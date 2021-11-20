Bị nói trang phục giống “đồ bộ của các chị em nội trợ”, Ali Hoàng Dương đáp trả “cực gắt” đàn anh

Tập 10 chương trình truyền hình thực tế “ Cầu thủ nhí 2021 ” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 20.11 trên kênh VTV3 tiếp tục là cuộc đối đầu giữa 3 đội do 3 vị đội trưởng dẫn dắt là ST Sơn Thạch , Ali Hoàng Dương và Mâu Thuỷ. Cùng với đó là HLV trưởng Nguyễn Minh Phương và MC Sam.

Tại hậu trường trước buổi ghi hình cho tập phát sóng tuần này, Mâu Thuỷ thấy ST Sơn Thạch không mặc áo bib (áo dạng lưới mặc ngoài để nhận diện các đội qua màu sắc trong bóng đá) theo đúng với quy định của chương trình, nữ siêu mẫu ngay sau đó chủ động cầm chiếc áo bib màu xanh lá đưa tận tay ST Sơn Thạch nhưng bị nam ca sĩ từ chối. Anh cho rằng việc mặc áo bib là không cần thiết vì trước đó đã cố tình chọn trang phục màu xanh lá đúng với màu chủ đạo của đội mình để ghi hình.

Không đồng ý với lí do này với ST Sơn Thạch, Mâu Thuỷ nhất quyết cho đây là quy định chung của chương trình nên yêu cầu nam ca sĩ phải tuân thủ. Thuyết phục đàn anh nhưng bất thành, đội trưởng đội Xanh dương sau đó chỉ còn cách bỏ đi chỗ khác.

Lúc này đứng nhìn về phía Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch ngay sau đó nói đùa về trang phục của đội trưởng đội Cam, khi bảo rằng nam ca sĩ diện trang phục giống “đồ bộ của các chị em nội trợ”. “Do ST bị cận nên nhìn từ xa giống như thế”, nam ca sĩ bật cười cho hay. Tuy nhiên, những lời này lại lọt đến tai của Ali Hoàng Dương, nam ca sĩ sau đó tỏ ra không quan tâm, vì anh cho biết điều mình quan tâm nhất lúc này là ST Sơn Thạch cần tuân thủ quy định của chương trình là mặc chiếc áo bib xanh lá mà Mâu Thuỷ đưa trước đó.

Đứng bên cạnh Ali Hoàng Dương, Mâu Thuỷ cũng diễn nét mặt nghiêm trọng rồi nói đùa rằng: “Thôi kệ kệ. Ngay cả các cầu thủ nhí cũng phải tuân thủ mặc đồng phục bóng đá nữa mà. Thì tại sao lại có một người không mặc”. Cho rằng ST Sơn Thạch từ chối mặc áo bib là vì sợ lên hình không còn đẹp, Ali Hoàng Dương cũng “thêm mắm, thêm muối” khi bảo: “Đẹp hay xấu thì nó cũng chả là gì với cuộc sống này cả”.

Sau đó, Ali Hoàng Dương và Mâu Thuỷ lại không “buông tha” đội trưởng đội Xanh lá liên tục lên tiếng phản đối việc ST Sơn Thạch không mặc áo bib. Thậm chí Mâu Thuỷ còn tuyên bố sẽ “bêu rếu” đến khi nào đàn anh chịu thay đổi ý định mới ngừng lại. Mặc dù đã bỏ đi, nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, ST Sơn Thạch sau đó đành quay lại bảo: “Đây đâu phải là đồng phục đâu mà phải tuân thủ…”. Định giải thích tiếp thì Ali Hoàng Dương lúc này “gây rối” bằng cách chen ngang lời của nam ca sĩ. Thấy vậy, ST Sơn Thạch liền bắt bẻ đàn em: “Em còn nhỏ, phải nghe người ta nói trước đã”.

Ali Hoàng Dương về cùng một phe với Mâu Thuỷ, nhưng dường như cả hai cũng không thể “bắt bẻ” được những lập luận của ST Sơn Thạch. Thậm chí, đội trưởng đội Cam sau đó còn tìm đến khán giả khi “mách” lại rằng: “Đã mặc đồ đẹp rồi còn không chịu mặc áo bib. Mà còn chê đàn em mặc đồ như chị em nội trợ, coi có được không quý vị?”. Tuy nhiên, trước đó Ali Hoàng Dương bảo không quan tâm những lời “chê bai” của ST Sơn Thạch, hoá ra nam ca sĩ vẫn “ghim” đàn anh nhưng không muốn thể hiện, lại lấy cớ chuyện đội trưởng đội Xanh lá không mặc áo bib để cùng Mâu Thuỷ “bắt bẻ” đàn anh.

Mặc dù đây chỉ là một cuộc tranh cãi “cho vui” trong hậu trường “Cầu thủ nhí 2021” của 3 vị đội trưởng nhưng vì khả năng diễn xuất “quá đỉnh” của 3 nghệ sĩ, khiến khán giả dễ lầm tưởng cuộc “chạm trán” này hoàn toàn là sự thật hay có khi là “nửa đùa, nửa thật”.

Trở lại với chương trình, 3 vị đội trưởng và các cầu thủ nhí sẽ tiếp tục trải qua những thử thách thú vị của chương trình. Đặc biệt, sau trận đấu căng thẳng với đội bóng nhí Hồng Đức, HLV Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp tục đưa ra quyết định loại học trò có màn thể hiện yếu nhất trong tuần này.

Đón xem tập 10 chương trình “Cầu thủ nhí 2021” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 20.11 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC