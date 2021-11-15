Ngay từ đầu khi được công bố là một trong ba mentor quyền lực của “ The Next Face Vietnam 2021 ”, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là một ẩn số thú vị khiến khán giả không khỏi tò mò về một nàng hậu sinh năm 2000, thuộc thế hệ GenZ sẽ làm được gì cho thí sinh của mình. Tập phát sóng tuần này đã cho thấy Lương Thuỳ Linh không chỉ là một nàng hậu nổi tiếng về tri thức và giúp ích nhiều cho cộng đồng mà ở đây, cô nàng bộc lộ được những cá tính, sự tự tin, lập luận sắc bén và vô cùng quyết liệt khi chọn các thí sinh về team của mình.

Với thí sinh H’Vi Ktla, cô gái bé nhỏ đã chinh phục được cả 3 mentor bằng những bước catwalk chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ. Lương Thùy Linh tìm cách thuyết phục thí sinh này về đội của mình bằng việc dùng sự tương đồng về thế hệ GenZ. Có thể thấy, dù là lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng Lương Thùy Linh cũng tỏ ra vô cùng quyết liệt, đặc biệt khi biết H’Vi Ktla rất yêu ca hát, Lương Thùy Linh đã lập tức dùng ‘chiêu’ dụ thí sinh bằng một suất diễn trong MV ca nhạc sắp ra mắt của Lona Kiều Loan. Nhận thấy tài năng của thí sinh, Lương Thuỳ Linh không ngần ngại sử dụng quyền chọn thẳng thí sinh trước sự ngỡ ngàng của hai huấn luyện viên còn lại.

Một ẩn số thú vị tiếp theo là Thanh Trúc, dù chỉ mới 19 tuổi nhưng cô gái đã có kinh nghiệm 5 năm trong nghề, cùng với chiều cao nổi bật và gương mặt thanh tú, Thanh Trúc không khó để cả hai huấn luyện viên Lương Thuỳ Linh và H'hen Niê giơ bảng lựa chọn. Nàng hậu sinh năm 2001 đưa ra những thiếu sót của Thanh Trúc và hứa sẽ cho Thanh Trúc có cơ hội diễn first face hoặc vedette trong đêm Người đẹp Thời Trang của Miss World Vietnam 2021 diễn ra tại Vũng Tàu. Bất chấp việc TyhD đề xuất Thanh Trúc về với H'hen Niê, cô gái vẫn lựa chọn về team của huấn luyện viên Lương Thuỳ Linh.

Trong số các màn tranh giành thí sinh, có thể nói màn tranh đấu giữa Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và TyhD khi giơ bảng chọn thí sinh Y Hạ về đội của mình là vô cùng “gay gắt”. Lương Thuỳ Linh dẫn mở cho Y Hạ những cơ hội mà cô có thể có được trong tương lai vì đằng sau Lương Thuỳ Linh là cả một ekip và sẵn sàng hỗ trợ cô gái phát triển về mọi yếu tố, trước những đề nghị hấp dẫn, cuối cùng Y Hạ chọn Lương Thuỳ Linh là huấn luyện viên của mình.

Thí sinh cuối cùng của team GenZ Lương Thuỳ Linh là một chàng trai vô cùng điển trai Lâm Duy, dù không có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng sự nam tính, vóc dáng cần thiết của một người mẫu đều hội tụ đủ ở chàng trai gốc Huế này. Đây chắc chắn sẽ là nhân tố vô cùng thú vị trong team Lương Thuỳ Linh.

Qua tập 2 “The Next Face”, cả ba huấn luyện viên đã chốt hạ 4 thành viên cho team của mình, dù là chiến binh mới, nhưng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã vô cùng tự tin, đưa ra những lý luận sắc bén, thông minh khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Dù tranh đấu quyết liệt để chọn thí sinh về đội của mình, nàng hậu vẫn không quên thể hiện sự tôn trọng với hai đàn chị khi ngồi chung ghế huấn luyện viên.

Với lợi thế khi đạt danh hiệu Miss World Vietnam cao quý, Lương Thùy Linh được sải bước trên các sàn diễn của các nhà thiết kế lớn với vai trò là First Face và Vedette. Nàng hậu xuất hiện dày đặc ở vai trò đại sứ thương hiệu, quảng cáo cho các nhãn hàng đa dạng. Cô có nhiều lợi thế về khả năng truyền đạt khi liên tục góp mặt ở các chương trình tri thức, hùng biện, dẫn chương trình cho các sự kiện lớn. Không những thế, nàng hậu còn lan tỏa vẻ đẹp của mình thông qua những dự án cộng đồng có giá trị thiệt thực. Chắc chắn, Lương Thuỳ Linh sẽ không khiến khán giả thất vọng với vai trò lần này.

Dù mới tập 2 lên sóng, nhưng Lương Thuỳ Linh đã nhận được những lời khen tích cực về sự thể hiện hết mình của cô nàng tại chương trình, và sẽ có rất nhiều những thử thách đón chờ sự thể hiện của Lương Thuỳ Linh ở những tập sau của “The Next Face Vietnam 2021”.

Ảnh: BTC