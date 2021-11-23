MC Quyền Linh xuất hiện với ngoại hình bảnh trai, giảm 12 ký sau 5 tháng chống dịch

Hôm qua, 22/11 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “ Hát cho ngày mai ” chính thức được “khai máy” với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh . Đồng hành cùng nam MC là sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ở vai trò giám khảo xuyên suốt. Bên cạnh đó, ở mỗi tập sẽ có một giám khảo khách mời là các ca sĩ nổi tiếng, họ sẽ trực tiếp nhận xét và đánh giá phần trình diễn của các thí sinh.

Có mặt tại buổi ghi hình chương trình, các nghệ sĩ đều xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ và tinh thần phấn khởi. Gây chú ý hơn cả là vóc dáng “khác lạ” của MC Quyền Linh, gầy hơn và nhiều “nếp nhăn” hơn. Chia sẻ về sự thay đổi của mình, nam MC hài hước cho hay: “Trong mấy tháng dịch tôi đã sụt 12kg, lúc trước tôi hơn 94-95kg nhưng nay còn 82kg do thiếu ngủ, lo lắng và ăn uống thất thường. Đó là một trong những điều tôi thấy mình ‘được’ nhiều hơn trong chuyến đi chống dịch vừa qua vì ngoài việc góp một phần sức cho cộng đồng, tôi còn được… gầy đi và trông đẹp trai hơn. Trong khi trước đó, tôi đã tìm mọi cách nhưng không giảm cân được”.

Chia sẻ cùng các đồng nghiệp tại hậu trường của chương trình, MC Quyền Linh cũng đã chia sẻ về quyết định tham gia chống dịch của mình khiến nhiều người “cảm phục”: “Tham gia chống dịch là tôi đã chấp nhận ngày mai tôi không còn nữa. Suốt mấy tháng chống dịch tôi toàn sống chung với F0, đã từng bế trên tay bệnh nhân F0, từng chứng kiến F0 ra đi ngay bên cạnh mình. Tới tận hôm nay tôi vẫn không ngủ được vì quá ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đau thương lại hiện ra trước mắt. Nhiều người nói tôi làm tình nguyện để ‘đánh bóng’ tên tuổi nhưng họ không hiểu rằng sẽ không một ai đưa mạng sống, tính mạng của mình ra để đánh đổi như thế”.

MC Quyền Linh cũng chia sẻ rằng, suốt thời gian tham gia hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, anh chưa một lần rơi nước mắt vì bản thân vất vả. Nếu có, đó cũng chỉ là những giọt nước mắt cảm thông cho những “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. “Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến khung cảnh những khu phố chỉ còn những tiếng khóc của trẻ con, những con hẻm chỉ còn lại một vài người lớn tuổi vì quá nhiều người đã ra đi”, anh xúc động cho biết.

Ngoài MC Quyền Linh, sự xuất hiện của “chị Tư” Cẩm Ly cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Với độ tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi diện chiếc áo bà ba với thiết kế cách tân vô cùng dễ thương. (Hình ca sĩ Cẩm Ly)

Không kém cạnh đàn chị, nữ MC Quỳnh Hoa cũng khiến phái đẹp phải ghen tỵ bởi nhan sắc “không tuổi” của mình. Xuất hiện trên thảm đỏ, MC Quỳnh Hoa nổi bật khi diện bộ áo dài màu xanh ngọc cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. (Hình MC Quỳnh Hoa)

Ngoài những nghệ sĩ trên, chương trình còn có sự đồng hành của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với vai trò giám khảo chính và đồng thời cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình. Diện vest tối màu cùng lối tạo kiểu tóc hất ngược ra sau giúp ngoại hình anh trông cực “ngầu”.

Chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” sẽ lên sóng tập đầu tiên lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11.2021 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, được tài trợ bởi Hoa Sen Home.

Ảnh: BTC