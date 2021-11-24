Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’

Tin tức giải trí 24/11/2021 13:06

Vừa qua, tập 3 “The Next Face Vietnam 2021” đã chính thức được lên sóng, hé lộ những tình tiết cực kỳ gay cấn với chiến thắng đầu tiên thuộc về team của Mentor H’Hen Niê, nàng hậu đã xuất sắc bảo toàn số lượng thành viên team của mình và loại đi 2 chiến binh Thu Vân cùng Lâm Duy từ 2 team còn lại.

Bên cạnh đó, ngoài những kịch tính và gây cấn mới đây trong đoạn clip hậu trường được ghi lại, trước khi đến với thử thách Mentor H'Hen Niê đã có những than thở khi quá run và áp lực cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh giúp cho không khí căng thẳng của trường quay được xoa dịu và thoải mái hơn bao giờ hết.

Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 1

Cụ thể, những khoảnh khắc hậu trường tập 3 đã ghi lại sau khi giành chiến thắng tại thử thách đầu tiên và chuẩn bị đến với thử thách chính thức, Mentor H'Hen Niê đã có những chia sẻ trong sự hoang mang: “Em có liều lĩnh khi nhận làm Mentor không?”. Khi được nói đến team mình vừa mới giành chiến thắng ở thử thách phụ đầu tiên nhưng nàng hậu tiếp tục nói: “ Tuy thắng nhưng mà mình sẽ nhận được những cái gì khác, thắng cũng sợ mà thua mình cũng sợ!”.

Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, vẫn là những than thở về thử thách Mentor H'Hen Niê bộc bạch: “Mình không thích cảm giác làm mình đau tim thế này, ngày xưa làm thí sinh mình cảm thấy rất tự tin và tâm tư của mình rất là lạc quan vui vẻ, nhưng đứng ở vai trò Mentor phải nhận xét, góp ý những đội khác cùng với đội mình giúp cho các bạn trưởng thành hơn, nhưng nó không đơn giản như vậy mình phải moi móc, khen chê đầy đủ, nên khiến cho Hen khá căng thẳng”. Tiếp đó, khi gặp Host Nam Trung nàng hậu vẫn tiếp tục than khổ: “Em bắt đầu sợ anh rồi, anh cho đề khó quá!”. Khi được vị Host chia sẻ đó chỉ là một phần nhỏ thôi, mọi người hãy từ từ tiếp tục, nữ Mentor đã thốt lên rằng:“Con tim em tan vỡ rồi!”.

Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 3

Than thở và lo sợ là thế nhưng khi đến với thử thách chính thức, Mentor H'Hen Niê đã thể hiện khả năng huấn luyện của mình cực kỳ xuất sắc, cùng với cách lựa chọn chiến thuật thông minh cho team bên cạnh lợi thế sở hữu trong tay đội hình mạnh, nàng hậu đã tạo nên một viral clip cực kỳ ấn tượng được các vị giám khảo đánh giá rất cao về sự phong phú và đa dạng trong từng phần thể hiện động tác của các thí sinh, cùng với điểm cộng được chiến thắng ở phần thử thách phụ, team Mentor H’Hen Niê đã giành lấy chiến thắng chung cuộc đầu tiên tại chặng đua “The Next Face Vietnam 2021” và giành quyền loại đi 2 chiến binh Thu Vân cùng Lê Lâm Duy từ team của Mentor TyhD Thuỳ Dương và Lương Thuỳ Linh

Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 4Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 5

Có thể thấy rằng tuy cảm thấy rất áp lực và cũng như lo sợ trước các thử thách vô cùng cam go tại “The Next Face Vietnam 2021” , nhưng H’Hen Niê đã chứng tỏ được bản lĩnh và giúp cho team của mình giành lấy chiến thắng đầu tiên vô cùng thuyết phục. Liệu nàng hậu cá tính có giữ vững được phong độ và giành chiến thắng trong tập tiếp theo? Những thử thách nào đang chờ đón team của nữ Mentor trong thử thách catwalk sắp tới?

Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 6Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 7Than dữ lắm thế mà H'Hen Niê vẫn ôm trọn cả 2 chiến thắng trong tập 3 ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 8

Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC

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