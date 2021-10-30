Trường Giang trình diễn khinh công vượt tường, Karik hết bị đè lại kẹp cổ? người kẹp cổ Karik là ai?

Ở tập trước, dàn Cast đã có một phen ngập trong bùn lầy với thử thách đấu vật và giành quần hoa. Tình thế đang bất phân thắng bại, tuy đội Xanh có lợi về thể hình sức vóc hơn nhưng đội Hồng lại vô cùng khéo léo và chiêu trò. Bởi vậy rất khó để dự đoán đội Xanh hay Hồng sẽ chiến thắng ở bãi bùn.

Trong tập 7, dàn Cast sẽ được thử sức với trò chơi kéo co dưới bùn. Với những ai đam mê bộ phim “Squid Game” chắc không còn xa lạ với thử thách này. Đây không chỉ là trò chơi dùng sức mà còn rất cần chiến thuật và trên hết là sự đồng lòng hiệp lực quyết tâm của các thành viên trong đội. Thử thách này cũng sẽ giúp các thành viên thặt chặt tình đoàn kết và nâng cao tinh thần chiến đấu vượt qua khó khăn.

Trong teaser hé lộ tập 7, các thành viên sẽ lại tiếp tục những màn rượt đuổi gay cấn với phần Xé Bảng Tên đầy kịch tính. Với lợi thế ở tập trước, Thỏ Đen dường như tới giờ mới bắt đầu bung sức, mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Vượt lên sự đen đủi của số phận, Thỏ Đen lao mình vào những cuộc “đi săn”, thậm chí không tha chả người bạn tri kỷ Thỏ Trắng của mình.

Ở mặt khác, đối thủ của Thúy Ngân – Karik vẫn không thoát khỏi cảnh bị kìm kẹp bất chấp vùng vẫy. Sau tập 6, Thúy Ngân – Karik chính thức trở thành một cặp “oan gia không đội trời chúng”. Với sự hậu thuẫn, giúp đỡ của “crush” Lan Ngọc, Karik như “hổ mọc thêm cánh”, có thể trong tâp này anh chàng sẽ vùng lên thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ mạnh.

Bên cạnh đó, Hoa săn mồi Thúy Ngân tiếp tục bị… đè, kéo lê bởi những Cast nam. Dường như khi để lộ thể lực hơn người của mình, Thúy Ngân đã chính thức trở thành một “kẻ mạnh” song song với Voi Biển và Bé Bỉnh. Như vậy, tất cả các Cast còn lại sẽ coi Thúy Ngân là một mối nguy hiểm đe dọa, đồng thời cũng dễ dàng liên minh để “xé” cô nàng. Nhưng không chỉ vậy, Thúy Ngân cũng không thiếu các chiến thuật khi tham gia vào cuộc chơi. Cũng như Lan Ngọc, Thúy Ngân đã biết cách ẩn mình theo dõi “con mồi” và bất ngờ tấn công. Liệu trong tập này, cô nàng có tiếp tục giành chiến thắng?

Không có nhiều cơ hội để chiến thắng ở những tập trước, anh cả Trường Giang dường như cũng đang hết mình lao vào cuộc chơi. Trong teaser, Trường Giang lần đầu trình diễn tuyệt chiêu “khinh công bay qua tường”.

Rất nhiều tình tiết hài hước, kịch tính sẽ có tại “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 7 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 31/10 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC