Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun

Sao Việt 31/10/2021 17:08

Thành viên nhóm Uni5, Lục Huy đi trao quà cho các bác sĩ bệnh viện dã chiến. Cả nhóm Uni5 cũng tham gia và dự án “Way back home” bản song ngữ cùng 19 nghệ sĩ khác kết hợp cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun.

Tối 30/10, một music video đánh dấu sự kết hơp thú vị của các nghệ sỹ Việt – Hàn mang tên
Way Back Home” (Về nhà thôi) chính thức ra mắt với sự tham gia của 20 nghệ sỹ Việt cùng nghệ sỹ Hàn Quốc nổi tiếng – Shaun.

Way Back Home (Về nhà thôi) là dự án âm nhạc do Tổng Cục Du Lịch Hàn Quốc Tại Việt Nam (KTO)  khởi xướng và kết hợp cùng T Production và 6th Sense Entertainment thực hiện nằm trong chiến dịch "2021 Korea Love Box - Trao Yêu Thương, Tiếp Sức Mạnh". Chiến dịch dành tặng hơn 1000 phần quà đến các Đội ngũ y bác sĩ, Nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Hà Nội & TP HCM, như nguồn động viên tinh thần và gửi lời chúc đến lực lượng tuyến đầu sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà sau thời gian dài chống dịch Covid-19

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 1

“Way Back Home” là ca khúc nổi tiếng toàn cầu được Tổng cục du lịch Hàn Quốc KTO mua bản quyền, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời Việt mang tên “Về Nhà Thôi”. Phần hình ảnh được thực hiện bởi Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đội ngũ T Production tổ chức thực hiện .

Ca khúc được các nghệ sỹ Việt thể hiện như Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bùi Anh Tuấn, Song Luân, Han Sara, Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi, Sofia, nhóm Uni 5 & LipB. Và đặc biệt tác giả là nhạc sỹ người Hàn Quốc – Shaun cũng xuất hiện trong MV, thể hiện ca khúc với phần lời mới đầy ý nghĩa

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 2
Lục Huy đại diện nhóm Uni5 cùng với Phí Phương Anh, Denis Đặng, Emma Nhất Khanh là nhóm Đại cứ của chương trình
Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 3
Lục Huy cùng với các đồng nghiệp đến trao tặng cho cho các y bác sĩ tuyến đầu

Những Đại sứ của dự án: Phí Phương Anh, Denis Đặng, Emma Nhất Khanh, Lục Huy cũng thực hiện sứ mệnh trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các Y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu tại các Bệnh viện dã chiến số 8, Bệnh viện dã chiến số 13, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 4

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 5
MV được quay trong khuôn viên bệnh viện Nhiệt đới
 
Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 6
Sau khoảng thời gian vất vả, các y bác sĩ tuyến đầu đã được trở về nhà với gia đình
 

“Way Back Home” là ca khúc nổi tiếng toàn cầu được Tổng cục du lịch Hàn Quốc KTO mua bản quyền, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời Việt mang tên “Về Nhà Thôi”. Phần hình ảnh được thực hiện bởi Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đội ngũ T Production tổ chức thực hiện .

Ca khúc được các nghệ sỹ Việt thể hiện như Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bùi Anh Tuấn, Song Luân, Han Sara, Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi, Sofia, nhóm Uni5 & LipB. Và đặc biệt tác giả là nhạc sỹ người Hàn Quốc – Shaun cũng xuất hiện trong MV, thể hiện ca khúc với phần lời mới đầy ý nghĩa 

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 7
Hồ Ngọc Hà

Góp mặt trong dự án ý nghĩa, Đông Nhi – Ông Cao Thắng dành lời chia sẻ “Thắng và Nhi cảm thấy vinh dư khi được đồng hành cùng Tổng cục du lịch Hàn Quốc gửi những món quà tinh thần ý nghĩa đến các Y bác sĩ, đội ngũ y tế. Hy vọng những món quà giúp mọi người vui tươi lạc quan, ấm áp hơn. Tất cả chúng tôi luôn dõi theo và ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu. Chúc cho tất cả các Y bác sĩ sẽ luôn có nhiều sức khỏe, và chắc chắn gia đình của mọi người vẫn luôn ở đó và chờ đợi mọi người trở về. Tiếp tục cố lên và trở về nhà sớm nhé”

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 8
Đông Nhi - Ông Cao Thắng

“Way Back Home” (Về nhà thôi) mang giai điệu tươi trẻ đầy sức sống, lời ca ý nghĩa cùng những hình ảnh xúc động tại các bệnh viện dã chiến, khắc họa những câu chuyện chân thật của các Y bác sĩ dù đang khắc khoải nỗi nhớ gia đình, người thân nhưng vẫn hết mình chiến đấu thực hiện nhiệm vụ, mong ngày sớm trở về bên gia đình.

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 9
Nhóm Uni5
Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 10
Song Luân

MV “Way Back Home” (Về nhà thôi) đã được ra mắt trên kênh Youtube của KTO và Gala Nhạc Việt vào 21:00 ngày 30/10/2021. Đây là món quà tinh thần ấn tượng và đáng nhớ từ Tổng cục du lịch Hàn Quốc động viên “những người hùng áo trắng” của Việt Nam sẽ vững bước trên chặng đường chống dịch

Lục Huy trao quà cho Y bác sĩ tuyến đầu, Uni5 hát ‘Way back home’ cùng nghệ sỹ Hàn Quốc đình đám Shaun - Ảnh 11
Nam ca sĩ Hàn Quốc đình đám Shaun

Ảnh: BTC                                          

 

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm

Các chàng trai Uni5 đã có màn “comeback” sân khấu ngoạn mục sau 4 tháng nghỉ dịch dài đằng đẳng, mỗi người một nơi. Tuy nhiên khi kết hợp lại thì vẫn như cái tên viết tắt của chữ “unite”, gắn kết tuyệt đối.

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Từ khóa:   Lục Huy Uni5 Way Back Home

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