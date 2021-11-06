Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV

Sao Việt 06/11/2021 14:25

Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ trở lại với một vai trò hoàn toàn mới.

Xuất hiện trên chương trình Ký ức Thể thao, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đang đảm nhận vị trí MC và BTV tại Phòng Tin Tức - Ban Thể Thao - Đài truyền hình Việt Nam. Đây cũng là ban chuyên sản xuất các chương trình thể thao của đài. Trước đó, cô cũng từng làm việc tại bản tin Tiêu dùng 24h của VTV.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 1

Chia sẻ về lần trở lại này, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ: “Sau 1 thời gian tạm ngưng công việc ở Đài do không sắp xếp được thời gian. Linh lại có cơ duyên được quay trở lại làm người dẫn chương trình cho ban thể thao. Bản thân Linh luôn rất yêu thích và đam mê với công việc này và cảm thấy đây là một môi trường rất phù hợp với mình. Linh xác định sẽ ổn định công việc và theo đuổi công việc này lâu dài, chứ không phải chỉ đi dẫn để làm hình ảnh nên mình đã dành thời gian đầu tư rất nghiêm túc và học hỏi thật kỹ trước khi lên sóng.”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 2

Trong trang phục đơn giản và thanh lịch, Đỗ Mỹ Linh làm việc với tác phong đầy chuyên nghiệp. Đáng chú ý là nhan sắc ngày càng thăng hạng và đầy mặn mà của nàng hậu sau khi vừa bước qua tuổi 25. Sau 5 năm đăng quang tại Hoa Hậu Việt Nam 2016, cô không ngừng làm mới bản thân khiến khán giả không bao giờ nhàm chán. 

Với nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Mỹ Linh cũng là “làn gió mới” tại đài truyền hình nơi mình làm việc. Cô cho biết: “Các anh trong ban thể thao vẫn hay nói đùa rằng Linh là ‘bản hợp đồng bom tấn’ của ban. Vì bình thường ban thể thao rất ít nữ, đặc biệt là phòng tin tức thì chỉ có mình Linh là nữ. Chính vì thế mình được các anh trong ban nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo rất tận tình trong thời gian đầu bỡ ngỡ. Mọi người ai cũng vui vẻ hỗ trợ Linh.”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 3

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh không ít lần chia sẻ về những hình ảnh đi cổ vũ bóng đá và thể hiện niềm yêu thích với thể thao. Nàng hậu bộc bạch: “Với bản thân mình, ban thể thao là 1 thử thách hoàn toàn mới. Linh cũng rất yêu thích thể thao, thích xem đá bóng, thích đổi tuyển quốc gia Việt Nam! Nhưng kiến thức về thể thao của mình vẫn còn rất hạn chế so với các anh chị trong ban. Mình cần phải bổ sung cũng như nâng cao kiến thức rất nhiều để lời dẫn và tư duy được tốt hơn nữa”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 4Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 5Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV - Ảnh 6

Thời gian gần đây, khán giả cũng được thấy những hình ảnh cô xuất hiện tại sân golf và đây cũng là một trong những bộ môn thể thao yêu thích của cô nàng. Bên cạnh công việc tại đài truyền hình, Đỗ Mỹ Linh vẫn tích cực đóng góp cho cộng đồng và lĩnh vực giải trí. Có thể nói, cô là một trong những nàng hậu có hoạt động năng nổ nhất từ sau đăng quang đến nay.

Ảnh: NVCC

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