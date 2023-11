H’Hen Niê và Kim Duyên hệt như chị em sinh đôi, tuy nhiên em catwalk không đạt thì chị vẫn phải ‘chê’ thẳng thừng

Tháng 12 tới tại Israel, Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 sẽ chính thức dự thi Miss Universe. Toàn bộ hành trình chinh phục Miss Universe 2021 của Kim Duyên được thể hiện toàn diện thông qua Digital series ‘Road To Miss Universe 2021”, phát sóng độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh YouTube UNI NETWORK.

Xuất hiện trong tập 4 của “Road To Miss Universe 2021” , Hoa hậu H’Hen Niê sẽ cùng với HLV Nhật Anh (HLV giải phóng hình thể - catwalk) trở thành ban giám khảo để kiểm tra kỹ năng catwalk của Kim Duyên. Đại học Quốc tế Sài Gòn được lựa chọn làm địa điểm để tái lập ba dạng sân khấu để thử thách Kim Duyên. Theo đó, Kim Duyên sẽ phải trải qua 3 phần catwalk với các sân khấu giả định: sân khấu chữ V (trang phục dạ hội), sân khấu chữ X (trang phục bikini) và sân khấu của Miss Universe 2020.

Ngay khi vừa nhìn thấy Kim Duyên bước ra cùng thần thái tự tin, hoa hậu H’Hen Niê phấn khích đến “nổi da gà”. Với màn chào sân ấn tượng, Kim Duyên thu hút được cả hai vị huấn luyện viên và thể hiện đúng tinh thần cùng thần thái của Hoa hậu Hoàn Vũ.

Đối với thử thách catwalk với trang phục dạ hội (giả định) trên sấu khấu chữ V, H’Hen Niê nhắc nhở Kim Duyên: “Khoảnh khắc nhìn vào khán giả khi ở trên sân khấu chỉ có một lần, nhưng khoảnh khắc mình nhìn vào ống kính sẽ được lưu lại năm này qua năm nọ”. Vì vậy, hoa hậu nhắc nhở Kim Duyên nên đặc biệt chú ý ống kính và các góc máy để tạo dáng, biểu cảm phù hợp. Để có thể làm chủ sân khấu hơn, Kim Duyên nhận được lời khuyên nên quan sát các thí sinh khác ở các buổi rehearsal, để nắm bắt được họ tương tác với ống kính như thế nào. Bằng kinh nghiệm tại Miss Universe 2018, H’Hen Niê chia sẻ thêm: “Mình chỉ có vài giây để nhìn và giao lưu với ban giám khảo, còn lại thì họ sẽ theo dõi qua monitor”. Hoa hậu nhấn mạnh một lần nữa, sự tập trung và tương tác với ống kính là cực kỳ quan trọng.

Kim Duyên thừa nhận hồi hộp nên đã mất tập trung trong lần đầu tiên thử thách. Nhưng sau khi bình tĩnh hơn, lắng nghe chia sẻ của hai vị huấn luyện viên, Kim Duyên nhanh chóng khắc phục và trình diễn thu hút hơn. Huấn luyện viên Nhật Anh góp ý Kim Duyên “nên có sự thân thiện hơn một chút”. Đối với H’Hen Niê, cô không nhận xét chuyên môn của Kim Duyên và chỉ lưu ý nên chú trọng thần thái, “mình phải sang, đẹp, quyến rũ và thể hiện được sự quyền lực, không catwalk bình thường như trình diễn các bộ sưu tập”. Đặc biệt, cô còn nhấn mạnh việc Kim Duyên nên tập luyện nụ cười nhiều hơn và luôn ghi nhớ “nhẹ nhàng nhưng không nhạt”. Với sự nỗ lực và quyết tâm của Kim Duyên, cả hoa hậu H’Hen Niê và HLV Nhật Anh đều cảm thấy thương và bày tỏ sự tự hào về cô.

Đến với thử thách này, Kim Duyên phải học cách để xử lí các phụ kiện, đạo cụ đi kèm với trang phục bikini (giả định). Dặn dò Kim Duyên, H’Hen Niê chia sẻ: “Năng lượng của bikini là năng lượng của sự nhiệt huyết, của những cô gái tươi trẻ và hiện đại. Bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc của em hãy quăng hết vào bikini”. Mỗi trang phục khác nhau cần có những tinh thần và cách trình diễn khác nhau. Đối với bikini là năng lượng, nhưng “ranh giới giữa lố và năng lượng rất gần nhau, vì vậy nên mình không lố, mình đang thể hiện năng lượng của bản thân” - H’Hen Niê nhấn mạnh thêm.

Sau khi trình diễn bikini, HLV Nhật Anh nhắc nhở ngay về việc sử dụng đạo cụ của Kim Duyên: “Khi có bất cứ đạo cụ nào em phải xem xét, tìm hiểu và tự tính toán để có thể sử dụng nó tốt nhất”. Anh cũng cho biết, do phải tập luyện online nên có một số lỗi hai “thầy trò” chưa thể cùng nhau khắc phục và sửa chữa. Nhưng anh cũng động viên Kim Duyên cố gắng, tập luyện nhiều hơn.

