Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm

Tin tức giải trí 31/10/2021 12:41

Các chàng trai Uni5 đã có màn “comeback” sân khấu ngoạn mục sau 4 tháng nghỉ dịch dài đằng đẳng, mỗi người một nơi. Tuy nhiên khi kết hợp lại thì vẫn như cái tên viết tắt của chữ “unite”, gắn kết tuyệt đối.

Tiết mục gây ấn tượng mạnh trong đêm Bán kết là Unimotion. 5 chàng trai của Uni5 đã kể lại một câu chuyện đầy cảm động mang tên “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi”. Với những đoạn bắn rap cực kỳ thu hút của Uni5 khiến khán giả và các vị Master đứng ngồi không yên.

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 1

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 2
Toof.P

Chia sẻ ý tưởng chọn sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thành viên Nemo cho biết đã ấp ủ ý tưởng về ca khúc này từ lâu. Đặc biệt, Unimotion muốn đưa  ý tưởng liêu trai vào “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi” vì trước giờ chưa thấy bản phối có chi tiết ma mị. Master Nguyễn Hải Phong khen ngợi hết lời: "Anh luôn thấy tụi em giữ vững phong độ, anh tin Uni5 sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để trào lưu  nhóm nhạc sẽ trở lại".

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 3Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 4Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 5Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 6

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 7
Lục Huy

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét: "Thật ra anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay đến đây sẽ vui, nhưng anh bất ngờ vì cách trình diễn của mọi người rất ghê gớm”. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết: “Anh chứng kiến Uni5 theo nghề bao năm và chịu qua nhiều vất vả, thật sự tụi em phải đoàn kết lắm mới được vậy. Unimotion duy trì được đến thời điểm này là nỗ lực to lớn".

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 8

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 9
Cody

Nhà báo Diệu Minh cảm nhận phần trình diễn của Uni5 rất đồng đều, các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có thể nói, Uni5 đến với “The Heroes” để khẳng định chỗ đứng cho nhóm nhạc ở thị trường Việt Nam. Trải qua 24 tập phát sóng, Unimotion chứng minh được sức hút của mình khi luôn biến đổi và làm mới bản thân qua từng vòng thi.

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 10

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 11
K.O
 

Đặc biệt khi kể về quá trình sáng tạo ra ca khúc có giai điệu bắt tay và nổi da gà này, anh chàng Toof.P của Uni5 đã kể lại câu chuyện tâm linh có thật như sau: “Sau khi mà anh Nemo đưa bản phối thì tụi em chuẩn bị dựng bài trong phòng thu. Lúc đó là 12 giờ mấy 1h rồi, xong rồi tụi em mới nghe có tiếng ‘hơ hơ’ ma mị lắm. Rồit tụi em mới nảy sinh ra ý tưởng sao mình không thêm một chút liêu trai, ma mị vô trong bài hát này. Bởi vì em chưa từng được nghe một bản phối nào của bài hát này mà nó như thế hết.”

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 12

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 13
Tùng Maru được Master Khắc Hưng khen là có pha xử lý tinh thế với chiếc khăn của minh lúc rơi xuống đất

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 14

Lúc này Master khắc Hưng đặt câu hỏi: “Cái tiếng ấy đến từ đâu? Lúc này mình bỏ qua sự sợ hãi và lao vào âm nhạc luôn? Nếu như là anh mà nghe tiếng đấy thì tắt máy đi ngủ luôn”. Các chàng trai Uni5 khi này cười phá lên và MC Phí Linh mới giải thích thay chi Uni5 rằng: “Đấy là anh chỉ có một mình chứ team người ta đến tận 6 người mà!

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 15Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 16

Ở phần cho điểm, nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh, nhà báo Quỳnh Nguyễn, Diệu Minh cho Uni5 và Cara 9,5 điểm. Ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chấm phần chiến thắng hơi nghiêng về Unimotion một chút khi cho con điểm 9,5, Cara nhận về 9 điểm.Tổng kết số điểm từ hội đồng giám khảo dành cho Unimotion đạt 57 điểm (quy đổi 2,85 điểm), team 2C 56 điểm (quy đổi 2,8 điểm).

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 17Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 18

Master Khắc Hưng không muốn làm tổn thương  ai nên cho cả hai đồng 9,5 điểm (quy đổi 4,75 điểm). Số tiền từ 10 team còn lại dành cho Unimotion là 91 điểm (quy đổi 1,82 điểm), 2C là 92,5 điểm (quy đổi 1,85 điểm). Như vậy, sau khi tổng kết số điểm từ hội đồng giám khảo, Master và các chiến binh không thi, Unimotion giành chiến thắng sít sao trước Cara với số điểm 9,42/9,4.

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 19

Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 20
5 chàng trai Uni5 cực kỳ điển trai trong trang phục áo bà ba
 
Rợn da gà Uni5 diện áo bà ba, kể chuyện ‘Nàng trinh nữ tên Thi’ đầy ma mị, sợ hơn cả là tiết lộ của Toof.P lúc thu âm - Ảnh 21
Uni5 cùng producer Nemo của mình

Ảnh: BTC

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband

Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả The Heroes sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt. Thêm 1 sản phẩm "homemade" nữa được các chàng trai cho ra đời hôm qua.

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Từ khóa:   Uni5 The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng Unimotion

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