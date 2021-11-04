Hết mặc đồ hồng, Binz chơi lớn cởi trần...đeo tai thỏ hồng, dân tình vẫn nhào vào 'chảy nước miếng'

Nam rapper đình đám Binz có màn thay đổi hình tượng khiến ai nấy được một phen "rửa mắt".
- Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân
- Sam đăng đàn tố BQL chung cư cao cấp coi chó là 'gia súc', đe dọa cắt điện nước và coi cư dân như...tội phạm, 3 lần 7 lượt đòi khám xét nhà
Binz là một rapper được biết đến với hình ảnh chàng trai cool ngầu đậm chất "bad boy" nhưng anh chàng lại có sở thích được xem là chỉ có ở phái nữ là cực kỳ thích màu hồng. Đa số tất cả mọi thứ Binz sở hữu từ quần áo, xe, micro, phụ kiện đều có màu hồng khiến nhiều fan không khỏi thích thú.
Mới đây, Binz đăng tải hình ảnh chụp hình cho một hãng thời trang nổi tiếng và tiếp tục có một "pha" ăn mặc đi vào lòng người. "BigCityBoi" đã quyết định cởi phăng áo, khoe cận cơ bụng săn chắc cùng những hình xăm kín mít quanh ngực. Nỗi bật nhất outfit này phải kể đến đôi tai thỏ màu hồng "siêu to khổng lồ" "đập" vào mắt người nhìn.
Trước hình ảnh mới này, bạn trai tin đồn của Châu Bùi nhận về nhiều lới khen chê lẫn lộn của fan hâm mộ. Một số bình luận nam ca sĩ nên tháo tai thỏ xuống, số khác lại vẫn cứ thấy "mlem mlem" như thường: "Tháo tai thỏ xuống đi anh thứ em cần là sự bình thường của anh", "Màu hường nam tính.", "Chảy nước miếng, chảy nước miếng.".
Ảnh: FBNV