'Voi biển' Trương Thế Vinh bất ngờ chiến thắng 'anh Hổ' Kim Jong Kook nhờ siêu năng lực

Khi được biết cả đội sẽ chạm trán Kim Jong Kook , tất cả các thành viên “ Running Man Vietnam ” đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, tinh thần đối diện với Người Năng Lực. Kim Jong Kook sở hữu vóc dáng to lớn, lực lưỡng cùng với kinh nghiệm chơi Running Man 11 năm, chắc chắn đây là đối thủ đáng gờm nhất. Để trợ lực cho biệt đội Running Man Vietnam, những viên đá nâng cấp đã phát huy tác dụng, giúp các thành viên đổi lấy những siêu năng lực đặc biệt và đó chính là cách duy nhất để có cơ hội thắng Kim Jong Kook.

Tuy vậy, sự thật vẫn không như mơ, Kim Jong Kook thực sự đã tạo nên một cơn bão ‘càn quét’ bảng tên tại Running Man Vietnam. Hai ‘bóng hồng’ Lan Ngọc, Thúy Ngân đã quyết định nắm tay nhau liên minh trong tập này cũng không thoát khỏi ‘móng vuốt’ của Anh Hổ. Đang đi lang thang gặp đúng đối tượng nguy hiểm, Lan Ngọc đã tìm đủ cách cầu cứu lẫn xin tha mạng, thậm chí còn ‘chơi lầy’ đu lên người Kim Jong Kook. Cuối cùng, cô nàng phải dùng tới siêu năng lực thôi miên Anh Hổ để lấy lại bảng tên của mình.

Thúy Ngân cũng ngơ ngác không kém trong lần chạm trán với Kim Jong Kook. Sau giây phút ngỡ ngàng, cô nàng bật ngay chế độ ‘fan girl cuồng nhiệt’, một mặt nhõng nhẽo mè nheo, mặt khác lại không cưỡng nổi sự ngưỡng mộ dành cho Anh Hổ. Sử dụng siêu năng lực triệu hồi ‘hồn ma’ Trường Giang, Thúy Ngân vẫn không thể chống trả lại sức mạnh của Mr. Kim. Ngay sau khi bại trận, Thúy Ngân liền xin được… đi theo ‘oppa’, tình tiết này khiến cho người xem phải bật cười vì sự ngây thơ và đáng yêu của Hoa Săn Mồi.

Liên Bỉnh Phát sở hữu siêu năng lực cản bước đối thủ bằng cách khiến Kim Jong Kook phải đeo 20kg tạ vào cơ thể. Tuy vậy, điều này cũng không thể gây khó dễ cho Anh Hổ. Chỉ chưa đầy 30 giây, Anh Hổ đã dễ dàng xé được bảng tên của Bé Bỉnh. Ngoài lề chương trình, Liên Bỉnh Phát tâm sự rằng anh rất vinh dự và hạnh phúc khi được chạm trán với biểu tượng sức mạnh của Running Man Hàn Quốc. Mặc dù anh không giành chiến thắng nhưng bé Bỉnh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được đối đầu với anh Hổ.

Mặc dù khẳng định mình đã tiến hóa thành Thỏ Rừng nhưng khi gặp Hổ, Song Thỏ vẫn… bỏ chạy trước tiên. Sở hữu quyền năng 3 mạng, Ngô Kiến Huy để bay 2 bảng tên vào tay Kim Jong Kook. Thỏ Đen khiến Anh Hổ phải hoang mang hỏi: “Rốt cục bạn còn bao nhiêu mạng vậy?”. Chứng kiến sự mạnh mẽ và tốc độ thần sầu của Anh Hổ, Thỏ Đen chỉ còn nước… quỳ xuống van xin tha mạng.

Sau khi Karik bị bay bảng tên trong vòng 1 nốt nhạc, Voi Biển trở thành niềm hi vọng duy nhất của cả đội. Sở hữu siêu năng lực giữ chân đối thủ trong vòng 30 giây, Trương Thế Vinh đã tận dụng tuyệt đối khoảng thời gian ngắn ngủi này để nắm chặt bảng tên của Mr. Kim. Trong trận đấu này, Voi Biển đã nhanh hơn Anh Hổ 1 giây và xé được bảng tên của đối thủ. Bản thân Trương Thế Vinh mặc dù rất hạnh phúc khi giành chiến thắng nhưng anh vẫn khẳng định rằng: “Kim Jong Kook quá mạnh, nếu không có siêu năng lực thì tôi không thắng nổi đâu”.

Tuy vậy cú twist cuối cùng lại khiến khán giả ‘ngã ngửa’ khi chiến thắng chung cuộc thuộc về Thỏ Trắng. Sau khi hợp lực cùng Voi Biển… xé toang áo của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm xuất chiêu siêu năng lực và giành chiến thắng phút chót. Đáp lại sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Jun Phạm từ tốn cho rằng: “Jun chiến thắng là nhờ siêu năng lực thôi còn người mạnh nhất “Running Man Vietnam” là anh Trương Thế Vinh”.

Như vậy, Trương Thế Vinh đã trở thành Cast sở hữu sức mạnh bậc nhất khóa huấn luyện tại Hàn Quốc. Đáng tiếc rằng Kim Jong Kook bận lịch trình công việc nên không thể nán lại chương trình tới phút cuối nhưng chắc chắn rằng lần gặp gỡ và tranh tài này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm đối với cả Anh Hổ và Voi Biển lẫn các Cast khác.

Kết thúc khóa huấn luyện tại Hàn Quốc, dàn Cast sẽ trở về Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ thử thách mới không kém phần vui nhộn, hài hước và kịch tính. Đón xem ”Running Man Vietnam” phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC