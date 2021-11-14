Trương Quỳnh Anh bột đầy mặt vì trót dại...không nhận ra Nam Cường

Là khách mời “lên dĩa” đầu tiên, Trương Quỳnh Anh lựa chọn ca khúc “Anh đánh rơi người yêu này” đang rất hot trên các bảng xếp hạng. Nữ ca sĩ tự tin khẳng định: “Em coi chương trình mình ở nhà là em đoán được hết luôn á”. Thế nhưng chỉ ngay sau khi song ca cùng nhân vật bí ẩn, Trương Quỳnh Anh đã sửng sốt: “Hát nữa đi anh ơi. Hát nữa đi. Chưa biết gì hết á. Không quen”.

Thậm chí, cô nàng còn gặp “trái đắng” vì gặp ngay vị khách mời hết sức “xéo xắt”. Khi MC Trường Giang gợi ý về chi tiết tấm hình 2 người chụp chung, nữ ca sĩ cho rằng người xin chụp hình với mình rất nhiều chứ bản thân ít khi đi xin chụp hình với người khác, nhân vật bí ẩn này cũng “không vừa”: Bạn ơi mình cũng vậy á, mình cũng có thế lắm, mình đâu có xin chụp hình với ai”. “Thái độ” này đã làm giọng ca “Đơn côi” giật mình và hoang mang vì không biết nhân vật nào lại “chặt chém” mình ghê như vậy. Hóa ra, người bạn thân thiết “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” của nữ ca sĩ không ai khác chính là giọng ca “Bay giữa ngân hà” – ca sĩ Nam Cường. Ngay khi vừa kết thúc màn biểu diễn, Trương Quỳnh Anh đã giậm chân liên tục bày tỏ sự tức giận của bản thân vì để chương trình đánh lạc hướng.