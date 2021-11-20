Được sự tư vấn nhiệt tình của ban tư vấn, Phương Lan vượt qua các câu hỏi khá nhanh chóng. Bước vào câu số 2 của bậc 4 “Nhện là côn trùng có 6 chân?”, cô nàng tỏ ra khá phân vân. Thấy thế, Jun Phạm đã không ngần ngại chia sẻ về một kỉ niệm với thành viên cùng nhóm 365 “Đối vói Jun thì cái này quá rành, hồi xưa lúc mới vào nhóm đã cãi lộn với một thành viên cùng nhóm nếu đứa nào thua sẽ mất tất cả số tiền trong ví, và bạn ấy đã thua hết tiền”. Liệu chia của Thỏ Trắng có đủ thuyết phục để Phương Lan tin tưởng đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi?

Cùng với Phương Lan, hai khách mời tiếp theo của tuần này là Lê Trang và Quốc Khánh. Vừa xuất hiện trên sân khấu, Quốc Khánh đã khiến ban tư vấn xuýt xoa vì diện mạo thư sinh. Nam diễn viên cho biết mình quyết định lựa chọn trang phục này để thể hiện sự nghiêm túc và “có kiến thức” khi đến với chương trình. Chưa dừng lại ở đó, Quốc Khánh còn có những chia sẻ đáng nhớ về quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo đó, Quán quân “Cười xuyên việt” cho biết khoảng thời gian đi học, gia đình còn nhiều khó khăn đã được cô giáo dạy toán giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên, khi thi đại học anh chàng đã lựa chọn thi vào trường sân khấu điện ảnh, không thể theo đuổi con đường mà cô mong muốn nên muốn gửi lời xin lỗi đến cô. Chia sẻ chân thành của Quốc Khánh khiến mọi người không khỏi xúc động.

Cũng trong chương trình, ban tư vấn đã có những tiết lộ hết sức thú vị về những kỉ niệm thời áo trắng. Nếu như Đại Nghĩa giữ lại chiếc áo sơ mi có chữ kí của các bạn học đến mấy chục năm sau này, Jun Phạm có thời đi học oanh liệt khi liên tục chuyển trường thì Khả Như khiến ai cũng bất ngờ với chia sẻ đã học võ 9 năm và luôn được nhận giải phong trào thời đi học. Riêng MC Thỏ Đen khiến cả trường quay được trận cười khi thật thà thừa nhận “Hầu như cấp nào em cũng làm quen và thích nghi với môi trường… phòng giám thị cả, em hơi bị cá biệt”.

Đừng bỏ lỡ tập 10 “5 Giây Thành Triệu Phú” phát sóng vào 21h Thứ 7 Ngày 20/11 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC