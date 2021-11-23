MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch

Tin tức giải trí 23/11/2021 12:47

Trở lại sân khấu sau nhiều tháng hỗ trợ đồng bào chống dịch Covid-19, MC Quyền Linh vui vẻ cho biết hiện tại mình “đẹp trai” hơn nhờ giảm 12kg.

Hôm qua, 22/11 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” chính thức được “khai máy” với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh. Đồng hành cùng nam MC là sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ở vai trò giám khảo xuyên suốt. Bên cạnh đó, ở mỗi tập sẽ có một giám khảo khách mời là các ca sĩ nổi tiếng, họ sẽ trực tiếp nhận xét và đánh giá phần trình diễn của các thí sinh.

MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch - Ảnh 1

Có mặt tại buổi ghi hình chương trình, các nghệ sĩ đều xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ và tinh thần phấn khởi. Gây chú ý hơn cả là vóc dáng “khác lạ” của MC Quyền Linh, gầy hơn và nhiều “nếp nhăn” hơn. Chia sẻ về sự thay đổi của mình, nam MC hài hước cho hay: “Trong mấy tháng dịch tôi đã sụt 12kg, lúc trước tôi hơn 94-95kg nhưng nay còn 82kg do thiếu ngủ, lo lắng và ăn uống thất thường. Đó là một trong những điều tôi thấy mình ‘được’ nhiều hơn trong chuyến đi chống dịch vừa qua vì ngoài việc góp một phần sức cho cộng đồng, tôi còn được… gầy đi và trông đẹp trai hơn. Trong khi trước đó, tôi đã tìm mọi cách nhưng không giảm cân được”.

MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch - Ảnh 2

Chia sẻ cùng các đồng nghiệp tại hậu trường của chương trình, MC Quyền Linh cũng đã chia sẻ về quyết định tham gia chống dịch của mình khiến nhiều người “cảm phục”: “Tham gia chống dịch là tôi đã chấp nhận ngày mai tôi không còn nữa. Suốt mấy tháng chống dịch tôi toàn sống chung với F0, đã từng bế trên tay bệnh nhân F0, từng chứng kiến F0 ra đi ngay bên cạnh mình. Tới tận hôm nay tôi vẫn không ngủ được vì quá ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đau thương lại hiện ra trước mắt. Nhiều người nói tôi làm tình nguyện để ‘đánh bóng’ tên tuổi nhưng họ không hiểu rằng sẽ không một ai đưa mạng sống, tính mạng của mình ra để đánh đổi như thế”.

MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch - Ảnh 3

MC Quyền Linh cũng chia sẻ rằng, suốt thời gian tham gia hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, anh chưa một lần rơi nước mắt vì bản thân vất vả. Nếu có, đó cũng chỉ là những giọt nước mắt cảm thông cho những “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. “Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến khung cảnh những khu phố chỉ còn những tiếng khóc của trẻ con, những con hẻm chỉ còn lại một vài người lớn tuổi vì quá nhiều người đã ra đi”, anh xúc động cho biết.

Ngoài MC Quyền Linh, sự xuất hiện của “chị Tư” Cẩm Ly cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Với độ tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi diện chiếc áo bà ba với thiết kế cách tân vô cùng dễ thương. (Hình ca sĩ Cẩm Ly)

Không kém cạnh đàn chị, nữ MC Quỳnh Hoa cũng khiến phái đẹp phải ghen tỵ bởi nhan sắc “không tuổi” của mình. Xuất hiện trên thảm đỏ, MC Quỳnh Hoa nổi bật khi diện bộ áo dài màu xanh ngọc cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. (Hình MC Quỳnh Hoa)

MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch - Ảnh 4

Ngoài những nghệ sĩ trên, chương trình còn có sự đồng hành của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với vai trò giám khảo chính và đồng thời cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình. Diện vest tối màu cùng lối tạo kiểu tóc hất ngược ra sau giúp ngoại hình anh trông cực “ngầu”.

Chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” sẽ lên sóng tập đầu tiên lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11.2021 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, được tài trợ bởi Hoa Sen Home.

Ảnh: BTC

 

 

 

TyhD không phục chiến thắng của H’Hen Niê, ‘liên minh chị - em’ liệu có tương tàn?

TyhD không phục chiến thắng của H’Hen Niê, ‘liên minh chị - em’ liệu có tương tàn?

Liệu trong những thử thách tiếp theo, ‘liên minh’ H’Hen Niê - TyhD có còn bền chặt như cái bắt tay những ngày đầu của The Next Face Vietnam?

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh Quỳnh Hoa Hát cho ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 3 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43