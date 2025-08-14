Khoe bắt được mực khổng lồ, người đàn ông bất ngờ có khoảnh khắc 'dở khóc dở cười'

Một khoảnh khắc hài hước nhưng cũng đầy bất ngờ đã được ghi lại ngoài khơi Romblon, Philippines vào ngày 10/8 (giờ địa phương). Trong đoạn video, một ngư dân đang hớn hở khoe chiến lợi phẩm là con mực khổng lồ. Khi anh mở miệng nói chuyện, con mực bất ngờ phun ra một làn mực đen, phủ kín khuôn mặt.

Video 2 giờ 11 phút trước 2 giờ 11 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-bat-uoc-muc-khong-lo-nguoi-an-ong-bat-ngo-co-khoanh-khac-do-khoc-do-cuoi-739767.html