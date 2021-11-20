“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast

Tin tức giải trí 20/11/2021 20:52

Những diễn biến hài hước và gay cấn đang chờ đón quý vị khán giả tại tập 10 cũng là tập cuối cùng của khóa huấn luyên siêu cấp “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tại Hàn Quốc.

Trải qua một hành trình đáng nhớ, tập 10 “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ khép lại khóa huấn luyện siêu cấp tại Hàn Quốc của dàn Cast. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ đối mặt với những thử thách khó nhất và gay cấn nhất. Một trong những phần được dàn Cast và khán giả mong chờ đó chính là việc được gặp gỡ khách mời bí mật. Tuy vậy, trái với tưởng tượng của dàn Cast những ngày đầu tiên mới sang Hàn Quốc, nhân vật bí ẩn này không hề mang đến sự ngọt ngào lãng mạn mà khiến tất cả các thành viên phải hoảng hốt tới tột cùng.

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 1

Đó chính là Kim Jong Kook – Cast được mệnh danh là Người Năng Lực, Anh Hổ. Kim Jong Kook đã tham gia Running Man 11 năm với dày dặn kinh nghiệm và chiến thuật, cùng với đó, anh sở hữu thân hình lực lưỡng cơ bắp từng dễ dàng nhấc bổng nhiều Cast khác, xé bảng tên dễ dàng. Sự xuất hiện của Kim Jong Kook từng là ác mộng đối với rất nhiều thành viên Running Man bản Hàn và bản Trung Quốc. Anh Hổ cùng cơn ‘càn quét bảng tên’ hứa hẹn sẽ không bỏ sót bất cứ ‘con mồi’ nào. 

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 2“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 3

Trong đoạn teaser hé lộ tập 10, có thể đặt giả thuyết dàn Cast bị “đánh úp” dẫn tới không kịp ứng biến xoay chuyển tình thế. Dựa vào sự hoảng loạn của Song Thỏ và cú giật mình của Thúy Ngân, có thể thấy họ đã rơi vào ‘bẫy’ của Hổ. Cũng trong teaser, Lan Ngọc bị một đôi tay rắn chắc nhấc bổng lên một cách dễ dàng.  

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 4

Như vậy, lần này Voi Biển đã gặp phải đối thủ thực sự đáng gờm. Hiện nay trên fanpage của chương trình có rất nhiều ý kiến bình luận và dự đoán kết quả cuộc chiến giữa Trương Thế Vinh và Kim Jong Kook. So về thể lực, cơ bắp lẫn kinh nghiệm, Anh Hổ rõ ràng đang có lợi thế hơn Voi Biển. Bên cạnh đó, chàng Voi Biển của Running Man Vietnam lại quá thật thà, ít chiến thuật, đôi khi còn hậu đậu vụng về, đây cũng chính là điểm yếu của Trương Thế Vinh. Bởi vậy để xé được bảng tên của Kim Jong Kook có lẽ cần một thành viên khéo léo và ma mãnh hơn, thay vì dùng sức. 

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 5

Ở một diễn biến khác, Trường Giang lọt vào tầm ngắm của Jun Phạm. Đồng thời, Thỏ Trắng cũng thẳng tay dồn Thúy Ngân vào góc tường. Trong cuộc chiến này, Lan Ngọc đóng vai trò… khó hiểu, có thể Nữ hoàng cơ hội đang lao vào giải cứu em gái thân thiết nhưng cũng không nằm ngoài khả năng cô liên minh cùng Jun Phạm để hạ gục Thúy Ngân.  

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 6

Toàn bộ visual của tập này thuộc về bộ đồ nhồi bông siêu cấp – thử thách tưởng chừng siêu đáng yêu mà vô cùng khổ sở đối với dàn Cast. Phải mặc bộ đồ vừa nóng vừa nặng rất khó di chuyển, các thành viên biệt đội “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ có những trận ganh đua khốc liệt để về đích. Tuy vậy những tình huống dở khóc dở cười cùng bộ đồ “trăm cân” chắc chắn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. 

“Kẻ mạnh” Kim Jong Kook chính thức lộ diện, càn quét bảng tên của dàn cast - Ảnh 7

Ai là sẽ là người mạnh nhất của khóa huấn luyện đặc biệt? Nhân vật bí ẩn sở hữu năng lực vượt bậc thực sự là ai? Tất cả sẽ có tại ”Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 10 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 21/11 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng giải trí VieON. 

Ảnh: BTC

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