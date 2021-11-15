Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường

Tin tức giải trí 15/11/2021 23:24

Chặng đường cuối của “Ở Đây Có Quà” chứng kiến nhiều bí mật “kinh thiên động địa” khiến khán giả phải hoang mang đến từ 2 khách mời K.O và Cody siêu tài năng, siêu lầy lội.

Ở Đây Có Quà” tập 10 là chặng đường cuối khép lại hành trình khám phá bí mật "thầm kín" của khách mời tham gia cũng như là nơi để nghệ sĩ chung tay san sẻ những lắng lo mùa dịch cùng các hoàn cảnh khó khăn.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 1

2 anh chàng K.O và Cody đến từ nhóm nhạc Uni5 sẽ khép lại chương trình với những giây phút siêu hài hước cùng thông tin chia sẻ “kinh thiên động địa”, nghe xong là xỉu up xỉu down cùng sự hoang mang tột độ.

Vừa mở màn vòng 1 “Ở Đây Có Quà”, K.O đã khiến Cody và host Toof.P phải giật mình khi tiết lộ quá khứ vàng son của mình.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 2

Chuyện là anh chàng chia sẻ rằng: “Từng hát trước trường và được các bạn xin chữ kí”. Nghe xong lời chia sẻ, Cody phải đứng hình 1 lúc vì dù hoạt động cùng trong 1 nhóm nhạc nhưng chưa bao giờ thấy K.O tâm sự về điều này. Host chương trình cũng hoang mang không kém và hỏi ngay K.O để làm sáng tỏ sự thật sau lời chia sẻ: “Em có thể cho anh biết câu chuyện này xảy ra vào thời gian nào được không?”. Dù có ngạc nhiên và hơi phân vân về thông tin mà K.O chia sẻ nhưng Cody đã rất quyết đoán khi chọn tin người bạn cùng nhóm nhạc của mình. Không nằm ngoài dự đoán, thông tin K.O bật mí là sự thật. Duyên nghề đã đến với anh chàng khá sớm khi mới lớp 8, K.O đã để lại ấn tượng trong lòng bạn bè về giọng hát đẹp của mình. Chắc chắn fan của K.O sẽ tự hào về thần tượng vì anh chàng không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất tài năng.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 3

Bên cạnh thông tin về quá khứ vàng son khi có fan xin chữ ký từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, K.O còn tiết lộ rằng: “Từng đi bơi mà không mặc gì cả”. Sự hoang mang một lần nữa xuất hiện gương mặt của Cody và host chương trình.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 4

Sự thắc mắc bao trùm xung quanh Cody, Toof.P cũng ngạc nhiên không biết nên tin hay không khi bí mật này thật bất ngờ đến nín thở. Không ai ngờ được rằng, anh chàng K.O lại táo bạo đến thế. Cody vội vàng chọn câu trả lời để được nghe lời xác nhận từ người bạn cùng nhóm. Mọi sự hoang mang được phá vỡ, cơ mặt của Cody và Toof.P giãn ra khi K.O đưa ra lời tâm sự thật lòng. Anh chàng đúng là có “trần như nhộng” đi bơi nhưng là bơi ở biển chứ không phải ở hồ bơi, lúc đó K.O mới 2, 3 tuổi. Anh chàng này đúng là biết cách khiến mọi người đau tim đến tột độ.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 5Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 6

Kết thúc 3 vòng chơi siêu nhí nhố và hài hước, khán giả phải khâm phục K.O khi giành được số tiền thưởng cao nhất trong suốt 10 tập “Ở Đây Có Quà” đã lên sóng là 500.000 VNĐ. Điều này đồng nghĩa, Cody giành chiến thắng cùng số tiền thưởng vô cùng lớn là 9.500.000 VNĐ, lập kỉ lục chương trình. Và tiếp nối hành động cao đẹp trong suốt 9 tập đã phát sóng, khách mời của tuần này cũng gửi số tiền là 10.000.000 VNĐ đến với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid 19. K.O và Cody đã tin tưởng và giao hết số tiền thưởng, nhờ chương trình thay mặt mình trao tận tay đến các trường hợp cần giúp đỡ để vượt qua nỗi lo sau đại dịch.

Toof.P ngưỡng mộ K.O vì có fan xin chữ ký từ lúc còn ngồi ghế nhà trường - Ảnh 7

Khép lại mùa 1 của “Ở Đây Có Quà”, dàn nghệ sĩ khách mời cùng ekip chương trình không chỉ gửi đến khán giả hâm mộ những giây phút thư giãn, bên cạnh nhiều câu chuyện bí mật chưa bao giờ bật mí. “Ở Đây Có Quà” còn là nơi để mọi người cùng nhau nối vòng tay lớn, san sẻ với nhau những khó khăn trong mùa đại dịch. Mong rằng nguồn năng lượng tích cực từ các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ lan tỏa và giúp mọi người thêm động lực để vượt qua con đường gập ghềnh sau đại dịch Covid 19.

Ảnh: BTC

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