Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’

Tin tức giải trí 18/11/2021 22:56

Shinsa Phạm - thí sinh thuộc thế hệ 10x, đến từ Đồng Nai mang đến một làn gió mới khuấy đảo “The Next Face Vietnam 2021”.

The Next Face Vietnam 2021” đã bước qua chặng đua đầu tiên của hành trình tìm kiếm thế hệ người mẫu 4.0 với nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đang ngày một nóng dần lên. Sau 2 tập phát sóng, vượt qua hàng ngàn đối thủ khác, 12 “chiến binh” tiềm năng và cá tính nhất chính thức bước vào nhà chung, trải qua những thử thách cam go phía trước để tiến gần hơn đến ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của “The Next Face Vietnam 2021”.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 1 

Cũng giống như những cuộc thi về người mẫu khác, chất lượng thí sinh là một trong những yếu tố thu hút hàng đầu sự chú ý của khán giả. Trước thềm phát sóng tập 3 vào 20h00 tối Chủ nhật, 21/11/2021 trên Facebook Fanpage chính thức của chương trình, hãy cùng “nghía” qua profile khủng của Shinsa Phạm - thí sinh theo đuổi phong cách người mẫu Unisex (phi giới tính) GenZ lọt Top 12 của “The Next Face Vietnam” mùa đầu tiên và là một trong những “gà chiến” đáng gờm của Team mentor TyhD.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 2

Shinsa Phạm - thí sinh thuộc thế hệ 10x, đến từ Đồng Nai mang đến một làn gió mới khuấy đảo “The Next Face Vietnam 2021”. Với chỉ số hình thể chuẩn chỉnh (80-65-85), Shinsa hiện đang là một người mẫu tự do tại TP.HCM, cô là một trong số ít thí sinh theo đuổi phong cách Unisex tiến sâu ở cuộc thi năm nay và để lại nhiều ấn tượng ở mỗi vòng thi. Cô định hình bản thân theo hướng đa phong cách, từ vóc dáng, khuôn mặt đến thần thái qua những shoot hình luôn toát lên sự nữ tính, mềm mại và nhẹ nhàng với mái tóc suôn dài cùng gương mặt baby nhưng đồng thời cũng toát lên sự mạnh mẽ nhất định của một người mẫu phi giới tính.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 3Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 4

Sớm gây chú ý từ những vòng thi đầu tiên, Shinsa Phạm chia sẻ cô tham dự cuộc thì với mong muốn truyền tải đến mọi người về sự tự tin, sức mạnh của một Unisex Model thuộc khuynh hướng người chuyển giới, hoặc chưa chuyển giới. Cô mong muốn khán giả thấy được một gương mặt mới, khả năng của mình trong lĩnh vực người mẫu tại Việt Nam, và hơn hết là trở thành một một biểu tượng thế hệ người mẫu mới trong thời kỳ 4.0.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 5

Trong phần thi thể hình ở vòng Casting, Shinsa nhận được “cơn mưa lời khen” từ Ban giám khảo bởi body săn chắc nhưng cũng không kém phần mềm mại của một Unisex Model. Shinsa chia sẻ bản thân từng rất tự ti về đôi chân của mình nên đó là động lực để cô không ngừng luyện tập để có được vóc dáng như ngày hôm nay. Không dừng lại ở đó, người mẫu sinh năm 2000 còn được đánh giá là một trong những thí sinh có tinh thần thiện chiến, bản lĩnh và dám khẳng định chất riêng của mình. Ở vòng Pick team, khi Mentor TyhD nhận xét cô giống với người mẫu Kikki Lê, Shinsa Phạm đã phản bác thẳng thừng vì cho rằng cô không giống với bất kỳ một ai hết, cô chính là Shinsa Phạm. Bên cạnh đó là lời khẳng định chắc nịch rằng, cô sẽ là một thí sinh “nặng ký” nếu các Mentor có cô trong team. Với cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn, Shinsa Phạm trở thành “mảnh ghép” cuối cùng trong team Mentor TyhD.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 6

Trước khi đến với cuộc thi “The Next Face Vietnam 2021”, với chiều cao nổi bật 1m74 và khả năng catwalk tốt, Shinsa Phạm từng là người mẫu được “chọn mặt gửi vàng” trình diễn trong BST No.01/CTP của nhà mốt Chung Thanh Phong vừa mới được trình làng gần đây. Bên cạnh đó, Shinsa còn là “nàng thơ” với diễn xuất siêu cuốn hút trong MV “Ra Ba Ba Ra Cha Cha” của nam rapper MC GOKU. Ngoài ra, người mẫu 10x còn là gương mặt model với phong cách biến hóa đa dạng qua nhiều lookbook cũng như một số dự án về thời trang của sinh viên và nhà thiết kế như: Touch the sky, Coeur Crosé, Black Chan, #VAARYCAS, #SCOPOPHOBIA... Là một thí sinh thuộc thế hệ GenZ, bên cạnh những cá tính riêng, có thể nói Shinsa Phạm là một trong những thí sinh đa zi năng nhất cuộc thi, đúng với câu nói “tài không đợi tuổi”.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của người mẫu phi giới tính Genz duy nhất bước vào ngôi nhà chung ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 7

Sức nóng của “The Next Face Vietnam 2021” đang ngày một tăng cao bởi cuộc tranh tài gay cấn, không khoan nhượng giữa 3 đội Mentor. Là một thí sinh tiềm năng và được đánh giá cao ở cuộc thi năm nay, liệu Shinsa Phạm sẽ ghi dấu ấn như thế nào trong những vòng thử thách tiếp theo? Với những lời khẳng định trước các Mentor ở vòng Chọn đội, Shinsa Phạm liệu có phải là đối thủ đáng gờm ở vòng thử thách?

Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Shinsa Phạm The Next face Vietnam 2021 TyhD

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