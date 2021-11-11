Anh Tú gây bất ngờ khi diện trang phục “thợ cắt tóc” tham gia gameshow

Trong tuần trước, khán giả đã có dịp gặp gỡ những tài năng hết sức ấn tượng và nhiều cảm xúc, đặc biệt là tiết mục “Chiến binh áo trắng” của nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự. Đến với tập 3 – “ 6 Ô Cửa Bí Ẩn ” tuần này, các tài năng mới lạ lại một lần nữa hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn đáng kinh ngạc. Mời quý vị cùng đón xem vào khung giờ phát sóng 21h15 tối Chủ nhật (14/11) trên kênh VTV3.

Khách mời của tập 3 – “6 Ô Cửa Bí Ẩn” tuần này là 3 nghệ sĩ trẻ trung, năng động đang rất được yêu mến thời điểm hiện tại: ca sĩ Anh Tú , diễn viên Ngọc Phước và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền . Bộ 3 xuất hiện đầy năng lượng và cá tính với những bộ trang phục ấn tượng. MC Đức Bảo lấy làm thích thú với “bộ cánh” cách điệu “hay ho” của Anh Tú và đùa rằng: “trông lại giống như một thợ cắt tóc”.

Trong tập này, khán giả sẽ có cơ hội theo dõi những màn trình diễn đặc sắc đến từ các tài năng: Vận động viên thể thao đường phố Lưu Gia Bảo; Nghệ sĩ cắt tranh Hà Lê; Nghệ sĩ biểu diễn ảo giác Lê Đạt; Vũ công nhảy bẻ khớp Ngọc Hải; Nghệ nhân múa bóng rỗi Khánh Ngọc; Nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. 6 tiết mục thuộc 6 trường phái biểu diễn khác nhau, mang đến đa dạng cảm xúc cho người xem.

Là thí sinh mở màn cho tập chơi hôm nay, Lưu Gia Hảo gây ấn tượng với Ngọc Phước và Anh Tú khi thể hiện kĩ năng “bẻ” ngang người để làm sào phơi đồ cho vợ và những bài tập luyện Street Workout “khó nhằn”. Ngay sau khi xem xong video, Ngọc Phước đã xuýt xoa: “Thành thật xin lỗi vợ anh Hảo nhưng mà anh Hảo trông rất là hấp dẫn, cái cơ nhìn nó rất săn chắc và như một khối thống nhất vậy đó”. Nói đến đây thì MC Đức Bảo cũng đành “bất lực” trước độ “mê trai” của cô nàng, nhưng anh cũng không quên khen ngợi nữ diễn viên khi đã trả lời đúng câu hỏi may mắn: “Khá khen cho một người con gái đã bị hớp hồn bởi cơ bụng của Gia Hảo nhưng vẫn nhìn được tấm chăn che đi cái cơ bụng 6 múi của chàng trai ấy”.

Tài năng thứ hai là chàng nghệ sĩ trẻ Lê Vũ Hà với biệt tài vẽ tranh và tạo hình chân dung trên nhiều loại chất liệu khác nhau. Ngoài ra anh còn là một giáo viên dạy vẽ tranh cho trẻ em và là một Tiktoker được nhiều người yêu mến bởi tài năng đặc biệt của mình. Mặc dù chưa hé lộ nhiều nhưng chàng trai này vẫn chiếm được thiện cảm và sự kì vọng ở các người chơi.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ biểu diễn ảo giác Lê Đạt cũng là tài năng tạo được ấn tượng với các khách mời và ban bình luận bởi màn trình diễn “gây lú” và “tiền đình” của mình. Anh Tú chia sẻ: “Cái bạn ấy làm là lần đầu tiên em được nhìn thấy trực tiếp có người làm như thế và đúng là cũng khiến cho mình có cảm giác ảo giác thật”. MC Đức Bảo cũng tiếp lời: “Và cũng khá tò mò đúng không, tại vì chưa hiểu chính xác cái thông điệp hay cái mục đích mà các bạn ấy tạo ra những cái hình thù đấy để làm gì”.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ biểu diễn ảo giác Lê Đạt cũng là tài năng tạo được ấn tượng với các khách mời và ban bình luận bởi màn trình diễn “gây lú” và “tiền đình” của mình. Anh Tú chia sẻ: “Cái bạn ấy làm là lần đầu tiên em được nhìn thấy trực tiếp có người làm như thế và đúng là cũng khiến cho mình có cảm giác ảo giác thật”. MC Đức Bảo cũng tiếp lời: “Và cũng khá tò mò đúng không, tại vì chưa hiểu chính xác cái thông điệp hay cái mục đích mà các bạn ấy tạo ra những cái hình thù đấy để làm gì”.

Thí sinh cuối cùng cũng là thí sinh được kì vọng rất nhiều từ ban bình luận. Ngay khi vừa xem xong video, nhà báo Minh Đức đã gật gù: “Chồ ôi, tưởng ai. Thật ra có một cái điều rất đáng quý ở những bạn như Minh, đó là bạn ấy có rất nhiều lựa chọn. Các bạn thấy không, bạn ấy vừa có ngoại hình rất là đẹp, tài năng và những tố chất có sẵn rồi, thế nhưng bạn ấy đã chọn một con đường mà có thể nhiều bạn trẻ sẽ ngần ngại, đó là âm nhạc dân tộc, đó là điều mà mình rất là quý”.

Liệu các thí sinh còn mang đến những tiết mục biểu diễn ấn tượng nào? Và tài năng nào còn ẩn giấu đằng sau 6 ô cửa? Mời quý khán giả cùng đón xem Tập 3 – “6 Ô Cửa Bí Ẩn” phát sóng lúc 21h15 tối Chủ nhật

(14/11), trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC