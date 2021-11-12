Jun Phạm lần đầu hé lộ nguồn gốc tên gọi 365daband

Tiếp nối phần thi của tuần trước, Dương Thanh Vàng bước vào bậc ba với câu hỏi “Trong nhạc phẩm Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, không có từ Diễm nào?”. Nếu như Khả Như nhiệt tình tư vấn thì Đại Nghĩa lại khiến Dương Thanh Vàng hoang mang với một "dị bản" khác của ca khúc. Tuy nhiên, vừa cất giọng “trùm cuối” đã bị phản đối “Anh cưỡng âm một cách ác độc”, “Cái này trong diễn xuất gọi là ép thoại đó anh” khiến ý đồ làm nhiễu loạn thông tin của Đại Nghĩa bị dập tắt.

Một câu hỏi khác liên quan đến kiến thức âm nhạc khiến Dương Thanh Vàng bối rối “Ban nhạc ABBA từng định đặt tên là BABA”. Trước sự phân vân của khách mời, Jun Phạm không ngần ngại tiết lộ “Giống như hồi xưa chưa nổi tiếng, nhóm của tụi em lấy tên T5. Nhưng hát hoài không nổi xong quyết định thêm 36 vô thành 365, hát nguyên năm trời bắt đầu mới nổi tiếng”. Liệu chia sẻ bất ngờ này của Jun Phạm có củng cố thêm niềm tin để Dương Thanh Vàng đưa ra lựa chọn đúng?

Khách mời tiếp theo đến với 5 Giây Thành Triệu Phú là nữ diễn viên Phương Lan. Như thường lệ, MC Thỏ Đen giới thiệu về luật chơi cũng như các Thành Viên của ban tư vấn: Đai Nghĩa – tiền bối, Khả Như – trung bối còn riêng người bạn thân Thỏ Trắng được xưng danh… hạ bối làm Jun Phạm không nói nên lời. Ngay khi bước vào câu hỏi đầu tiên “Cầu Ánh Kim tọa lạc tại quận 7?”. Nghe câu hỏi xong Đại Nghĩa nhiệt tình nhường quyền tư vấn cho đàn em “mời Khả Như, người có mấy căn nhà bên quận 7” khiến nữ diễn viên cười như được mùa.

Ở một câu hỏi khác về âm nhạc, Jun Phạm liền cất giọng hát để tìm ra đáp án giúp Phương Lan. Tuy nhiên nữ diễn viên lại tỏ ra nghi ngờ “Em rất thích khi anh làm ca sĩ nhưng khi anh hát cái này…”. Nghe đến đây, Thỏ Trắng vùng vằng hờn dỗi “Thôi nãy giờ anh nói giỡn thôi, em muốn tin thì tin ngời lớn đi”.

Liệu với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban tư vấn, Dương Thanh Vàng và Phương Lan có vượt qua được các câu hỏi và chinh phục được giải thưởng 100 triệu của chương trình?

Đừng bỏ lỡ “5 Giây Thành Triệu Phú” tập 9 phát sóng vào lúc 21h Thứ 7 Ngày 13/11 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC