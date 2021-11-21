Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes'

Tin tức giải trí 21/11/2021 13:26

Thanh Duy khiến trường quay bất ngờ với màn biến hóa nhanh như chớp trong tạo hình ca sĩ quốc tế Delilah.

Đêm Chung kết 2 của “The Heroes 2021” vừa khép lại với những màn trình diễn đầy ấn tượng của các chiến binh. Team The Astro lần nữa mang hình ảnh phi hành gia lên sân khấu Thần tượng đối thần tượng. Thanh Duy khiến trường quay bất ngờ với màn biến hóa nhanh như chớp trong tạo hình ca sĩ quốc tế Delilah. 

Thanh Duy trình diễn ca khúc mang tên “Xập xình” qua bản phối của producer NVM. Chiến binh đội Master Nimbia - Hà Lê gây ấn tượng với vũ điệu cháy bỏng của những thập niên trước, Thanh Duy lần nữa tạo được cá tính riêng. 

Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes' - Ảnh 1

Team Unimotion cũng không kém cạnh khi mang đến đêm Chung kết 2 ca khúc do chính nhóm sáng tác, bài hát có tên Unimotion

Tạm tổng kết số điểm hiện có, Uni5 đang chiếm ưu thế với 69 điểm (quy đổi 6,9 điểm), Thanh Duy sở hữu 66,75 điểm (quy đổi 6,675 điểm). Liệu chiến binh Thanh Duy có đảo ngược thế cờ với phần chấm điểm của 4 team còn lại không? Cộng với số điểm của 4 team còn lại trao cho The Astro là 2,8125 điểm. Như vậy, Thanh Duy đem về tổng số điểm là 9,4875 điểm. Team Unimotion đánh bại The Astro khi giành chiến thắng với 9,76875 điểm.

Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes' - Ảnh 2

"Em xin cảm ơn anh Duy, đối với em đây không phải là chiến thắng mà là giây phút tuyệt vời đối với tụi em", Uni5 bày tỏ cảm xúc khi là người thắng cuộc. Thanh Duy nhắn nhủ đàn em: "Nhìn tụi em làm anh nhớ đến những ngày đầu tiên anh chập chững đi hát, cho nên chúng ta là sự tiếp nối với nhau và cùng nhau làm nên vườn hoa âm nhạc thật sự tuyệt vời".

Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes' - Ảnh 3Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes' - Ảnh 4

Cả hai team The Astro và Unimotion đã đem đến những tiết mục bùng cháy và đầy cảm xúc trong đêm Chung kết 2 “The Heroes” - Thần tượng đối thần tượng 2021. Đến giờ phút này, thắng thua đôi khi không còn quá quan trọng, mà điều quan trọng chính là hành trình đã đi qua.

Thanh Duy đẹp xuất sắc khi hóa thân thành Delilah, quẩy banh nóc trong trận chiến cuối cùng tại 'The Heroes' - Ảnh 5

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Thanh Duy Uni5 The Heroes

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