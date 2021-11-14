Đau như Karik: Đòi nợ ân tình Rhymastic cuối cùng chính chủ phán câu ‘trả rồi’, lại còn bị ‘cuỗm’ mất thí sinh phút cuối

Ngay từ khi cái tên Lil’ Wuyn - Trần Trung Hiếu xuất hiện tại Mùa 2 đã tạo nên cơn “địa chấn” cực lớn. Không chỉ khiến fan đứng ngồi không yên ngóng trông mà cả Bộ 6 quyền lực của chương trình cũng không thể cưỡng lại sức hút của anh chàng. Vừa xuất hiện gửi lời chào đến MC Trấn Thành và khán giả, Lil’ Wuyn đã khiến Karik thốt lên:“Đạp luôn được không anh Thành?”. Điều này khiến những ai chưa biết đến Lil’ Wuyn phải ngỡ ngàng, còn với những rap fan thì đây như ngòi nổ cho trận “chiêu mộ” thí sinh đầy cam go sắp diễn ra.

Cách chọn chủ đề ấn tượng kết hợp cùng cách đi flow không thể đỉnh hơn, bản rap "Còn Thở Còn Gỡ" dựa trên bài hát gốc "Kiếp Đỏ Đen", sở hữu thứ uy lực thu hút đến lạ thường.“Chắp tay cầu xin Thần Tài/ Cho con năng lực như Thần Bài” lyric ấn tượng cách đặt vấn đề đầy thú vị đã chinh phục cả 4 HLV, thậm chí Giám khảo LK còn thốt lên:“6 sự lựa chọn luôn!”. Nam GK thậm chí còn rời ghế nóng của mình để quẩy cùng tiết mục và tiến hẳn lên sân khấu nhận xét đầy phấn khích:“Anh cảm giác phần biểu diễn vừa rồi của em, beat nó có nhịp của nó nhưng mà phần biểu diễn vừa rồi em vừa trình diễn là nhịp của em và nó đúng như là tiêu chí mà từ trước tới giờ anh làm nhạc anh rất thích beat như thế nào thì cũng kệ beat”. JustaTee liền tiếp lời: “Nói thật, em là 1 người rất là hiếm có cái flow rất riêng biệt. Bình thường, lên sân khấu với 1 con beat như thế này, thì các bạn ấy làm đủ mọi thứ để có thể tỏa năng lượng nhưng mà em chỉ cần dùng 1 cái flow rất là bình tĩnh em lại đốt được cái sân khấu này..”.

HLV Karik cũng phấn khích tột độ vì tiết mục của Lil’ Wuyn, anh nói: “Đây là lần đầu tiên, Karik được gặp Lil’ Wuyn và em không ngờ là bạn có thể đặt được những bố cục bài nó rất là đặc biệt, cái hook của bạn rất là bắt tai, thời thượng”. Thậm chí, Binz cùng mọi người đều đồng ý khi MC Trấn Thành cho rằng tác phẩm của Lil’ Wuyn là ví dụ điển hình cho một trong những bài thi vòng Chinh Phục nhưng mang tầm vòng Chung Kết. Tiếp nối mạch cảm xúc, HLV Wowy chia sẻ : “Điều em thích nhất là chất đường phố, thứ 2 là kỹ thuật. Flow, tất cả mọi thứ thì Lil’ Wuyn hoàn toàn làm chủ được...” .

Không cần phải nói quá nhiều, chỉ với câu nhận xét đơn giản của HLV Binz đã đủ khiến người xem hiểu được khả năng của Lil’ Wuyn: “...Em đúng là 1 Studio Artist vì khả năng dựng bài hát của em nó đang trên level của những bạn anh thấy cho đến phút này. Những bạn đến đây thì thường sẽ có các bạn ca sĩ hát phụ cho điệp khúc, còn khi anh thấy đến điệp khúc mà nó vẫn là giọng của em thì anh đã biết..”. Chớp lấy thời cơ ngay tức khắc, HLV Rhymastic liền chia sẻ rằng: “Anh cũng là 1 Studio Artist giống như em... và trong suốt bao nhiêu năm qua có 1 artist duy nhất mà làm cho anh cảm thấy chết lặng trong sự ngưỡng mộ về flow của họ là Binz. Và ngày hôm nay khi mà anh được lắng nghe cái flow của em lần thứ 2 anh chết lặng”.

Gặp được siêu chiến binh, các HLV thi nhau trổ tài thuyết phục cực tài tình, Rhymastic cho rằng cho rằng bản thân Lil’ Wuyn là 1 chiếc cúp quán quân và việc về đội mình sẽ đưa âm nhạc Lil’ Wuyn lên tầm cao mới và còn nhiều thứ khác nữa mà chưa tiện khoe ra. HLV Binz thì thể hiện quan điểm: “Anh chỉ muốn em biết anh là fan của em… Anh ở đây để cho em biết là nếu em muốn gì từ anh thì anh luôn chào đón”. Trong khí đó, HLV Karik thì ra sức thuyết phục Lil’ Wuyn với luận điểm anh chàng đã có mọi thứ, Lil’ Wuyn chỉ cần 1 HLV có tâm và tầm để dẫn dắt và Karik là người có thể cho cậu điều đó. Và giây phút quyết định đã đến, Lil’ Wuyn đã nêu ra mong ước của mình là về đội Karik.

Tuy nhiên, giây phút ăn mừng chiến thắng chưa được bao lâu thì đột nhiên HLV Rhymastic cầm Nón Vàng lên sân khấu khiến Karik xỉu ngang xỉu dọc. Đầy chân thành và cảm xúc, HLV Rhymastic đã có những chia sẻ xúc động trước khi trao Nón Vàng cho Lil’ Wuyn, anh nói: “Anh biết là anh chưa phải là điểm đỗ mà em mong muốn. Thật sự nói thẳng ra Rhymastic chưa bao giờ là bến đỗ mà nhiều rapper lựa chọn, nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi là sự nghiêm túc trong âm nhạc và tình yêu âm nhạc. Rhymastic quyết định từ giờ trở đi sẽ dùng sự nghiệp của mình để phục vụ những tài năng trẻ và đưa các bạn đến đúng đỉnh cao mà các bạn xứng đáng. Nón Vàng này và những hành trình sắp tới mà anh em mình trải qua với nhau nó sẽ lấy được lòng tin của em bằng những hành động thiết thực”. Và như vậy cuối cùng Lil’Wuyn đã thuộc về Rhymastic trước niềm đau “thấu trời” của HLV Karik.

Ảnh: BTC