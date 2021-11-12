Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’

Tin tức giải trí 12/11/2021 15:25

Ali Hoàng Dương còn khẳng định ST Sơn Thạch không “hiền”, khiến nhiều người nghi ngại cả hai từng xảy ra xung đột nhưng được giấu kính.

Tập 9 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ 7 ngày 13.11 trên kênh VTV3 tiếp tục là cuộc đối đầu của 3 đội do 3 vị đội trưởng là Ali Hoàng Dương (đội Cam), Mâu Thuỷ (đội Xanh dương) và ST Sơn Thạch (đội Xanh lá). Cùng HLV trưởng Nguyễn Minh Phương và dẫn dắt bởi MC Sam.

Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 1

Đáng chú ý nhất trong những tập vừa qua có lẽ là những lần chạm trán của các vị đội trưởng trong thử thách hay những lúc lên tiếng bảo vệ các thành viên nhí trước vòng loại. Ngay ở những tập đầu tiên, giữa Ali Hoàng Dương và Mâu Thuỷ đã “suýt” mất lòng nhau khi nam ca sĩ có động thái giành Xuân Chương – cầu thủ nhí được cho là xuất sắc nhất thời điểm hiện tại của của chương trình mà nữ siêu mẫu đang sở hữu. Những tưởng cả hai sẽ xảy ra xung đột về sau, nhưng mọi chuyện lại trở nên êm đềm một cách lạ thường. Thậm chí, sau nhiều tuần đồng hành cùng nhau trong chương trình, Mâu Thuỷ và Ali Hoàng Dương đã trở nên thân thiết, chẳng khác nào “chị chị em em”.

Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 2

Nói về đàn chị của mình, Ali Hoàng Dương cũng tỏ ra “khó hiểu” về tính cách của Mâu Thuỷ trong chương trình. Cụ thể nam ca sĩ cho biết nữ siêu mẫu rất dễ thoả hiệp và trong quá trình tham gia thử thách tại “Cầu thủ nhí 2021” cô cũng chơi rất công bằng, chính điều đó đã làm cho anh ấn tượng. “Nếu ở chương trình khác, chắc chị Thuỷ cào mặt Ali ra rồi”, Nam ca sĩ hài hước.

Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 3

Ali Hoàng Dương cũng cho biết thêm, với đàn anh ST Sơn Thạch thì nam ca sĩ cũng được vài lần “va chạm” trong quá trình bênh vực các cầu thủ nhí của mình. Nhưng nam ca sĩ cho biết không vì thế mà cả hai “giận nhau”, anh bảo: “Nghệ sĩ chúng mình mau quên lắm. Về nhà cái là không nhớ gì hết. Còn người khác có giận mình hay không thì không biết”. Sau câu nói có chút “ẩn ý” này, Ali Hoàng Dương sau đó còn lộ rõ thấy thái độ “nửa đùa nửa thật” khi bất ngờ bảo rằng: “Ê! Anh ST không có hiền nha. Mọi người có vấn đề đó!”.

Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 4

Ali Hoàng Dương cũng giải thích: “Thật ra bên trong con người mình ai cũng hiền hết. Nhưng mà khi đụng vào những vấn đề thuộc về quan điểm cá nhân mà họ nghĩ là đúng, thì ai cũng hơi ‘nóng máu’ xíu. Anh ST là một người có quan điểm riêng rất là mạnh, nhưng không phải là một người không dễ thoả hiệp đâu”.

Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 5Nghi vấn xảy ra bất đồng giữa Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại ‘Cầu thủ nhí 2021’ - Ảnh 6

Sau chia sẻ này của Ali Hoàng Dương, khiến nhiều người nghi ngại rằng giữa anh và ST Sơn Thạch từng có xảy ra chút hiểu lầm nhưng “không nói ra”. Tuy nhiên, nếu cả hai có hiểu lầm hay mất lòng nhau vì bảo vệ các cầu thủ nhí thì đây cũng là điều chính đáng vì họ đang làm tròn vai trò của mình trong việc bảo vệ các thành viên nhí của đội mình.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Ali Hoàng Dương ST Sơn Thạch Cầu thủ nhí

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