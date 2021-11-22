Sau khi chốt đội hình “gà chiến” của mình, team Lương Thùy Linh nhận thử thách đầu tiên trong tập 3 phát sóng tối qua (21/11) của “The Next Face Vietnam 2021” . Nàng hậu thể hiện khả năng lãnh đạo cực điềm tĩnh, hướng dẫn team “xử gọn” thử thách không chút e ngại.

Ở tập trước, Lương Thùy Linh đã thành công thu về cho đội mình 4 thành viên tiềm năng cùng chinh phục “The Next Face Vietnam 2021” là H’Vi Ktla, Thanh Trúc, Y Hạ và Lâm Duy. Cả team cùng Lương Thùy Linh chính thức bước vào vòng loại với thử thách đầu tiên với giám khảo khách mời Quang Đăng. Mặc dù bất ngờ và có chút e dè bởi thử thách không thuộc sở trường của mình nhưng team Lương Thùy Linh không giấu được sự háo hức khi thực hiện các bài tập giãn cơ cùng biên đạo Quang Đăng trước khi vào với thử thách chính của chương trình. Chọn cho mình trang phục trẻ trung và năng động, Lương Thùy Linh hoàn toàn làm chủ được bài nhảy được đánh giá là “khá khó nhằn” của biên đạo Quang Đăng. Bên cạnh đó, cô cũng được đánh giá là dù không chuyên nhưng tiếp thu bài nhảy rất nhanh, vậy nên khi phần thi chính được bắt đầu, Lương Thùy Linh không hề e ngại dù là team thi đầu tiên mà ngược lại, cô đã chứng minh rằng không có gì có thể làm khó được mình.

Trong tập này, rất nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với gu thời trang “sắc lẹm” của Lương Thùy Linh. Dẫu biết nàng Hậu luôn chọn cho mình những bộ outfit đánh vào sự mạnh mẽ của phái nữ, nhưng không ngờ rằng thần thái và năng lượng của Lương Thùy Linh tỏa ra thông qua chương trình lại thật sự hợp với style girlboss đến vậy. Trước sức ép của thời gian, Lương Thùy Linh chọn cho mình một kế hoạch đơn giản, phù hợp với khả năng của team mình. Trong suốt quá trình quay clip, vị mentor sinh năm 2000 thể hiện khả năng lãnh đạo điềm tĩnh, sự khéo léo và tầm nhìn của mình với những hướng dẫn súc tích, đúng trọng tâm. Điều này khiến các thí sinh của team dễ dàng nắm bắt vấn đề và phát huy hết được tài năng của mình hơn.

Sau khi chiếu clip từng team, thành phẩm của đội Lương Thùy Linh bị đánh giá là “clip giống như giới thiệu tinh thần GenZ hơn là quảng bá cho The Next Face Vietnam” từ giám khảo khách mời Quang Đăng, hay “clip chỉ đánh spotlight vào một người”. Trước những nhận xét này, mentor Lương Thùy Linh đã có màn đáp trả chắc nịch, cô chia sẻ: “Chắc chắn không có sự phân biệt bởi mỗi bạn đều có 12 giây thể hiện chính mình. Ở cuối clip, Linh có cố ý cho anh quay phim quay cận vào tên chương trình và vì tinh thần GenZ là điều nổi bật nhất ở team Linh trong chương trình này nên Linh muốn đẩy mạnh nó hơn một chút”. Chiến thắng của vòng loại thuộc về team H’Hen Niê. Điều này đồng nghĩa với việc 2 team còn lại là team Lương Thùy Linh và team TyhD Thùy Dương sẽ mất đi một “chiến binh” của mình và Lương Thùy Linh đả mất đi “độc đinh” duy nhất trong nhà. Tập 3 đã kết thúc với sự ra về của 2 thành viên là Thu Vân (team TyhD) và Lâm Duy (team Lương Thùy Linh). Tuy nhiên, trong phần giới thiệu tập 4, khán giả đã có một phen “hoảng hồn” khi Lương Thùy Linh thẳng thừng thể hiện quyết tâm “quét sạch ván cờ này cho chị!” trước thử thách khó cấp S của chương trình. Hãy cùng chờ đón nhé! "Độc đinh" của team Lương Thùy Linh - Lâm Duy chính thức bị H'Hen Niê loại Ảnh: BTC

H’Hen Niê thẳng tay loại thí sinh của đội TyhD bị nam Trung mắng té tát dù đàn chị liên tục tỏ thái độ ‘không hài lòng’ Mentor H’Hen Niê còn được nắm trong tay quyền loại thí sinh của 2 đội còn lại, và 2 thí sinh Thu Vân (team TyhD) cùng Lâm Duy (team Lương Thùy Linh) đã phải sớm nói lời chia tay với cuộc đua giành ngôi vị Quán quân duy nhất của “The Next Face Vietnam 2021”.

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