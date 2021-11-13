Thúy Ngân tuyên chiến với Lan Ngọc, giằng co không thương tiếc

Những cuộc rượt đuổi không thể đoán trước thắng thua sẽ tiếp tục lên sóng trong tập tuần này của “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”.

Ở tập 8, dàn Cast đã chia đội và nhận được số đá nâng cấp sau các thử thách. Đáng chú ý, đội Thúy Ngân – Liên Bỉnh Phát đang về chót về 0,25 viên đá/mỗi thành viên. Bởi vậy với thử thách xé bảng tên, họ dự định sẽ dùng hết tất cả công lực để lật ngược tình thế. Đội Trắng sở hữu lợi thế về thể lực tuy nhiên cả hai thành viên lại không quá nhiều chiêu trò, thậm chí Bé Bỉnh còn được cho là ngây thơ dễ bị lừa nhất trong dàn Cast. Trong teaser hé lộ tập 9, Thúy Ngân ngơ ngác hoang mang hỏi: “Rốt cuộc ai là người nói thật?” Có thể dự đoán đội Trắng đã bị đưa vào tình thế không lường trước.

Tuy vậy cũng trong tập này, Thúy Ngân là người chủ động khiêu chiến và không ngại giằng co quyết liệt không thương tiếc với Lan Ngọc. So về sức mạnh, Lan Ngọc có vẻ yếu thế hơn nhưng cô được mệnh danh là “nữ hoàng cơ hội”, vì thế trận chiến này cũng chưa thể nói trước thắng thua. Ở một diễn biến khác, ‘anh già’ Trường Giang rơi vào tay ‘kẻ mạnh’ Trương Thế Vinh. Điều đáng bàn, ngay giây tiếp theo, Voi Biển đã cười hả hê tay giơ cao bảng tên của ‘ai đó’ để ăn mừng chiến thắng. Người bị xé liệu có phải Trường Giang hay không?

Đồng đội của Trường Giang – Ngô Kiến Huy cũng không thoát nổi vòng vây của đối thủ. Anh chàng bị Karik rượt đuổi sát nút dưới nước. Có thể Karik sẽ nhân cơ hội này trả mối thù bị Thỏ Đen ‘kẹp càng cua’ 30 phút ở tập trước. Đồng thời đội Đen của Karik – Trương Thế Vinh cũng chiếm không ít lợi thế trong trận chiến lần này. Trong tập tuần trước, khán giả đã được chứng kiến mặt mộc buổi sáng mới ngủ dậy của dàn Cast. Tuần này, các thành viên biệt đội “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” lại tiếp tục ‘khoe’ nhan sắc không trang điểm trên sóng truyền hình. Đặc biệt trong một vài phân cảnh hé lộ, Karik cùng các Cast đã không ngại ‘hi sinh’ hình ảnh với thử thách ‘đớp’ bánh mì. Rất nhiều tình tiết hài hước, thú vị và đầy bất ngờ đang chờ đón quý vị khán giả tại “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 9 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 14/11 trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON. Ảnh: BTC

Xuân Bắc tiết lộ ‘quyền lực’ giám khảo với Ngôi sao may mắn Giữ vai trò cầm cân nảy mực, Xuân Bắc cho biết mình sẽ tận dụng tối đa “Ngôi sao may mắn”

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-ngan-tuyen-chien-voi-lan-ngoc-giang-co-khong-thuong-tiec-436196.html