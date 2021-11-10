Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021'

Tin tức giải trí 10/11/2021 17:07

Đồng hành cùng Cầu thủ nhí 2021 hơn nửa chặng đường, Ali Hoàng Dương đã có những chia sẻ thú vị về hai đội trưởng còn lại cũng như các cầu thủ nhí khiến khán giả thích thú.

Chương trình “Cầu thủ nhí 2021” phát sóng lúc 15h10 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 là một sân chơi lành mạnh, trở thành “bệ phóng” cho các bạn nhỏ theo đuổi đam mê bóng đá. Ngoài ra, với sự đồng hành của 3 đội trưởng là ST Sơn Thạch, Mâu ThủyAli Hoàng Dương cũng mang tới những khoảnh khắc khó quên và giúp các “cầu thủ nhí” trang bị cho mình các kĩ năng sống đa dạng.

Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 1Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 2

Ali Hoàng Dương chia sẻ khi trở thành “một phần” của chương trình, nam ca sĩ đã không ngừng học hỏi và nhờ HLV Minh Phương hướng dẫn cho những chiến lược đá bóng đã giúp anh tự tin hơn với vị trí này. Nam ca sĩ chia sẻ: “Cá nhân Ali cảm nhận mình đến đây như một người anh để quan tâm, chăm sóc và chỉ bảo cho các bé các kĩ năng trong cuộc sống chứ không chỉ riêng bóng đá. Những vấn đề về chuyên môn, Ali không thể ‘nhảy’ vào để chỉ dạy cho các bé vì Ali không phải là người có nhiều chuyên môn về bóng đá . Những tập đầu thực sự có chút khó khăn với Ali. Nhưng bóng đá cũng là một trong những bộ môn có tính chất đối kháng trực tiếp trên sân cỏ nên Ali cũng chỉ định hướng chiến lược cho các bé. Các bạn nhỏ đều đã được tập luyện trước đó rất nhiều, có kỹ năng, kiến thức về bóng đá nên phối hợp với nhau rất ăn ý. Ở những vòng đầu tiên khi đội của Ali được ghép với nhau thì chưa hiểu ý nhau lắm nhưng càng về sau mọi người sẽ biết được đội ‘Cam’ cũng rất dữ dội”.

Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 3

Nếu là fan của chương trình “Cầu thủ nhí”, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc vui đùa cực thân thiết của đội trưởng Ali Hoàng Dương cùng các cầu thủ nhí trong hậu trường. Nam ca sĩ cũng tiết lộ anh rất thích trẻ con và là một người anh cực kì thân thiết với tất cả các bé kể cả các thành viên của 2 đội đối thủ là “Xanh dương” và “Xanh lá”.

Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 4Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 5

Bật mí về tính cách của các thành viên của đội mình, đội trưởng đội “Cam” cho biết Hạo Khang là một cậu bé rất dễ thương trong cuộc sống nhưng một khi bước vào sân cỏ thì lại là người cá tính và hơi nóng nảy. Nhật Tân rất ngoan và nghe lời các anh trong đội, Thế Phong thì nghịch ngợm, Hoàng Thiên thì ít nói, sống nội tâm, còn Huy Hoàng là một cậu nhóc vô cùng ngây thơ, trong sáng. Ali Hoàng Dương còn “mách lẻo” với khán giả về chuyện các cầu thủ nhí thường xuyên tán gẫu với anh về chuyện tình cảm: “Các ‘ổng’ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đã biết yêu hết rồi đó, biết bạn nữ nào xinh, dễ thương rồi. Đó cũng là một trong những điểm thú vị giúp Ali được trở về với tuổi thơ”.

Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 6Ali Hoàng Dương thấy may mắn vì không bị Mâu Thủy “cào mặt” khi đồng hành cùng nhau tại 'Cầu thủ nhí 2021' - Ảnh 7

Chia sẻ ấn tượng về hai đội trưởng còn lại trong chương trình là ST Sơn Thạch và Mâu Thủy, Ali Hoàng Dương cho hay: “So với các chương trình khác, chị Mâu Thủy tại ‘Cầu thủ nhí’ rất dễ thương và dễ thỏa hiệp. Ở chương trình khác chắc chị Thủy sẽ ‘cào mặt’ Ali nhưng ở đây chị ấy lại rất hiền và chơi rất công bằng với các đội trưởng khác. Còn anh ST Sơn Thạch, dù hai anh em có cãi lộn với nhau nhưng sau đó là quên luôn chứ không để bụng tới ngày dù Ali không bao giờ cãi thắng anh ST. Mà anh ST không hề hiền đâu nha, mọi người nghĩ anh ST hiền là mọi người sai rồi. Thực ra, chúng ta ai cũng sẽ có tính cách hiền trong người nhưng khi quan điểm khác nhau thì ai cũng sẽ nóng tính một chút để bảo vệ quan điểm của mình. Và anh ST là một người có quan điểm cá nhân rất mạnh”.

Đón xem chương trình truyền hình thực tế "Cầu thủ nhí 2021" phát sóng lúc 15h10 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3!

Ảnh: BTC

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