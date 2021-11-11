Cindy Thái Tài từng bị ép lấy vợ, Đỗ Nhật Hà kể chuyện ba bỏ nhà đi vì không chấp nhận chuyện con chuyển giới

Trong tuần trước, xoay quanh chủ đề “Được phép yếu đuối”, các khách mời như MC Liêu Hà Trinh, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Hương Ly về những khoảnh khắc “yếu đuối” và cách họ vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Sau khi phát sóng, tập 6 nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả và dàn khách mời của tập 7 cũng được hé lộ. Sau khi chính thức tung teaser tập 7, khán giả không khỏi bất ngờ, đồng cảm trước những “sóng gió” mà họ đã trải qua.

Đối với những người phụ nữ “đặc biệt” như: Diễn viên, Ca sĩ Cindy Thái Tài (Người đẹp chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam), Hoa hậu Đỗ Nhật Hà (Miss International Queen Vietnam 2018) và Hoa hậu Hoài Sa (Miss International Queen Vietnam 2020). Họ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn trong hành trình đi tìm "giới tính thật" của mình. Họ là những “ VINAWOMAN ” đầy bản lĩnh khi dám đối diện với những định kiến xã hội, với những ánh nhìn không mấy thiện cảm của người xung quanh. Họ lan tỏa nguồn năng lượng và khát vọng mãnh liệt khi muốn được sống là chính mình.

Mở đầu teaser, Cindy Thái Tài bồi hồi nhớ lại thời gian từng bị bắt ép “lấy vợ”. Sinh ra với hình hành của một người đàn ông, vì vậy Cindy Thái Tài bị gia đình bắt ép sống theo chuẩn mực cuộc sống của đàn ông: “Mình muốn là con gái mà cứ bắt lấy vợ nhưng thử hỏi “Sống đàn ông kiểu gì khi tôi không phải là đàn ông?””. Không chỉ vậy, nhiều người còn nói cô bị “dựa”, gặp vấn đề tâm linh nên mới sống như “phụ nữ”. Cả Đỗ Nhật Hà và Hoài Sa đều lặng đi trước lời của ca sĩ Cindy Thái Tài.

Đồng cảm với Cindy Thái Tài, hoa hậu Đỗ Nhật Hà từng nghĩ bản thân sai khi lựa chọn sống đúng với giới tính thật của mình. Bởi lẽ, cô cứ liên tục gặp phải sự phản đối từ phía gia đình và cho rằng đó là “không đúng với những gì đang có vì là con trai”. Cô còn tiết lộ chuyện ba bỏ nhà ra đi: “Người mà gây áp lực nhiều nhất trong chuyện mình trở thành con gái là ba. Khi ba biết là mẹ quyết định đồng ý cho Hà làm chuyện đó thì ba đòi bỏ nhà đi”. Áp lực từ phía gia đình khiến hoa hậu luôn trong tâm lý “trốn chạy”. Những cuối cùng, cô ấy vẫn thuyết phục gia đình và trở thành một phụ nữ tài năng, nói lên tiếng nói và truyền cảm hứng cho cộng đồng người chuyển giới.

Lắng nghe áp lực mà ca sĩ, diễn viên Cindy Thái Tài và Hoa hậu Đỗ Nhật Hà gặp phải, Hoài Sa cũng nhắc đến việc bị “đánh đập”. Cũng từng gặp chuyện tương tự, Cindy Thái Tài bức xúc: “Họ tự nhiên, thoải mái đánh mình, gây chuyện với mình chỉ vì mình là bê đê”. Dù bị đối xử bất công nhưng với ý chí và khao khát “được là chính mình”, các khách mời vẫn trở thành những “VINAWOMAN” mạnh mẽ, thành công. Cuối teaser, những giai điệu đẹp của bài hát One moment in time lại vang lên bởi chất giọng nội lực của hoa hậu Hoài Sa, đưa cảm xúc khán giả chìm đắm bởi những đồng cảm về những câu chuyện của các nhân vật khách mời.

Những chia sẻ chân thật mà teaser tập 7 mang đến hứa hẹn sẽ giúp khán giả hiểu hơn về các khách mời, quan tâm đến câu chuyện lựa chọn sống như thế nào để được “Được là chính mình”.

Ảnh: BTC