản thân mình tốt hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đảm nhận vị trí Host của The Next Face Vietnam 2021, ngay từ những ngày đầu của chương trình, khán giả đã được chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc, những câu nói viral đầy sắc sảo ‘cộp mác Nam Trung’, và trong tập 3 vừa được phát sóng, một lần nữa, Host Nam Trung tiếp tục có màn ‘chỉnh đốn’ đầy thuyết phục trước thái độ làm việc của thí sinh trong cuộc thi.

Cụ thể, trong set quay của team Mentor TyhD, hai thành viên là Thu Vân - Văn Đen nhiều lần mất tập trung làm ảnh hướng đến phần thi của cả đội cũng như làm mất khá nhiều thời gian thực hiện thử thách, khiến Mentor TyhD nhiều lần phải lớn tiếng. Lý giải về nội dung video clip của team chưa được đồng bộ, nam giám khảo cho rằng hai thí sinh đã mất tập trung và không theo kịp nhịp độ của những thành viên còn lại. Đặc biệt, thái độ làm việc không hợp tác, không chịu tiếp thu hướng dẫn của Thu Vân và Văn Đen đã không qua được mắt của Host Nam Trung. Anh đã tỏ ra khá bức xúc khi thí sinh của The Next Face Vietnam mang thái độ này vào công việc bởi theo anh, nếu muốn thành công thì các bạn trẻ phải biết học cách đón nhận mọi lời nhận xét, mọi thái độ của người khác đối với mình để từ đó, mình có sự tiếp thu, điều chỉnh và phát triển bản thân tốt hơn.

Mọi căng thẳng chưa dừng lại ở đó, “Ông hoàng của những câu nói viral” tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng đối với thí sinh Thu Vân: “Em còn rất là chậm và như có một mớ hỗn độn tâm lý ở trong con người em...”. Host Nam Trung tiếp lời: “Đến với một cuộc thi mà em còn để tâm lý đó níu em, em sẽ không bao giờ là người bứt phá, không bao giờ là người chiến thắng cả. Với bản thân anh - hosting của chương trình, anh không cần những thí sinh như vậy!”. Host Nam Trung cũng không quên nhắc nhở lại các thí sinh về việc phải biết tôn trọng ‘người thầy’ của mình hay những người đi trước thay vì tỏ thái độ như vậy. Có thể thấy, những lời nhận xét có phần gay gắt nhưng cực kì chính xác của Host Nam Trung cũng chính là một bài học, một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đến hai học trò của huấn luyện viên TyhD mà còn đến những thí sinh khác trong cuộc đua đầy thử thách này.

Thu Vân và Văn Đen là hai thí sinh chưa có nhiều “va chạm” trong nghề nên trong cuộc đua khốc liệt này hai thi sinh chưa thể hiện được tốt nhất những khả năng của mình. Đứng trước thử thách thể hiện kỹ năng nhảy vốn không thuộc sở trường của cả hai, đã khiến cho phần thể hiện của cả team chưa được như ý. Với phần thể hiện chưa tốt và “mất điểm” trước BKG vì thái độ làm việc, Văn Đen và Thu Vân là hai thí sinh của team “Drama queen” TyhD phải bước vào vòng loại trừ. Kết quả cuối cùng, Văn Đen thuyết phục được Mentor H’Hen Niê trao cơ hội đi tiếp ở cuộc thi, còn Thu Vân phải dừng chân ở top 12 trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Kết thúc tập 3, 2 thí sinh bị loại đồng nghĩa với việc chỉ còn 10 thí sinh duy nhất bước vào vòng trong, tiếp tục cuộc chiến đầy cam go phía trước. Sa sút ở vòng thi này, liệu Văn Đen có “lội ngược dòng”, chứng minh được bản thân trước các giám khảo ở những thử thách tiếp theo? Ai sẽ đi tiếp và ai sẽ dừng lại? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC