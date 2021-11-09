Hình ảnh Kim Duyên xuất hiện chính thức trên trang voting của Miss Universe, 'chặt đẹp' các đối thủ nặng ký khác

Mới đây, hình ảnh Profile chính thức của Á hậu Kim Duyên được đăng tải trên trang voting của Miss Universe, cùng lời giới thiệu ấn tượng và những điều thú vị được cô chia sẻ về bản thân.

Cụ thể, thông tin và hình ảnh của các thí sinh tham gia Miss Universe đồng loạt được đăng tải trên trang voting của Miss Universe. Đại diện Việt Nam – Kim Duyên xuất hiện với nhan sắc vô cùng nổi bật cùng với đoạn giới thiệu ngắn về bản thân: “Kim Duyen is a young woman with confidence, energy, and aspirations inside her heart and soul. As a strong advocate, she wants to inspire every young woman and girl to believe in their inner power and education. Since 2019, Kim Duyen has proudly co-founded the Spreading the Love foundation which aims to assist disadvantaged students to continue pursuing education dreams. She also holds various roles in the community activities in healthcare, including HIV/AIDS program and environment. In 2021, she is humbled to join the COVID-19 youth task force to support medical professionals in the fight against the pandemic in Ho Chi Minh. Kim Duyen is known as an ambassador of Vietnam Solar Energy Park in which she uses her voice to promote environmentally sustainable energy.

(Tạm dịch: Kim Duyên là một cô gái trẻ đầy tự tin, nghị lực, khát vọng trong trái tim và tâm hồn. Là một người ủng hộ mạnh mẽ về giáo dục, cô muốn truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ và trẻ em gái tin vào sức mạnh nội tại và sự giáo dục của họ. Từ năm 2019, Kim Duyên tự hào khi đồng sáng lập quỹ "Lan tỏa yêu thương" (Spreading the Love) nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học hành. Cô cũng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm chương trình HIV/AIDS và môi trường. Năm 2021, cô tham gia đội thanh niên xung kích COVID-19 để hỗ trợ các chuyên gia y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch ở Hồ Chí Minh. Kim Duyên được biết đến là đại sứ của Công viên Năng lượng Mặt trời Việt Nam, nơi cô dùng tiếng nói của mình để quảng bá năng lượng bền vững với môi trường.)

Ngoài ra, Miss Universe còn nói thêm về những điều thú vị xoay quanh Kim Duyên được cô chia sẻ: “Được mệnh danh là Nữ hoàng ẩm thực, có tình yêu với ẩm thực và nấu ăn khá ngon. Bố mẹ tôi từng sở hữu một quán ăn nhỏ để nuôi tôi khôn lớn, sau đó tôi có dự án kinh doanh thực phẩm nhỏ khi tôi đi học đại học. Tôi có điệu cười khá độc lạ nên mọi người khó quên và tôi cam đoan giúp mọi người vui cả ngày với tiếng cười này. Tôi yêu chó và từng bị chó cắn ba lần. Tôi rất sợ mèo nhưng giờ lại sống chung với một con vì bố mẹ tôi thương nó như thành viên thứ năm trong gia đình…” Poster của Kim Duyên trên trang bình chọn của Miss Universe. Ảnh: Chụp màn hình Photographer: Milor Trần Makeup: Quân Nguyễn Hair: Pu Lê Stylist: Trần Đạt - D2 Styling Fashion: Lê Thanh Hoà Art Director: Tuấn Nguyễn 5AM

Vượt H'Hen, Kim Duyên 'chơi lớn' mang luôn...mẹt bún đậu, khay bánh khọt thi trang phục dân tộc tại Miss Universe? Khi chỉ mới hé lộ phần bóng đen của trang phục dân tộc mà Kim Duyên mang đi dự thi tại Miss Universe năm nay, dân mạng đã "xào nấu" poster trở thành...đủ thứ "món" mới lạ hấp dẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-kim-duyen-xuat-hien-chinh-thuc-tren-trang-voting-cua-miss-universe-chat-dep-cac-doi-thu-nang-ky-khac-435369.html