Về phần hoa hậu H’Hen Niê, trên cương vị là người đồng hành, cô góp ý thẳng thắn phần bikini của Kim Duyên chưa ổn: “Duyên có năng lượng nhưng trình diễn không ổn. Cái cần thể hiện nhiều nhất ở bikini là đánh hông, nó phải mạnh hơn rất nhiều, tay thì phải tinh tế và sang nhất”. Để giúp Kim Duyên , H’Hen Niê khuyên cô nên tập luyện đi giày cao gót nhiều hơn, đến khi cảm thấy thoải mái như đi giày thể thao và xem đạo cụ như “người bạn” và hãy cùng nó đẹp, tỏa sáng.

Trước những lời góp ý thẳng thắn và chân thành của hoa hậu H’Hen Niê, “Kim Duyên không thấy buồn mà ngược lại còn rất vui, chị góp ý thẳng để mình biết điểm yếu và điểm mạnh” - Kim Duyên chân thành. H’Hen Niê cũng tin tưởng với sự tập trung và tiếp thu bài học nhanh của Kim Duyên, cô sẽ làm tốt và thể hiện đúng tinh thần của phần thi bikini.

Kết thúc buổi kiểm tra sẽ là phần catwalk trong trang phục dạ hội trên sân khấu của Miss Universe 2020. Ngay khi thay trang phục và bước ra, cả hai huấn luyện viên lập tức bị thu hút bởi sự thay đổi và thần thái của Kim Duyên. Hoa hậu H’Hen Niê một lần nữa phải “nổi da gà”. Với những bước đi uyển chuyển và thần thái tự tin, H’Hen Niê cảm thấy tự hào vì “nỗ lực của Duyên trong thời gian qua không hề vô ích”. Từ cách xử lí mái tóc, cách tạo dáng, tương tác với camera đều được Kim Duyên tiếp thu và thực hành rất tốt. Những lời nhắc nhở của hai huấn luyện viên ở các phần trước được Kim Duyên áp dụng ngay và đã có sự thay đổi rõ rệt.

Để giúp Kim Duyên có được phần trình diễn hoàn hảo, H’Hen Niê góp ý thêm nên điều chỉnh thêm về ánh mắt thì sẽ tuyệt vời hơn. HLV Nhật Anh cũng nhắn nhủ học trò: “Hãy làm việc trong im lặng và sự thành công của mình chính là câu trả lời chính xác cho những gì mình muốn”. Sự nhiệt huyết và năng lượng của Kim Duyên sẽ là điểm cộng giúp cho Kim Duyên tỏa sáng tại đấu trường Miss Universe 2021 sắp tới.

Trải qua hơn nửa chặng đường của “Road To Miss Universe 2021” , với sự tự tin cùng tinh thần chiến binh mạnh mẽ, Kim Duyên đã thành công khi vượt qua các thử thách và có những trải nghiệm tuyệt vời cho hành trình chinh phục vươn miện Miss Universe 2021. Từng đối đầu các chủ đề như “Home training”, Kim Duyên thể hiện tinh thần thích nghi với hoàn cảnh một cánh nhanh chóng và hiệu quả. Với “Phỏng vấn giả định (Interview)”, Kim Duyên lại mang đến phiên bản mới với kỹ năng ứng xử tiếng Anh lưu loát, thuần thục, khắc phục những lỗi sai đã gặp phải ở quá khứ. Kim Duyên cũng thể hiện được sự thay đổi về vóc dáng và hình thể khi fitting các trang phục để chuẩn bị cho cuộc thi. Khán giả yếu quý Kim Duyên nhiều hơn bởi ý chí quyết tâm và không từ bỏ dù gặp trở ngại và khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Theo dõi hành trình ‘Road To Miss Universe 2021” , khán giả dễ dàng nhận ra Kim Duyên đã ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn. Khán giả cũng hiểu thêm về cô và ủng hộ Kim Duyên trong trận chiến sắp tới. Còn cả một chặng đường dài phía trước để Kim Duyên thêm cơ hội rèn luyện, phát triển ưu điểm và ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Sự tiến bộ vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Kim Duyên rồi sẽ được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng.

Teaser tập 5 cũng chính thức hé lộ khoảnh khắc Kim Duyên quay về quê nhà Cần Thơ. Kim Duyên mặc áo bà ba và hát câu hát về miền Tây gây tò mò cho người xem. Những khoảnh khắc xúc động của Kim Duyên cũng được chia sẻ. Ngồi bên cạnh gia đình, Kim Duyên nghẹn ngào: “Gia đình luôn là động lực lớn nhất, Duyên luôn nghĩ về gia đình khi gặp khó khăn, khi mình gục ngã”.

Kim Duyên cũng có dịp quay trở về trường Đại học Nam Cần Thơ, hành trình tiếp theo của Kim Duyên có gì đặc biệt? hãy cùng chờ đón Tập 5 của digital series “Road To Miss Universe 2021” chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 19/11/2021, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK, phát lại lúc 12h00 thứ 7 ngày 20/11/2021 trên ứng dụng VieOn.

Creative and Production: UniMedia

Credit bộ ảnh H’Hen Niê - Kim Duyên:

Photo: Hoàng Phúc

Makeup hàng thanh thiện

Hair Bi hà

Stylist Kiệt cao