TyhD huấn luyện thí sinh thế nào mà H'Hen phải bĩu môi dè bỉu tỏ ý ngán ngẩm thế kia?

Mới đây, Nhà sản xuất lại tiếp tục nhá hàng một đoạn teaser đầy kịch tính khi bộ ba Mentors sẽ phải hóa thân làm producer trong thử thách tiếp theo. Đặc biệt, lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Mentor TyhD với H’Hen Niê trong lượt thi của HLV Lương Thùy Linh càng khiến khán giả thêm chờ đợi diễn biến của tập 4, sẽ được phát sóng vào 20:00 tối Chủ nhật, 21/11/2021 tới đây trên Facebook Fanpage của “The Next Face Vietnam” .

Trong đoạn teaser đã nhá hàng trước đó, sự xuất hiện đầy bất ngờ của Biên đạo múa Quang Đăng đã khiến cả trường quay “bùng nổ” trong “vũ điệu rửa tay” từng làm mưa làm gió khắp cộng đồng mạng. Thế nhưng, cuộc thi nào cũng có những thử thách vô cùng cam go bất ngờ âp đến khiến các vị HLV xinh đẹp cũng như thí sinh “không kịp trở tay”.

Lần đầu tiên trong chương trình “The Next Face Vietnam” , Mentor H’Hen Niê đã không kìm được sự bực bội mà phải “lên tone giọng” khi các thí sinh của mình liên tục không hiểu ý, đi quá xa điểm dừng của máy quay. Dường như thời gian thực hiện thử thách không nhiều nên Mentor H’Hen Niê quên luôn cả việc xem lại source quay khiến Host Nam Trung đặt câu hỏi còn Mentor TyhD phải lên tiếng nhắc nhở. Chưa dừng lại ở đó, cả Giám khảo khách mời Quang Đăng cũng phải rời “ghế nóng” để đi đến khu vực #TeamHen đang ghi hình để hỏi về ý đồ thực sự của Mentor H’Hen Niê trong source ghi hình này là gì.

Có thể khẳng định thách lần này không hề dễ dàng tí nào khi sau sự mất bình tĩnh của Mentor H’Hen Niê, đến lượt Mentor TyhD “phát cọc” với Thu Vân vì liên tục phạm lỗi trong quá trình posing và catwalk. Đặc biệt, hình ảnh Mentor H’Hen Niê bĩu môi đầy ẩn ý bên cạnh Mentor Lương Thùy Linh cho thấy có vẻ “nàng hậu quốc dân” không hài lòng với sự thể hiện của các thí sinh team TyhD trong set quay vừa rồi.

Cái bĩu môi này của mentor H'Hen Niê có ý nghĩa gì vậy?

Chưa dừng lại ở đó, nếu chỉ vài phút trước thôi, Mentor TyhD còn nhắc H’Hen Niê xem lại source quay, thì bây giờ khi “nàng hậu quốc dân” vừa lỡ miệng “chỉ bài” đội Lương Thùy Linh, “drama queen” lại thể hiện một thái độ khác hẳn khi ngay lập tức hỏi: “Hen, team của ai?”. Mặc dù Mentor H’Hen Niê đã vội vàng che miệng lại và liên tục nói xin lỗi nhưng Mentor TyhD vẫn tiếp tục nhắc nhở đây là phần thi của H’Vi Ktla, một thí sinh “hụt” từng khiến Hen vô cùng tiếc nuối ở tập trước. Dường như Mentor TyhD muốn gợi lại cho H’Hen Niê nhớ mới đây thôi, mình đã bị Lương Thùy Linh cướp thẳng tay “át chủ bài” như thế nào. Trong khi đó, Mentor Lương Thùy Linh vẫn ngỡ ngàng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“The Next Face Vietnam 2021" đang ngày càng nóng dần lên bởi những thử thách đầy tính chuyên môn đặt ra cho các thí sinh. Sẽ có những điều thú vị nào đang chờ đón trong tập 3 này? Liệu vị Mentor nào sẽ dẫn đầu của cuộc chiến đầu tiên để bảo toàn số lượng thành viên trong team mình, đồng thời nhận được coupon mua hàng trị giá 30 triệu đồng cho team chiến thắng thử thách? Thí sinh nào sẽ phải nói lời tạm biệt với chương trình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của “The Next Face Vietnam” , được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC