Lương Thùy Linh vẫn luôn là cái tên tạo được sức hút không nhỏ khi xác nhận trở thành Mentor của chương trình thực tế “ The Next Face Vietnam 2021 ” . Tuy chỉ vừa phát sóng được 2 tập nhưng những màn chiêu mộ thí sinh của Lương Thùy Linh được đánh giá là vượt khỏi hình mẫu Hoa hậu mà công chúng luôn dành cô trước đây. Dưới nụ cười rạng rỡ là những lập luận vững chắc và thái độ điềm tĩnh, tôn trọng. Có thể nói, Lương Thùy Linh đã thành công tạo ấn tượng mạnh cho khán giả về sự tự tin của mình trong lĩnh vực người mẫu cũng như thời trang khi lần đầu làm mentor.

Trên trang cá nhân của mình, nàng hậu chia sẻ về đội của mình rằng: “Mỗi bạn là một cá thể riêng biệt, không hề đụng hàng. Nhưng chúng ta đều có 1 mẫu số chung là gen Z. Màu sắc - Sáng tạo - Đa năng - Làm chủ - Năng lượng”.

Ngay khi vừa chốt đội hình chuẩn, Lương Thùy Linh lập tức giới thiệu dàn “gà chiến” của mình đến người hâm mộ thông qua bộ ảnh cực chất với các thí sinh: Thanh Trúc, Y Hạ, H’Vi Ktla, Lâm Duy.

Vừa gia nhập team Lương Thùy Linh, Thanh Trúc được đánh giá cao khi sở hữu vẻ đẹp Á Đông ma mị, sắc sảo nhưng vẫn có sự dễ thương đúng lứa tuổi. Cô nàng đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng Thanh Trúc đã thể hiện sự tự tin và thái độ làm việc chuyên nghiệp của mình khi thực hiện bộ ảnh lần này.

Tiếp đến là Y Hạ - thí sinh khiến các mentor nhọc lòng “đấu khẩu” nhằm mang “viên ngọc thô” này về với đội mình. Việc sở hữu những đường line cơ thể cũng như chiều cao lý tưởng 1m81 của Y Hạ chính là những điều kiện tuyệt vời để Lương Thùy Linh “mài dũa” trở thành một viên ngọc quý trong tương lai. Y Hạ còn được mentor của mình nhận xét rằng: “High fashion, trông thì lạnh lùng mà lại cực dễ thương và tình cảm”.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến chiến thần bí ẩn của team Lương Thùy Linh – H’Vi Ktla. Cô sở hữu đường nét khuôn mặt cực thu hút với đôi mắt to tròn cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Cô được đánh giá là nhân tố “bứt phá” của đội Lương Thùy Linh bởi thần thái trước ống kính cũng như tinh thần cầu tiến của mình.

Cuối cùng là Lâm Duy, đây cũng là thành viên nam duy nhất gia nhập đội hình team Lương Thùy Linh. Qua bộ ảnh ra mắt lần này, Lâm Duy thể hiện sự am hiểu đối với những thế mạnh của bản thân khác với hình ảnh “khá hiền” mà anh đã thể hiện ở vòng thi đầu tiên của “The Next Face Vietnam 2021” , từ góc cạnh khuôn mặt cho đến vóc dáng, anh đã phối hợp cùng team tạo nên hình ảnh hòa hợp nhất cho cả đội.

Đặc biệt, với kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân, tin chắc rằng Lương Thùy Linh sẽ giúp cho các thí sinh của đội mình mang về thành tích đầy ấn tượng trong thời gian tới.

H’Vi Ktla

Lâm Duy

Thanh Trúc

Y Hạ

Photo: Hậu Lê

Stylist: Phạm Bảo Luận

Assistant stylist: Linh Linh, Khang Nguyễn

Make up: Quí Đoàn, team Quân Nguyên - Pu Lê Academy

Hair: Eric Nguyễn, team Quân Nguyễn - Pu Lê Academy

Custom: DSQUARED2- Mosef - Dzung bie- GiGi - Hiep Henry

Giày: XT by Yến Xuân