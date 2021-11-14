Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường

Tin tức giải trí 14/11/2021 18:04

Tập 20 ”Lạ Lắm À Nha” vừa lên sóng với nhiều bất ngờ, hấp dẫn và thỏa mãn sự mong đợi của quý khán giả trong suốt thời gian qua. Mặc dù tham gia với phong thái vô cùng tự tin và quyết thắng nhưng không có khách mời nào trong tập này đoán đúng nhân vật bí ẩn bên kia bức tường.

Là khách mời “lên dĩa” đầu tiên, Trương Quỳnh Anh lựa chọn ca khúc Anh đánh rơi người yêu này đang rất hot trên các bảng xếp hạng. Nữ ca sĩ tự tin khẳng định: “Em coi chương trình mình ở nhà là em đoán được hết luôn á”. Thế nhưng chỉ ngay sau khi song ca cùng nhân vật bí ẩn, Trương Quỳnh Anh đã sửng sốt: “Hát nữa đi anh ơi. Hát nữa đi. Chưa biết gì hết á. Không quen”.

Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 1Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 2Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 3

Thậm chí, cô nàng còn gặp “trái đắng” vì gặp ngay vị khách mời hết sức “xéo xắt”. Khi MC Trường Giang gợi ý về chi tiết tấm hình 2 người chụp chung, nữ ca sĩ cho rằng người xin chụp hình với mình rất nhiều chứ bản thân ít khi đi xin chụp hình với người khác, nhân vật bí ẩn này cũng “không vừa”: Bạn ơi mình cũng vậy á, mình cũng có thế lắm, mình đâu có xin chụp hình với ai”. “Thái độ” này đã làm giọng ca “Đơn côi” giật mình và hoang mang vì không biết nhân vật nào lại “chặt chém” mình ghê như vậy. Hóa ra, người bạn thân thiết “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” của nữ ca sĩ không ai khác chính là giọng ca “Bay giữa ngân hà” – ca sĩ Nam Cường. Ngay khi vừa kết thúc màn biểu diễn, Trương Quỳnh Anh đã giậm chân liên tục bày tỏ sự tức giận của bản thân vì để chương trình đánh lạc hướng.

Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 4Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 5Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 6

Để chuộc lỗi cho việc không nhận ra “cạ cứng” của mình, Trương Quỳnh Anh đã phải nhận hình phạt “thổi bột tìm hình”, khiến gương mặt của cô nàng trắng xóa. Đã vậy nàng còn bị Giang Ca “chọc” cho bối rối đến độ nói mãi một câu không được. Những hình ảnh này khiến khán giả được một phen cười nghiêng ngả.  

Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 7Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường - Ảnh 8

Ảnh: BTC

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Tập 20 ”Lạ Lắm À Nha” vừa lên sóng với nhiều bất ngờ, hấp dẫn và thỏa mãn sự mong đợi của quý khán giả trong suốt thời gian qua. Mặc dù tham gia với phong thái vô cùng tự tin và quyết thắng nhưng không có khách mời nào trong tập này đoán đúng nhân vật bí ẩn bên kia bức tường.

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Từ khóa:   Trường Quỳnh Anh Nam Cường Lạ lắm à nha

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