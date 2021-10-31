‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh

Tin tức giải trí 31/10/2021 09:00

Phong thái đĩnh đạc, tự tin làm chủ sân khấu, Shanhao cùng bản rap “Đẹp Trai” từ bài hát gốc “Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu” đã gặt hái thành công với 3 chọn từ HLV Karik, Binz và Rhymastic

Cuốn đến từng phút, Tập 3 “Rap Việt – Mùa 2” ngập tràn những điều bất ngờ và khó đoán khiến người xem không thể rời mắt. Chưa vội bàn đến ai đi tiếp, ai dừng lại tại Vòng Chinh Phục, chỉ với dàn thí sinh chất lượng góp mặt tại Tập 3 cũng đủ khiến người xem bị thu hút vì có đại diện của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Nếu như miền Bắc có Shanhao, Pretty XIX, T.C, Flex đầy năng lượng rực cháy, miền Trung gây rung chuyển sân khấu với đại diện là Sol7, thì với miền Nam - Pjpo cũng trở thành nhân tố gây ấn tượng lớn.

‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh - Ảnh 1

Đến với chương trình với mong muốn thử sức mình và tìm kiếm cơ hội trở thành rap star, chàng rapper trẻ Lê Tuấn Nghĩa - rapname Shanhao đã mang đến một tiết mục khiến ai cũng phải nhún nhảy theo vì quá đỗi bắt tai và vui nhộn.

Phong thái đĩnh đạc, tự tin làm chủ sân khấu, Shanhao cùng bản rap "Đẹp Trai" từ bài hát gốc "Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu" đã gặt hái thành công với 3 chọn từ HLV Karik, Binz và Rhymastic. Rhymatic đầy phấn khởi cho biết: “Đây là 1 yếu tố mà Rhymastic rất muốn có trong đội của mình. Anh cảm nhận cái flow của em nó rất khác lạ”.

‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh - Ảnh 2

Karik thì lại cho rằng lí do mình lựa chọn Shanhao là bởi vì: “Karik cảm thấy lyric của bạn khá trực quang so với những gì mà bạn mong muốn từ ban đầu. Cách chọn chủ đề khá là thú vị, rất phù hợp với phong thái của bạn. Karik vừa chợt nhận ra trong team mình có một người có thể ghép chung với bạn nếu mà bạn về với đội của Karik”.

Vừa dứt câu, Rhymastic và Binz lập tức lên tiếng cảnh báo Shanhao nên cẩn thận cho việc ghép đội của Karik. Với cương vị là GK, nam rapper LK cũng bị ấn tượng bởi màn trình diễn đầy bản lĩnh của Shanhao, anh nhận xét: “Anh thấy là cách em giải quyết mọi việc trên sân khấu rất thông minh. Cách đi flow đó có thể kết hợp với tất cả những phong cách biểu diễn trên sân khấu. Anh có điểm cộng cho em thêm về vũ đạo nữa”.

‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh - Ảnh 3

Cuộc chiến dần nổ ra khi GK JustaTee mong muốn Shanhao về với đội Rhymastyic, trong khi LK lại muốn thí sinh này về với đội Karik vì cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Rhymastic lập tức phản bác:“Thế thì em xin phép phản đối, vì style của anh Karik là sử dụng rất nhiều ngôn từ và trải dài. Nếu mà nói 1 cách công tâm nhất thì style của bạn ấy sẽ phù hợp với anh Binz”. Dù cũng là người đưa ra lựa chọn cho Shanhao, nhưng Binz đưa ra lời khuyên công tâm: “Nếu em muốn những gì em đang có nó bóng bẩy và lung linh hơn tí thì em sẽ về với anh. Nếu em muốn phát triển những thứ trên sân khấu em về với Karik, còn nếu em muốn phát triển được ở trong âm nhạc thì em về với Thiện”.

‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh - Ảnh 4‘Bản sao Karik’ Shanhao khiến bộ 6 “chia 5 xẻ 7” để chiêu mộ tân binh - Ảnh 5

Sau hồi tranh luận để đưa ra nhiều yếu tố thuyết phục thì Karik, Wowy và LK đứng về phe Binz, trong khi JustaTee lại chọn ủng hộ Rhymastic. Cuối cùng giây phút đưa ra quyết định cũng phải đến, dù có bất đồng đôi chút, nhưng 2 GK đã đi đến thống nhất là đưa Shanhao về với đội của HLV Karik.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Shanhao Rap Việt karik

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