Xuân Bắc tiết lộ ‘quyền lực’ giám khảo với Ngôi sao may mắn

Không chỉ là thần đồng tính toán hoặc nhân tài ghi nhớ, những nhân vật đặc biệt trong “Siêu Thử Thách” sẽ chinh phục mọi lĩnh vực, thách đấu mọi giới hạn bằng lòng dũng cảm, khao khát khám phá năng lực bứt phá giới hạn và ý chí nghị lực, phong độ bền bỉ của mình. Chương trình “Siêu Thử Thách” là nơi quy tụ những con người có tài năng dị biệt trong tất cả các độ tuổi và ngành nghề. Họ sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, tuyên chiến với mọi giới hạn bất khả thi để bộc lộ những khả năng tiềm ẩn mà không một ai có thể tưởng tượng được. Chương trình là những màn chinh phục thử thách được tiến cấp lên độ khó siêu tưởng từ loạt tài năng về: não bộ - trí tuệ, sức mạnh - thể lực, kỹ năng - nghiệp vụ.

Chương trình “Siêu Thử Thách” chính thức lên sóng lúc 20h thứ Sáu hàng tuần trên ứng dụng VieON và kênh Vie Channel - HTV2 từ 19/11, với sự đổ bộ của hàng loạt những người sở hữu tài năng, năng lực dị biệt sẵn sàng chinh phục những thử thách không tưởng.

Tham gia chương trình, Người Thách Thức phải vượt qua 2 vòng thử thách bao gồm: Vòng 1 - Thách thức giới hạn. Hoàn thành vòng này, Người Thách Thức sẽ nhận được điểm số từ BGK, mỗi GK có thể cho điểm từ 1-5 sao (tính theo hệ số 1). Lúc này, Người Thách Thức sẽ có 2 lựa chọn tiếp theo cho Vòng 2: Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng. Thử thách của vòng Phá vỡ giới hạn sẽ được nâng cấp với độ khó cao hơn nhiều lần so với thử thách đầu tiên. Còn Thử thách siêu tưởng là những thử thách bất khả thi nằm ngoài sức tưởng tượng, để Người Thách Thức bứt phá và chinh phục mọi giới hạn, bộc lộ năng lực tiềm ẩn.

Nếu lựa chọn thực hiện thử thách Phá vỡ giới hạn, Người Thách Thức sẽ được BGK chấm điểm từ 1-5 sao (tính theo hệ số 2). Kết thúc 2 cấp độ thử thách, nếu nhận được từ 35 sao trở lên, Người Thách Thức sẽ có cơ hội tiến vào Gala Vinh danh. Còn nếu chấp nhận và thực hiện thành công Thử thách siêu tưởng, Người Thách Thức sẽ được tiến thẳng vào Gala Vinh danh.

Đặc biệt, mỗi GK sẽ giữ 1 Ngôi sao may mắn và ngôi sao này chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất trong suốt chương trình. Trường hợp Người Thách Thức thất bại trong Thử thách siêu tưởng nhưng GK cảm thấy xứng đáng có cơ hội thứ 2 thì có thể sử dụng Ngôi sao may mắn để cho phép Người Thách Thức được lựa chọn thực hiện lại Vòng Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng một lần nữa.

Kết thúc vòng 1, những Người Thử Thách đã vượt qua Thử thách siêu tưởng và những người được BGK lựa chọn từ những nhân tài sở hữu hơn 35 sao sẽ có mặt tại Gala Vinh danh để thực hiện thử thách nâng cấp/đối kháng.

Ở mỗi thử thách, chương trình không những đầu tư về thiết kế sân khấu, đạo cụ để xây dựng một sân khấu hoành tráng dành cho những thử thách siêu tưởng được cấp tiến mang đến sự bất ngờ cho Người Thử Thách và gây kinh ngạc cho BGK cùng khán giả.

“Siêu Thử Thách” là chương trình tôn vinh năng lực con người Việt Nam. Mỗi thử thách siêu tưởng được trình diễn trên sân khấu, mỗi một câu chuyện mà Người Thử Thách chia sẻ với khán giả sẽ truyền cảm hứng và động lực để con người phá vỡ mọi giới hạn. “Siêu Thử Thách” có sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc và Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ trong vai trò Giám khảo đồng hành xuyên suốt, MC Đại Nghĩa dẫn dắt chương trình và có sự tham gia của của giám khảo khách mời là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng.

