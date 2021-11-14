Thí sinh đồng hương Dlow khiến HLV Rhymastyic phải mang cả ‘quê Hà Nội’ ra nói chuyện chiêu dụ về đội

Một trong những nhân tố mới gây bất ngờ tại tập 5, phải kể đến anh chàng rapper Mai Thanh An - 20 tuổi có rap name Dlow . Bản rap “Lucky Boy” dựa trên bài hát gốc “BlackJack” của anh chàng đã gây sốt khi thu về 4 chọn cũng như “cơn mưa lời khen” đến từ GK và HLV. Karik hồ hởi nhận xét: “Lyric hay, fast flow rất trôi chảy, bố cục rất chặt chẽ. Những điểm rơi thả rất hợp lý. Phong cách biểu diễn tốt, đầy năng lượng…, chưa tìm được điểm nào để chê cả”.

Như “luồng gió mới” đầy bùng nổ, Dlow khiến người nghe bị mê hoặc xuyên suốt cả bản rap. Giám khảo LK cũng bị bất ngờ bởi khả năng xây dựng bố cục bài của anh chàng: “Anh cảm thấy tất cả những gì em làm thật sự hoàn chỉnh và em đã phá tan mọi cung bậc cảm xúc. Em đã cho anh nguồn năng lượng trên sân khấu….”. Thậm chí chàng rapper trẻ còn nhận được lời khen cực giá trị từ HLV JustaTee rằng: “Nếu mà nói không ngoa thì cái đoạn của em hoàn toàn có thể thay thế được đoạn Binz trong ca khúc đấy”.

Đứng trước thí sinh đầu tiềm năng, “ham muốn” có được Dlow về đội mình trở nên vô cùng to lớn với các HLV. Rhymastyic cho rằng với một con người sở hữu rất nhiều tố chất thế này mà BGK không cho vào team thiện chiến như team mình thì quả là một sự lãng phí lớn. Không hề thua kém, HLV Karik cũng đưa ra những lời chiêu dụ vô cung hấp dẫn: “Em đã có đầy đủ mọi yếu tố, cái em cần là người dẫn dắt có đầy kinh nghiệm cho em trên chiến trường. Chiến trường anh nói ở đây là sân khấu và anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất”. Lần lượt cả 4 HLV đưa ra những luận điểm cá nhân đầy mạnh mẽ và quyết liệt, sau hồi đắn đo lựa chọn, 2 GK đã quyết định để Dlow về với đội của Rhymastic.

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 6 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 20/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.