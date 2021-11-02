Vốn là một người yêu quý và nuôi chó như là một người thân trong gia đình, thời gian gần đây Sam liên tục vướng phải những yêu sách từ phía chung cư cao cấp nơi mình sinh sống, đặc biệt BQL nơi này không coi chó mèo là vật nuôi, thú cưng mà lại quy chụp những con vật này là gia súc. Ngoài việc liên tục yêu cầu Sam phải dọn đi hoặc mang 2 thú cưng đi khỏi chung cư ngay lập tức, BQL tòa chung cư cao cấp này còn có những hành vi quá đáng hơn là khám xét nhà riêng của nữ diễn viên để...tìm bằng chứng mà theo như cô nàng mô tả là giống hệt như mình đang làm việc gì đó phạm pháp phải bị bắt giữ khẩn cấp. Hành động này của BQL chung cư đã khiến Sam đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Nguyên văn bức tâm thư như sau:

- Tôi viết tâm thư này là muốn gửi đến BQL toà nhà tôi ở. Và hi vọng nếu may mắn nó sẽ đến được tay lãnh đạo để họ có thể thật sự lắng nghe được nỗi lòng của cư dân.

- Câu chuyện là tôi có mua 1 căn hộ tại Q7. Tôi đã mong ước đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của mình, để tôi có thể an cư lập nghiệp. Nhưng vô số rắc rối bắt đầu ập vào từ ngày tôi chuyển đến đây. Vô số biên bản được lập để xử phạt (tiền) vì những lý do khi căn hộ tôi xây dựng ảnh hưởng thế này thế nọ. Thật ra tôi thấy không hợp lý đâu. Vì bàn giao thô, không lẽ không cho tôi xây dựng. Mà xây dựng thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng đôi chút. Tôi nghĩ những nơi khác sẽ hiểu và thông cảm cho cư dân. Nhưng thôi, tôi vẫn đóng phạt vì muốn mọi chuyện cho êm ấm.

- Đến khi tôi chính thức dọn về ở cùng với bé cún của tôi. BQL đã liên tục gửi thông báo về việc không cho tôi nuôi. Tôi đã gặp để thoả thuận thì được dàn xếp rằng: ok Nuôi khéo léo đừng để làm ảnh hưởng đến trật tự chung. Tôi đã luôn tuân thủ (Tôi chưa bgio thả bé chạy ra ngoài, chưa bao giờ để mất vệ sinh chung, nếu có di chuyển ra ngoài căn hộ tôi luôn cho bé vào trong Balo (loại chuyên dụng dành cho thú cưng). Nhưng liên tục lại có những văn bản yêu cầu tôi xuống làm việc. Nhiều lúc còn tự ý ngắt điện, nước nhà tôi vì lý do có người phản ánh. Làm ảnh hưởng đến cuộc sống và vô tình tổn thất đến công việc của tôi. Khi tôi hỏi tại sao lại tự ý cắt nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gđ tôi như thế. BQL lại bảo kêu tôi xuống mà tôi không xuống làm việc. Tôi hỏi kêu tôi khi nào. Bên đó bảo rằng, cho người lên nhấn chuông mà không thấy trả lời (Tôi đi làm không có ở nhà). Nên đã tự cắt điện nước nhà tôi. Đó có phải là đe doạ cuộc sống tôi không vậy mọi người??? BQL lúc nào cũng vịn vào cớ có người phản ánh lên, nhưng khi tôi đề nghị BQL sắp xếp cho tôi được gặp hoà giải, thoả thuận và xin lỗi người phản ánh thì luôn nhận lại sự im lặng từ BQL. Hết lần này đến lần khác.

- Câu chuyện ngày càng trở nên căng thẳng và những bức xúc dồn nén, khiến tôi không thể chịu đựng thêm, nên tôi đã quyết định kiếm một nơi ở mới và cam kết sẽ chuyển đi trong 2 tháng (Nhà tôi đang ở là nhà tui mua đó nha). Thế rồi dịch đợt 2 bùng phát và kéo theo đợt giãn cách dài tại TPHCM, thật sự đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển đi của chúng tôi. Vì dịch nên căn hộ bên kia chưa thể sắp xếp được, nên tôi cũng chẳng thể làm gì được. Hoàn toàn bất khả kháng, đâu ai muốn. Thế mà ngay trong đợt giãn cách của Thành Phố, đang chỉ thị 16. Tôi vẫn tiếp tục nhận được thông báo từ BQL về việc bắt buộc di dời trong thời gian giãn cách. Khi tôi bức xúc bảo là trong thời gian giãn cách làm sao có thể di dời, thì bắt tôi phải cam kết thời gian cụ thể. Thử hỏi làm sao tôi biết được khi nào thành phố sẽ hết dịch và mọi thứ trở lại bình thường mà cam kết thời gian ??? Tôi thật sự vô cùng bức xúc. Đỉnh điểm là việc vu khống bé cún của tôi làm lông bay đến căn hộ khác, và thông báo sẽ cắt nước gđ tôi. Trong file kèm theo hình 1 chiếc "Lông Vũ" (lông chim). Hơn nữa thời điểm đó, Bé nhà tôi đang viêm da nên đã được cạo lông sát người. Tôi không hiểu BQL làm việc trên cơ sở gì mà có thể vu khống 1 cách vô căn cứ vậy cho Gđ tôi.