Đã từng là Cố vấn khoa học cho Siêu Trí Tuệ Việt Nam, được làm việc và gặp gỡ với nhiều thần đồng, nhân tài đất Việt, kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ chia sẻ rằng khi ngồi ghế nóng Siêu Thử Thách, bản thân anh đã đi từ bất ngờ đến “há hốc” khi được gặp gỡ những nhân tài, những siêu năng lực mà chương trình đã khám phá ra và chứng kiến tận mắt họ thực hiện những thử thách siêu tưởng trên sân khấu chương trình. Sau khi trải qua ngày ghi hình đầu tiên của Siêu Thử Thách, giám khảo Dương Anh Vũ đánh giá: “Trong “Siêu Thử Thách”có quá nhiều con người sở hữu những tài năng - năng lực dị biệt, trong đó có đa trí năng, tài năng vận động, tài năng có được do bẩm sinh, tài năng có được do kinh nghiệm - luyện tập... Họ cho chúng ta nhìn thấy những điều chúng ta không bao giờ đoán trước được và chứng minh rằng năng lực Việt Nam chúng ta có rất nhiều nhân tài trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, tôi ấn tượng về mức độ đầu tư của chương trình, từ sân khấu đến đạo cụ đều được đầu tư quy mô để mang đến một chương trình hấp dẫn, thú vị và rất nhân văn”.

Nói về quyền sử dụng Ngôi sao may mắn, giám khảo Xuân Bắc cho biết: “Tiêu chí chấm điểm của tôi cực kỳ đơn giản, những người có tài năng, năng lực đặc biệt và có màn chinh phục thử thách thuyết phục được tôi thì tôi sẽ cho điểm cao. Nhưng có một điều cực kỳ khó đối với tôi là trong xuyên suốt chương trình tôi chỉ có 1 lần duy nhất dùng Ngôi sao may mắn để trao cơ hội thứ 2 cho 1 thí sinh, thế nên đó sẽ là một quyết định mang tính “thách thức” dành cho BGK”. Chia sẻ về kỳ vọng đối với chương trình, NSƯT Xuân Bắc hy vọng rằng “Siêu Thử Thách”sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực để mọi người cùng bứt phá, phá vỡ mọi giới hạn để bộc lộ những khả năng tiềm ẩn. Giám khảo Xuân Bắc chia sẻ: ““Siêu Thử Thách”là một chương trình đặc biệt bởi những thử thách xuất hiện trong chương trình chưa hề biết trước và không chỉ nằm ngoài sức tưởng tượng của khán giả mà còn cả những người tham gia. Sẽ có những người nghĩ rằng năng lực của mình đã đạt giới hạn ở 1 mức độ này, nhưng đến khi tham gia chương trình họ sẽ phát hiện ra mình còn có thể vượt qua mọi giới hạn, chinh phục được mọi thử thách mà trước đó họ tưởng rằng bất khả thi”.

Là người dẫn dắt chương trình, chia sẻ câu chuyện của những Người Thử Thách cũng như truyền tải năng lượng tích cực về sự kiên trì và động lực bứt phá vượt giới hạn của họ đến khán giả, MC Đại Nghĩa cho biết: “Điều độc đáo của “Siêu Thử Thách”là để cho khán giả được tận mắt chứng kiến những màn chinh phục thử thách không tưởng ngay trên sân khấu của một show truyền hình. Chương trình mang đến những thử thách mà chúng ta ít khi có cơ hội được trực tiếp chứng kiến trong cuộc sống. Đại Nghĩa tin chắc rằng các khán giả theo dõi chương trình sẽ trải qua muôn vàn cảm xúc từ kinh ngạc, hồi hộp, gây cấn “nín thở” rồi vỡ oà trước những màn chinh phục thử thách siêu tưởng và câu chuyện của Người Thử Thách”.

“Siêu Thử Thách” sẽ ra mắt khán giả lúc 20h Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 19/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC