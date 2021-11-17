Nghĩa tình nghệ sĩ: Chỉ 10 triệu đồng nghệ sĩ Việt Hương gửi tặng mùa dịch thôi nhưng Dương Lâm biết ơn và cảm kích rất sâu sắc

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ mình rất biết ơn nghĩa tình nghệ sĩ và số tiền mà đàn chị Việt Hương gửi tặng trong lúc khó khăn mùa dịch không thể kiếm ra được thu nhập.
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Như thảo luận ban đầu, bối cảnh chính sẽ diễn ra ở nhà của Việt Hương và Emma Nhất Khanh sẽ vào vai con gái của nữ danh hài. Còn Lê Dương Bảo Lâm sẽ nhận vai người hàng xóm ghé đến thăm hỏi Việt Hương.
Trong buổi ghi hình “Tiếp chiêu đi chờ chi”, Lê Dương Bảo Lâm đã bày tỏ những ấn tượng của mình trong quá trình thu hình. Nam diễn viên cho biết bản thân rất hưng phấn khi được tham gia cùng Việt Hương - người “chủ xị” cho toàn bộ tình huống bất ngờ của chương trình. Anh cho biết: “Những màn ứng biến trên sân khấu làm Lâm rất hứng thú. Bản thân Lâm làm nghề đã 7-8 năm rồi, nhưng đến với chương trình mình được rèn bản lĩnh sân khấu. Mọi tình huống đều bất ngờ hết, diễn tới đâu hay tới đó, khác với những buổi diễn được tập dợt trước của Lâm”.
Ngoài những ấn tượng dành cho Nam Em, Lê Dương Bảo Lâm còn bày tỏ nhiều ấn tượng đặc biệt với đàn chị Việt Hương. Anh nói: “Kỷ niệm với chị Việt Hương thì rất là nhiều luôn. Mùa dịch vừa rồi chị sợ Lâm ở nhà không có công ăn việc làm, còn phải lo cho con cái nữa. Chị Hương nhắn tin, xong chuyển khoản cho Lâm 10 triệu đồng. Chị hỗ trợ không chỉ mình Lâm, mà các diễn viên và anh em ekip chị ấy đều hỗ trợ. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều, qua khó khăn hoạn nạn mới biết ngoài là một người chị đồng nghiệp dìu dắt đàn em, còn có cái tình rất là nặng nữa”.
“Tiếp chiêu đi chờ chi” tiếp tục phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.
Ảnh: BTC