2 chú cún của Sam rất đáng yêu nhưng lại không được lòng BQL chung cư và họ liên tục gây khó dễ cho Sam bằng nhiều lý do khác nhau, thậm chí lập biên bản yêu cầu nữ diễn viên dọn đi nơi khác sinh sống

- Đến ngày 11/10 khi TP vừa nới lõng công tác phòng chống dịch thì tôi lại nhận được Văn Bản Thông báo yêu cầu tôi phải mang vật nuôi đi trong 2 ngày. Nếu không sẽ tự cắt cung cấp nhu cầu thiết yếu cho gđ tôi. Tôi đã xuống làm việc với sự bức xúc và hi vọng là sẽ cho tôi thêm thời gian đến khi căn hộ bên kia sắp xếp xong (khoảng đầu tháng 11). Trong lúc này tôi xin BQL hãy giúp tôi sắp xếp cuộc gặp với hàng xóm phản ánh để tôi xin lỗi nếu gđ tôi có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và xin họ thông cảm cho tôi thêm thời gian tới đầu Tháng 11 (Tôi đã xin được gặp thương lượng rất nhiều lần). Nhưng cũng như những lần khác tôi nhận lại sự im lặng từ BQL. Và lại tiếp tục gửi thông báo bắt chúng tôi di dời. Nếu không BQL sẽ tự động cắt mọi nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gđ tôi (điện, nước, thang máy…). Tôi thật sự không hiểu, tôi đang sống trong chính trong ngôi nhà của mình nhưng đang bị đe doạ, ám ảnh đến nỗi phải bán nhà đi nơi khác. Lúc đó tôi cũng lấy ví dụ sự cố đau lòng vừa xảy ra với "15 Bé Chó và 1 Bé Mèo" khi chủ di dời vật nuôi trong thời điểm này. Đâu ai muốn nó lập lại 1 lần nữa. Vì thời điểm đó công tác phòng dịch của tp chỉ đang dc nới lỏng, nhưng vẫn duy trì. Di dời vật nuôi có thể bị cho là ảnh hưởng đến công tác phòng dịch của chính phủ. Nhưng ngày 18/10 tôi tiếp tục nhận lại sự im lặng và giấy thông báo yêu cầu di dời vật nuôi trước ngày 25/10.

Sam chia sẻ BQL gửi email cho cô, đính kèm hình ảnh một nhúm lông được cho là lông của thú cưng mà Sam đang nuôi để yêu cầu Sam nộp phạt và di dời thú cưng đi hoặc chuyển đến nơi khác sinh sống

Khi tôi quá bức xúc vì bị bắt ép phải rời đi khỏi ngôi nhà của mình, mà không nhận được sự thông cảm nào từ BQL (mặc dù tôi đã hết sức hợp tác và muốn mọi thứ êm đẹp). Tôi đã gặp Luật Sư tư vấn và xuống gặp trực tiếp để nói chuyện v BQL, với hi vọng theo Luật pháp Việt Nam hiện hành thì tôi không vi phạm pháp luật, nên mong BQL thông cảm cho tôi thêm thời gian để di dời chỗ ở mới. Và cam kết di dời nhanh nhất khi có thể.

Nhưng tôi lại được BQL hồi đáp rằng: "CHÓ không phải là THÚ CƯNG mà là GIA SÚC". Tôi đã rất sốc với định nghĩa của anh ấy.

Tôi vô cùng bức xúc về cách làm việc và xử lý vấn đề không trên tinh thần thông cảm và chia sẻ từ BQL. Tôi thật sự suy sụp. Cuối cùng 2 đứa nhỏ nhà tui đành phải bơ vơ ngoài đường trong khi đợi tôi chuyển sang nơi ở mới. Thật sự tối nào tôi cũng ngủ không được vì sự bức xúc BQL và lo lắng cho 2 đứa con của tui. Đến khi 2 đứa nhỏ được chuyển đi rồi, BQL yêu cầu mở cửa để vào nhà tôi KHÁM XÉT và CHỤP HÌNH làm bằng chứng. Tôi đã vô cùng SỐC, vì tưởng rằng tôi đang vi phạm pháp luật và đang bị xâm phạm đời sống riêng tư. Tôi không hiểu nổi, BQL thường được dân cư trả phí Quản lý để thuê, với mục đích là hỗ trợ trật tự an ninh, quản lý các vấn đề dân cư cần, nhằm mang lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho dân cư. Nhưng nơi đây tôi cảm nhận BQL về để làm chủ cuộc sống của tôi, kiểm soát cuộc sống của tôi và như đeo gông vào cổ, tưởng chừng như BQL mới chính là CHỦ của CĂN HỘ tôi.

Đối với tôi, 2 bé ở nhà không phải là SÚC VẬT. Tôi đã nuôi 2 bé từ khi còn bé xíu, 2 bé rất ngoan và biết nghe lời. Tôi xem 2 bé như người thân của mình, vậy nên khi 2 bé bị đối xử bất công, bị xem như thứ gì đó dơ bẩn, phiền toái, không được ở trong toà nhà, bản thân tôi vô cùng đau lòng.

Tôi chấp nhận dời đi nơi khác để 2 bé có cuộc sống thoải mái hơn. Tôi mong rằng mọi người sẽ nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, đừng đối xử như vậy với các bé nữa. Với những ai không nuôi thú cưng, mọi người có thể không xem trọng chúng. Nhưng với người yêu thương thú cưng như người nhà, việc chúng bị tổn hại, bị buộc phải rời đi là điều vô cùng đau xót. Mong rằng qua câu chuyện này, mọi người có thể phần nào thay đổi suy nghĩ để đối xử công bằng với thú cưng hơn.

Và cuối cùng thật sự tôi sẽ không bao giờ dám mua bất kì dự án nào khi có sự quản lý của Cty Proman nữa. Nỗi ám ảnh kinh hoàng với cuộc đời tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Nếu cả nhà cũng yêu thương các bé như Sam. Hãy giúp Sam Share post này để bảo vệ các bé và mong được đối xử công bằng cho các bé."

Ảnh: FBNV