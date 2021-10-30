Thu Thủy cho biết trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng chỉ một lần được cầu hôn

Mở đầu chương trình, MC Liêu Hà Trinh không “ngại ngần” đặt câu hỏi cho Thu Thủy: “Cảm nhận của chị khi được cầu hôn đến 2 lần trong cuộc đời?”. Nữ ca sĩ cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên thì không có những màn cầu hôn lãng mạn, yêu nhau lâu năm rồi cưới mà thôi. Đến lượt Hoàng Rapper chia sẻ: “Hoàng và bà xã chưa có một màn cầu hôn nào như mong đợi luôn mọi người ơi. Hoàng chỉ đặt cọc trong chuyện hôn nhân của mình một câu thôi. Là anh muốn có con với em. Hết”.

Khởi động với câu hỏi “Theo bạn, màn cầu hôn hoành tráng hay màn cầu hôn đơn giản sẽ thu hút đối phương hơn?”, Thu Thủy cho rằng “màn cầu hôn hoành tráng” là mong ước của nhiều người. Nữ ca sĩ cho biết: “Đời người phụ nữ thanh xuân chỉ có một lần, còn Thủy thì hai lần rồi. Nhưng lần thứ 2 thì Thủy mới có được màn cầu hôn như mình mong muốn. Thủy nói thật từ trong đáy lòng luôn là ai cũng mong muốn mình có một màn cầu hôn thật hoành tráng hết đó”.

“Tại vì đó là cột mốc, là những kỉ niệm gây dấu ấn rất nhiều. Dù hôn nhân sau này có đổ vỡ nhưng mình nhớ lại màn cầu hôn đó cũng sẽ thấy vui và hạnh phúc. Cho nên là cánh đàn ông đừng có chần chờ. Bản thân người đàn ông tạo ra những màn cầu hôn hoành tráng cho người mình yêu thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc mà. Chắc chắn sau khi có màn cầu hôn thì họ sẽ yêu nhau sâu đậm hơn”, Thu Thủy giải thích thêm.

Đồng tình với ý kiến của Thu Thủy, Hoàng Rapper cũng cho rằng trường hợp không được cầu hôn thì quá thiệt thòi cho các chị em phụ nữ. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Khoảnh khắc được cầu hôn là để ghi dấu ấn rõ rệt cho việc yêu và được yêu. Khi phụ nữ được trở thành một nhân vật trung tâm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa”. Anh cũng cho biết một số nguyên nhân như vô tâm, nhút nhát, rụt rè, ngại ngùng,… khiến cánh đàn ông không thực hiện được những màn cầu hôn lãng mạn cho người mình yêu.

Đến với câu hỏi “Theo bạn, cầu hôn có thật sự cần thiết hay không?”, Thu Thủy cho rằng bản thân người đàn ông nếu đã yêu một người phụ nữ sâu đậm thì cần phải có một màn cầu hôn thật nghiêm túc. Còn Hoàng Rapper thì không đưa ra sự lựa chọn ở câu hỏi này, ông bố 3 con giải thích: “Bởi vì cầu hôn cần thiết hay không là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của 2 người nữa. Hiện nay có tình trạng là sống thử, hoàn toàn quen thuộc với giới trẻ nên việc cầu hôn trở thành một hình thức hơi thừa giữa hai người”.

“Cầu hôn chỉ là một hình thức, một dấu ấn để ghi lại chặng đường hạnh phúc của chúng ta. Cái cột mốc đó có được kéo dài hay không là cả một quá trình. Hãy chứng minh bằng lời nói, hành động, tình cảm và suy nghĩ của mình chứ đừng bằng sự im lặng nha mọi người. Điều đó rất nguy hiểm”, Hoàng Rapper chia sẻ.

Đón xem “Sức sống thanh xuân” phát sóng lúc 20h thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Ảnh: BTC