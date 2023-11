TyhD không phục chiến thắng của H’Hen Niê, ‘liên minh chị - em’ liệu có tương tàn?

Không những thế, nàng hậu còn nắm trong tay quyền loại đi 2 thí sinh của đội team Mentor Lương Thùy Linh và Mentor TyhD, khiến dấy lên nghi vấn rạn nứt ‘tình chị em’ giữa cô và Top model TyhD khi chiến thắng của #TeamH’HenNie đã không được mentor TyhD ‘tâm phục khẩu phục’. Liệu trong những thử thách tiếp theo, ‘liên minh’ H’Hen Niê - TyhD có còn bền chặt như cái bắt tay những ngày đầu của The Next Face Vietnam?

Trong tập 3 của “ The Next Face Vietnam 2021 ” được phát sóng vào tối 21/11 vừa qua, các thí sinh và Mentor đã bắt tay ngay vào thực hiện thử thách đầu tiên trong “The Next Face Vietnam 2021” . Các mentors cùng Top 12 đã giải phóng hình thể với âm nhạc - một kỹ năng cần thiết đối với người mẫu, giúp họ tự tin với những chuyển động của cơ thể. Bằng kinh nghiệm và làm việc nhóm tốt, Team Mentor H’Hen Niê đã xuất sắc giành được chiến thắng đầu tiên và nắm trong tay quyền loại thí sinh của 2 Team còn lại.

Ở tập trước, Mentor H’Hen Niê và TyhD đã có màn “chị tung em hứng” rất ăn ý để “chiên dụ” thí sinh về đội của mình, đỉnh điểm là cái bắt tay giữa hai vị Mentor đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về một “liên minh chị em” mới được tạo ra trong “The Next Face Vietnam 2021” . Trong các video hậu trường do Nhà sản xuất đăng tải trên fanpage của chương trình, có thể thấy Mentor H’Hen Niê và TyhD rất thân thiết với nhau, bắt cặp nhảy chung khi được Biên đạo múa Quang Đăng training giải phóng hình thể ở tập 3, hay có lần “nàng hậu quốc dân” còn hào hứng khoe phần bánh ngọt được “drama queen” tặng trước giờ ghi hình. Chưa dừng lại ở đó, trong tập 3, Mentor TyhD còn lên tiếng nhắc nhở khi H’Hen Niê lỡ miệng “chỉ bài” team Lương Thùy Linh. Thế nhưng, có vẻ “tình chị em” vừa chớm nở đã vội tàn khi team Mentor H’Hen Niê dành chiến thắng trong thử thách đầu tiên, Mentor TyhD đã tuyên bố “không hài lòng với kết quả này”. Cô cho rằng phần thi của Team mình làm tốt hơn, thời trang hơn và sáng sủa hơn so với Team H’Hen Niê. Và chính Mentor H’Hen Niê còn được quyền loại thí sinh của đội Mentor TyD, điều này đã làm người hâm mộ dấy lên nghi ngại “liên minh chị em” này sẽ tan rã.

Bước vào phòng đánh giá và loại, team H’Hen Niê được bảo toàn lực lượng, đồng thời 4 thí sinh có thể hiện chưa tốt thuộc 2 team của Mentor Lương Thùy Linh và Mentor TyhD phải đối diện với ‘phán quyết’ từ Mentor H’Hen Niê. Cô đã lắng nghe tâm tư, tình cảm của từng thí sinh và các vị Mentor sau thời gian quan sát thí sinh đội mình. Nếu như Mentor TyhD cho rằng Thu Vân là người trong team mình phải nói lời chia tay với cuộc thi vì không thực sự biết lắng nghe và tiếp thu, thì Mentor Lương Thùy Linh lại nghĩ team mình không ai phải ra về vì các bạn đều đã làm rất tốt. Trong giây phút Mentor H’Hen Niê công bố kết quả, có thể thấy rõ sự căng thẳng cực độ của Mentor TyhD vì lo sợ H’Hen Niê sẽ loại mất thí sinh Văn Đen của team mình. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mentor H’Hen Niê đã quyết định loại Thu Vân - thí sinh team Mentor TyhD và Lâm Duy - “gà chiến” đội Mentor Lương Thùy Linh phải kết thúc hành trình với “The Next Face Vietnam 2021” . Với kết quả loại này, Mentor TyhD cũng đã dành lời khen về sự làm việc công tâm của H’Hen Niê.

Như vậy kết thúc vòng thử thách đầu tiên, chỉ còn 10 thí sinh được tiếp tục đồng hành với “The Next Face Vietnam 2021” . Liệu hai Mentor TyhD và Lương Thùy Linh có lội ngược dòng giành chiến thắng ở tập tiếp theo, hay Mentor H’Hen Niê sẽ tiếp tục “lập cú đúp”? Mentor quyền lực nào sẽ nắm trong tay quyền loại thí sinh ở tập sau? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC