Mâu Thủy ngượng đỏ mặt khi được cầu thủ nhí hôn trộm trong chương trình thực tế

Tin tức giải trí 17/11/2021 13:09

Mâu Thủy khiến khán giả “quắn quéo” với loạt phản ứng cực hài hước, dễ thương khi được đề nghị thơm má cầu thủ nhí Minh Phú.

Chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021” được phát sóng lúc 15h10 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình có sự góp mặt của HLV Nguyễn Minh Phương, 3 nghệ sĩ là ST Sơn Thạch, Mâu Thủy và Ali Hoàng Dương với vai trò đội trưởng, cùng với sự dẫn dắt của MC Sam.

Mâu Thủy ngượng đỏ mặt khi được cầu thủ nhí hôn trộm trong chương trình thực tế - Ảnh 1Mâu Thủy ngượng đỏ mặt khi được cầu thủ nhí hôn trộm trong chương trình thực tế - Ảnh 2

Sau màn chiến thắng vang dội 5-0 ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Cầu thủ nhí (HLV Minh Phương hướng dẫn) và đội S&A (HLV Mai Đình Thi hướng dẫn), đội trưởng Mâu Thủy và cầu thủ Minh Phú đã có cuộc trò chuyện “thân mật” cùng khán giả. Minh Phú tươi cười rạng rỡ, nhí nhảnh cho biết mình rất vui khi ghi được 2 bàn thắng vào lưới của đội đối phương. Chia sẻ về “công trạng” của mình, Minh Phú cho hay: “Nhờ có thầy Minh Phương tập luyện và cô Mâu Thủy cố gắng cổ vũ con khi con được vào sân chơi nên đã sút vào được hai quả”.

Mâu Thủy ngượng đỏ mặt khi được cầu thủ nhí hôn trộm trong chương trình thực tế - Ảnh 3

Thấy vậy, đội trưởng Mâu Thủy “chọc quê” nam cầu thủ nhí: “Phú đá ở vị trí tiền đạo nhưng mãi đến tập 9 tiền đạo của chúng ta mới ghi bàn nha mọi người”. Nói xong, Mâu Thủy xoa đầu cậu bé vô cùng thân thiết. Trêu chọc cậu bé là vậy nhưng nữ đội trưởng cũng cho biết trận đấu vừa rồi với đội S&A, Minh Phú chơi rất giỏi, chạy đôn chạy đáo để giúp đội ghi bàn.

Mâu Thủy ngượng đỏ mặt khi được cầu thủ nhí hôn trộm trong chương trình thực tế - Ảnh 4

Đội trưởng Mâu Thủy cho biết cô đã hứa với tất cả các cầu thủ nhí rằng sẽ tặng kẹo nếu ai ghi được bàn thắng, mỗi người ghi bàn sẽ được một hộp, riêng thành viên của đội mình sẽ được 2 hộp. Tuy nhiên, điều nữ đội trưởng không ngờ tới là các “chân sút nhí” chơi quá xuất sắc nên tuần này cô phải mất tận 12 hộp kẹo. Vừa tính nhẩm tiền kẹo xong, Mâu Thủy hoa mắt, chóng mặt ôm đầu vì “xót của”.

Khi Minh Phú được đề nghị thơm má cô Mâu Thủy để thay lời cảm ơn, cậu bé lập tức quay qua nhìn Mâu Thủy và “đứng hình” mất 5 giây rồi cả hai cô cháu bắt đầu nhăn mặt. Mâu Thủy hài hước trêu chọc: “Thôi, không cho hôn đâu”. Không dừng lại ở đó, Mâu Thủy lại được yêu cầu “thơm” lại Minh Phú. Vừa nghe xong yêu cầu, cả Minh Phú lẫn Mâu Thủy đều giật mình, lăn người ra hướng khác khiến khán giả bật cười vì phản ứng quá dễ thương này. Tuy nhiên, cậu bé Minh Phú lại đứng “lởn vởn” phía sau lưng Mâu Thủy, ngập ngừng nửa muốn “thơm”, nửa ngại ngùng. Nhân lúc nữ đội trưởng không để ý, “chân sút nhí” này đã nhanh chóng chạy tới “thơm trộm” từ phía sau và nhảy chân sáo chạy “mất hút”. Bất ngờ với nụ hôn của Minh Phú, Mâu Thủy ngượng đến “đỏ mặt”, vội vàng úp mặt vào tay cười ngại ngùng. Hành động của hai cô cháu lập tức “đốn tim” khán giả bởi quá đáng yêu.

Đón xem những khoảnh khắc dễ thương của các đội trưởng cũng như các cầu thủ nhí tại Chương trình truyền hình thực tế "Cầu thủ nhí 2021", được phát sóng lúc 15h10 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC

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