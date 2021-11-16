Hạnh Thúy từng có ý định bỏ nghề chỉ vì những lời khó nghe từ đồng nghiệp

Tin tức giải trí 16/11/2021 13:21

Tập 2 chương trình “Ai cũng có thể” phát sóng vào lúc 11h thứ bảy ngày 13/11 trên kênh VTV3. Chương trình với sự góp mặt của “chuyên gia hiệu suất” – diễn viên Hạnh Thúy và TikToker Jane Nguyen (tên thật là Ngọc Trâm), cùng MC Sam trong vai trò người kết nối.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Hạnh Thúy cho rằng mỗi một phút trôi qua trong cuộc đời đều rất ý nghĩa. Cụ thể, cô chia sẻ: “Ngay cả những thời gian mà mọi người nói là rảnh rỗi thì Thúy nghĩ rằng đó là thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng. Đó là thời gian mà bản thân mình có quyền không làm gì cả để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới”. Đặc biệt, nữ diễn viên còn cho biết bản thân có quá nhiều năng lượng nhưng cũng chính điều đó làm cô cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Hạnh Thúy từng có ý định bỏ nghề chỉ vì những lời khó nghe từ đồng nghiệp - Ảnh 1

Để có được những thành công ở thời điểm hiện tại, Hạnh Thúy cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đặc biệt là ý định bỏ nghề chỉ vì cách cư xử không đúng của một người anh trong nghề. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lúc đó, Thúy cảm thấy tuyệt vọng lắm, sao họ có thể đối xử với mình như vậy. Thúy cảm giác mình không được bước chân vào nghề nữa vì chắc anh này ghét mình lắm. Mình buồn rầu đau khổ chắc phải cả tuần”. Giải pháp để nữ diễn viên vượt qua giai đoạn này chính là tìm một chỗ làm khác tốt hơn và chứng minh bản thân có đủ năng lực để tiếp tục với nghề.

“Thúy nghĩ rằng có những vấn đề bạn tự trầm trọng hóa lên thôi. Một khi đã đẩy cái gì đó vào bi kịch mà bạn không còn cách nào để lựa chọn nữa thì hướng giải quyết tốt nhất là mặc kệ đi. Và Thúy nghĩ mặc kệ là cách dễ làm nhất lúc đó”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Hạnh Thúy từng có ý định bỏ nghề chỉ vì những lời khó nghe từ đồng nghiệp - Ảnh 2

Đến phần tiếp theo có tên gọi “Chuyên gia thách đấu” cùng sự xuất hiện của Ngọc Trâm là một TikToker, YouTuber chuyên hướng dẫn những mẹo vặt bổ ích trong gia đình. Diễn viên Hạnh Thúy cho biết nữ TikToker chính là thần tượng của con gái: “Bé ở nhà thường xuyên mở những video của em ra xem. Và hay nói với chị rằng mẹ có thể làm cái này làm cái kia nhưng bé không làm theo mà chỉ xem thôi”.

Tại căn phòng của các chuyên gia, hai khách mời cùng vượt qua thử thách “Sáng tạo 3 vật dụng từ que kem trong 10 phút”. Sau khi hoàn thành được 3 món đồ vật hữu ích trong gia đình là ống đựng bút, giá đỡ ảnh và giá đỡ điện thoại, Ngọc Trâm có chia sẻ một vài mẹo vặt giúp chị em phụ nữ khéo léo hơn trong cuộc sống: “Cần một chút khéo léo khi cắt những que kem. Và một chút cẩn thận khi xịt keo nến. Qua thử thách này, Trâm mong mọi người sẽ tái chế được những đồ vật đã sử dụng. Đặc biệt là những vật dụng cho con ở nhà cũng rất là ý nghĩa”. Còn diễn viên Hạnh Thúy thì tạo ra được 3 món đồ là giá treo ảnh, ống đũa và ống đựng bút. Do thời hoàn thành 3 món đồ vật trong thời gian sớm nhất nên Ngọc Trâm đã giành chiến thắng ở thử thách này.

Hạnh Thúy từng có ý định bỏ nghề chỉ vì những lời khó nghe từ đồng nghiệp - Ảnh 3Hạnh Thúy từng có ý định bỏ nghề chỉ vì những lời khó nghe từ đồng nghiệp - Ảnh 4

Đến phần cuối cùng “Ai cũng có thể” với “Bí quyết làm việc đa nhiệm mang lại hiệu quả của Hạnh Thúy”, nữ diễn viên chia sẻ: “Thứ nhất, lên kế hoạch, sắp xếp công việc theo thú tự ưu tiên. Thứ hai, biết cách làm chủ thời gian của bản thân. Thứ ba, tận dụng thời gian tối đa để hoàn thành công việc một cách tốt nhất”. Riêng Ngọc Trâm chia sẻ về “Bí quyết sở hữu mái tóc khỏe đẹp”, nữ TikToker chia sẻ: “Thứ nhất, gội đầu bằng bồ kết. Thứ hai, ủ tóc bằng dầu dừa. Thứ ba, tẩy tế bào chết cho da đầu thường xuyên. Thứ tư, thêm nước muối vào dầu gội đầu để loại bỏ gàu và nhờn trên da đầu”.

Đón xem Ai cũng có thểđược phát sóng vào lúc 11h thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Hạnh Thúy Ai cũng có thể Ngọc Trâm

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