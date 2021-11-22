‘Cô Thắm’ Tường Vi chính thức đảm nhận vai trò MC của ‘Thách Sao Nấu Được’

Ngoài vai trò là một diễn viên, trong vài năm trở lại đây, “cô Thắm” Tường Vi đã bắt đầu thử sức ở vị trí người dẫn chương trình. Điển hình có Đẹp Để Tự Tin, Thử Thách Bất Ngờ, Đấu Trường Âm Nhạc và sắp tới Tường Vi sẽ chính thức cầm trịch một chương trình mới toanh mang tên “Thách Sao Nấu Được” .

Diễn viên Tường Vi vốn được biết đến là một trong những diễn viên trẻ nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Tường Vi đã bỏ túi không ít các tác phẩm phim ảnh nổi bật. Gần đây nhất phải kể đến 2 vai diễn trong Bánh Mì Ông Màu, Làm Rể Mười Xuân. Trong đó, vai diễn Thanh Đào trong bộ phim Làm rể Mười Xuân đã giúp Tường Vi mang về giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở hạng mục Truyền hình của Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020.

“ Thách Sao Nấu Được” là một gameshow về ẩm thực với sự tham gia của các khách mời là diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Thông qua chương trình, các nghệ sĩ sẽ được trải nghiệm những kiến thức ẩm thực, những kĩ năng làm bếp cũng như tự tay nấu những món ăn mà bản thân chưa bao giờ làm.

Nếu khán giả đã theo dõi Tường Vi thì chắc hẳn biết rằng những gameshow cô nàng dẫn chương trình đều sẽ có “bạn đồng hành”. Tuy nhiên, lần này ở “Thách Sao Nấu Được” Tường Vi chính thức một mình đảm nhiệm. Nữ diễn viên thừa nhận “Nếu như các chương trình dẫn mà có bạn đồng hành, thì bản thân mình cũng sẽ dễ dàng tung hứng hơn. Còn khi một mình “cầm trịch” show “Thách Sao Nấu Được” , Vi là dạng người gặp thử thách không có né mà mình cứ tham gia. Có thể chương trình đầu tiên sẽ không tốt lắm nhưng mình sẽ biết được điểm yếu của bản thân ở đâu. Rồi từ đó mình khắc phục để mọi thứ được hoàn hảo hơn”.

Khi nhận lời làm MC của “Thách Sao Nấu Được” , chính bản thân nữ diễn viên cũng bất ngờ với quyết định này của mình. Một phần vì Tường Vi không phải là một cô gái giỏi chuyện bếp núc, phần khác do ”Thách Sao Nấu Được” là một chương trình mới, nó không chỉ mang lại những cảm giác mới lạ cho Tường Vi mà còn cho cả người chơi. “Vi vui vì có một thử thách dành cho bản thân của mình khiến mình phải cố gắng nhiều hơn. Những áp lực lo sợ ban đầu dần được gỡ bỏ khi chương trình ghi hình vì “Thách Sao Nấu Được” sẽ mang đến những cảm giác rất mới lạ. Có thể hiểu là ‘Nấu ăn không phải là một món cực hoàn chỉnh mà đây còn là nấu ăn theo cảm xúc’”- nữ diễn viên chia sẻ.

Có thể nói, “Thách Sao Nấu Được” chính là một trải nghiệm đầy thú vị của nữ diễn viên Tường Vi khi dần trở thành một người dẫn chương trình thực thụ. Đồng thời, Tường Vi còn tiết lộ trong quá trình ghi hình cho “Thách Sao Nấu Được” , cô nàng đã có những giây phút tuyệt vời trên sân khấu cùng những nghệ sĩ khách mời, hơn thế nữa “Vi rất vui vì không nghĩ mình có thể tương tác một cách trơn tru như vậy”.

Dù đã từng “bỏ túi” kha khá kinh nghiệm làm MC cho các chương trình trước đây, Tường Vi vẫn tự nhận bản thân chưa từng đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào của một người MC. Nữ diễn viên chia sẻ:“Với quan điểm của Vi, MC là người cần phải sở hữu vốn từ ngữ phong phú, cùng khả năng ứng biến linh hoạt khi đứng trên sân khấu”. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự khâm phục dành cho các MC chuyên nghiệp. Bởi vì vốn sống của họ cực kỳ nhiều, họ luôn tương tác được rất tốt trên sân khấu, cũng như là trước máy quay mặc kệ cho xung quanh có xảy ra chuyện gì.

Tường Vi chia sẻ, trước đây cô đã từng nhận được nhiều lời động viên, là hãy thử sức với công việc làm MC. Bởi vì mọi người nghĩ cô có chất giọng hay, cùng tài ăn nói linh hoạt. Bản thân là một người chưa bao giờ biết “lùi bước” trước các thử thách, khó khăn, nên Tường Vi quyết định thử sức. Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi đảm nhận MC cho các chương trình, cô liên tục bị “khớp” và ứng biến không mấy hoàn hảo với các tình huống bất ngờ trên sân khấu. Tuy nhiên cô vẫn luôn cố gắng, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi mỗi ngày từng chút. Cho tới bây giờ, mỗi khi đứng trên sân khấu với vai trò là MC, Tường Vi vẫn còn có chút lo sợ, nhưng sự tự tin để hoàn thành công việc nó cũng đã “lấn át” đi hết tất cả.

Nữ diễn viên hài hước thừa nhận: “Đối với lĩnh vực MC dẫn chương trình, Vi thật sự là một binh lính mới tinh, vừa mới mà còn vừa dở. Vi nghĩ bản thân mình phải cố gắng trau dồi rất nhiều”. Và trong tương lai, khán vẫn còn tin tưởng, các chương trình vẫn tiếp tục mời, Tường Vi chắc chắn sẽ lại đồng hành với chặng đường làm MC của mình.

Đón xem tập đầu tiên của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 24/11/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC