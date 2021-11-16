‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự

Tin tức giải trí 16/11/2021 13:04

Vào đầu tháng 12 này, game show về boxing mới toanh mang tên “The Champion - Nhà Vô Địch” chính thức đổ bộ trên sóng truyền hình. Đặc biệt, đây là gameshow quy tụ 50 nghệ sĩ “hot hòn họt” của showbiz Việt, hứa hẹn là chương trình gây bão trong thời gian tới.

“The Champion - Nhà Vô Địch” là chương trình truyền hình thực tế về thể thao và giải trí nhằm tôn vinh tinh hoa võ thuật, qua đó thúc đẩy và cổ vũ phong trào tập luyện võ thuật nói riêng và Võ tổng hợp nói chung ở Việt Nam.

Nhà vô địch 2021 giúp công chúng hiểu rõ hơn về đời sống của các VĐV thể thao Việt Nam thông qua trải nghiệm của các nghệ sĩ, ngôi sao giải trí nổi tiếng, đồng thời giúp các nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp, truyền tải năng lượng tích cực tới cộng đồng. 

‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự - Ảnh 1‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự - Ảnh 2

Thị trường gameshow Việt hiện nay dễ thấy rằng các nội dung chương trình chỉ xoay quanh về ca hát, talkshow hay quizshow, để tạo ra sự mới lạ và khai thác những chủ đề mới, “The Champion - Nhà Vô Địch” chính thức ra đời. Chương trình tôn vinh tinh hoa của võ thuật, hướng đến phong trào rèn luyện thể thao cũng như tập luyện võ thuật với sứ mệnh nâng cao sức khoẻ và lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. 

Vốn dĩ, chúng ta thường thấy rằng võ thuật sẽ rất “khô khan” và “cứng nhắc” nhưng với The Champion, chương trình sẽ cho khán giả thấy bộ môn võ thuật đặc biệt là boxing vốn không như những gì mọi người thường nghĩ. Qua đó, khán giả sẽ có một cái nhìn tổng quát và thấu hiểu hơn về cuộc sống của những vận động viên võ thuật Việt Nam thông qua góc nhìn trải nghiệm của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Chương trình quy tụ gần 50 nghệ sĩ cực hot sẽ dần được lộ diện trong thời gian sớm nhất, hứa hẹn sẽ khiến Nhà Vô Địch hấp dẫn và bùng cháy trên sóng truyền hình.

‘The Champion’ - Gameshow về boxing quy tụ 50 nghệ sĩ Việt Nam tham dự - Ảnh 3

Ở “The Champion”, khán giả sẽ được chứng kiến những nghệ sĩ sẽ tập luyện và thi đấu với nhau trên võ đài như những võ sĩ thực thụ. Các nghệ sĩ sẽ có Huấn luyện viên là những gương mặt tiêu biểu, có chuyên môn trong làng võ thuật Việt Nam cố vấn và tập luyện.

“The Champion - Nhà Vô Địch” 2021 hứa hẹn sẽ là luồng gió mới trên thị trường TV show Việt Nam, một chương trình không chỉ mang tính giải trí cao mà mang đến những giá trị nhân văn về tinh thần luyện tập võ thuật, rèn luyện sức khoẻ, tôn vinh vẻ đẹp võ thuật của Việt Nam và phần nào thấu cảm những khó khăn mà các võ sĩ phải chịu đựng để chạm đến đỉnh vinh quang. 

“The Champion - Nhà Vô Địch” chính thức lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21g15, ngày 04/12/2021 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC

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