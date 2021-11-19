Ca sĩ Lynk Lee ám ảnh bởi việc bị công kích khi công khai ‘giới tính’ thật

Từng là nạn nhân, Ca sĩ Lynk Lee , Người mẫu Fung La và người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã đem đến những câu chuyện thực tế về việc bị công kích cơ thể, ngoại hình.

Mở đầu teaser, người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã chia sẻ: “Câu chuyện cá nhân của mình xảy ra vào năm cấp 3. Thời điểm đó, mình rất mập, đến 90kg. Khi ấy, các bạn nam lớp khác nói với nhau: “Mày thấy con voi của lớp kia không?””. Điều đó khiến cô bị tổn thương, và bị ám ảnh suốt những năm tháng học cấp 3. Cô còn chia sẻ bản thân thậm chí phải trốn trong lớp học và không dám bước ra khỏi lớp kể cả giờ ra chơi. Chỉ vì những lời nói đùa tưởng chừng vô lo vô nghĩ mà đã làm tổn thương sâu sắc đến bạn bè cùng trang lứa. Chỉ một lời “body shaming” thôi nhưng đã khiến cho nạn nhân của nó phải trải qua một khoảng thời gian tăm tối.

Đồng cảm với Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Lynk Lee cũng bày tỏ: “Nhiều khi mình ám ảnh bởi việc bị body shaming. Linh biết rằng khi come out thì sẽ có rất nhiều lời công kích, nhưng mình không nghĩ nó nhiều một cách dã man”. Khoảng thời gian công khai chuyển giới khiến cô nhận nhiều ý kiến chỉ trích. Những lúc như vậy, cô chỉ biết khóc. Đáng lẽ ra, Lynk Lee phải được động viên và khích lệ bởi sự mạnh mẽ, dám sống thật với chính mình. Nhưng không, xã hội vô tình đã dùng những lời lẽ không hay để công kích, tạo nên một áp lực khủng khiếp bởi “những lời nói đó như con dao, cứa vào tâm hồn của mình” - Lynk Lee chia sẻ thêm.

Ngưỡng mộ Lynk Lee vì dù gặp nhiều áp lực như vậy nhưng vẫn vượt qua và sống tích cực, người mẫu Fung La thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Họ y như ép mình vào tường và siết cổ mình chế”. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng Fung La vẫn ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu. Nhưng để có được những thành công đó, cô ấy đã phải đối diện với tình trạng “body shaming” suốt khoảng thời gian dài.

Để có thể lắng nghe rõ hơn về vấn nạn “Body Shaming” và những câu chuyện của Lynk Lee, Fung La và Thùy Tiên, hãy cùng theo dõi Tập 8 digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”, phát sóng lúc 20h thứ Bảy ngày 20/11/2021 trên fanpage Woman Talk Vietnam và kênh YouTube UNI NETWORK, phát lại vào 12h trưa Chủ nhật ngày 21/11/2021 trên ứng dụng VieOn.

Ảnh: BTC