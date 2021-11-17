Nghĩa tình nghệ sĩ: Chỉ 10 triệu đồng nghệ sĩ Việt Hương gửi tặng mùa dịch thôi nhưng Dương Lâm biết ơn và cảm kích rất sâu sắc

Như thảo luận ban đầu, bối cảnh chính sẽ diễn ra ở nhà của Việt Hương và Emma Nhất Khanh sẽ vào vai con gái của nữ danh hài. Còn Lê Dương Bảo Lâm sẽ nhận vai người hàng xóm ghé đến thăm hỏi Việt Hương.

Trong buổi ghi hình “Tiếp chiêu đi chờ chi”, Lê Dương Bảo Lâm đã bày tỏ những ấn tượng của mình trong quá trình thu hình. Nam diễn viên cho biết bản thân rất hưng phấn khi được tham gia cùng Việt Hương - người “chủ xị” cho toàn bộ tình huống bất ngờ của chương trình. Anh cho biết: “Những màn ứng biến trên sân khấu làm Lâm rất hứng thú. Bản thân Lâm làm nghề đã 7-8 năm rồi, nhưng đến với chương trình mình được rèn bản lĩnh sân khấu. Mọi tình huống đều bất ngờ hết, diễn tới đâu hay tới đó, khác với những buổi diễn được tập dợt trước của Lâm”.