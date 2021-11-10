Không còn giấu diếm, Kỳ Duyên, Minh Triệu 'tình bể bình' trong bộ ảnh mới đẹp như bìa tạp chí

Minh Triệu - Kỳ Duyên là một trong những cặp đôi nữ - nữ yêu thích nhất nhì của showbiz Việt. Tuy nhiên, chưa từng lên tiếng công khai hay đính chính thông tin về chuyện tình cảm của mình, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng trong các sự kiện và chẳng ngại dành cử chỉ thân mật trước ống kính.

Tối ngày 9/11, Kỳ Duyên tiếp tục "thả bom" người hâm mộ với loạt ảnh tình tứ cùng Minh Triệu. Hoa hậu Việt Nam 2014 không ngại chia sẻ về những khoảnh khắc thân mật của cặp đội: "Ông trời tạo ra địa chấn. Và bộ hình hôm nay sẽ là điểm nhấn". Không những mặc đồ đôi cùng nhau, Kỳ Duyên - Minh Triệu còn "tông xuyệt tông" đến độ để kiểu tóc y hệt nhau khiến dân tình không tài nào nhận ra ai là ai vì cứ tưởng như...chị em sinh đôi.. Đây không phải là lần đầu tiên Minh Triệu - Kỳ Duyên thể hiện tình cảm mặn nồng thế này, tuy nhiên mỗi lần bộ đôi đọ sắc đều gây sốt.