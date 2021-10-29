Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’

Tin tức giải trí 29/10/2021 14:32

Jun Phạm đã có màn chào sân hết thức ấn tượng trong vai trò tư vấn viên của “5 Giây Thành Triệu Phú”. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của khách mời Võ Tấn Phát khiến ban tư vấn cảm thấy “mất giá trị” khi không thể phát huy vai trò trên “ghế nóng”.

Tập 7 “5 Giây Thành Triệu Phú” trở lại với sự thay đổi nho nhỏ về thành viên ban tư vấn. Bất ngờ xuất hiện trên “ghế nóng”, Jun Phạm khiến cả trường quay vô cùng hào hứng. Thế nhưng chưa kịp “tay bắt mặt mừng” khi được hội ngộ cùng người bạn Thỏ Đen, Jun Phạm đã bị bộ đôi “người cũ” Đại Nghĩa – Khả Như “chặt chém” không thương tiếc. Nếu như Ngô Kiến Huy chỉ biết câm nín khi bị Khả Như tố “mặc đồ cũ” thì Jun Phạm bị người anh Đại Nghĩa “vùi dập” từ những phút đầu tiên.

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 1Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 2

Hào hứng nói về trang phục đang diện trên người, Thỏ Trắng tẽn tò khi nhận được câu trả lời của Đại Nghĩa “anh thấy nóng thôi em”. Chưa dừng lại ở đó, khi được Ngô Kiến Huy giới thiệu “Bạn của em giỏi tiếng Nhật lắm, học tiếng Nhật 9 năm rồi”, Đại Nghĩa lại liền tiếp lời“Anh biết mà, nhưng chương trình của chúng ta không có câu nào tiếng nhật hết trơn” khiến Jun Phạm đứng hình còn cả trường quay được dịp cười nghiêng ngả. Không chỉ được hội ngộ cùng người bạn Thỏ Đen, dường như Jun Phạm còn sẽ gánh luôn vai trò “bị phũ” của bạn thân mình. 

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 3

Khách mời của ”5 Giây Thành Triệu Phú” tuần này là nam diễn viên Võ Tấn Phát. Vừa xuất hiện, anh chàng đã nôn nóng hối thúc MC “chơi đi ạ”. Bước vào phần thi khá tự tin, nam diễn viên nhanh chóng vượt qua các câu hỏi làm Jun Phạm xuýt xoa “em thấy mình không có giá trị gì trong chương trình này”. 

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 4

Thậm chí ở câu hỏi “Grammy là giải thưởng lĩnh vực điện ảnh”, nam diễn viên không đắn đo đưa ra đáp án ngay lập tức. Điều này khiến Khả Như hờn dỗi “sao mà ghét thái độ của người chơi quá, em phải diễn xuất lên chứ”. Không ít lần bị ban tư vấn làm nhiễu loạn thông tin nhưng liệu với sự tự tin, bản lĩnh của mình, Võ Tấn Phát có chinh phục được giải thưởng 100 triệu của chương trình? 

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 5Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’ - Ảnh 6

Đừng bỏ lỡ “5 Giây Thành Triệu Phú” tập 7 phát sóng vào lúc 21h Thứ 7 Ngày 30/10 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

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