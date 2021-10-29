Ali Hoàng Dương bất ngờ cúi đầu xin lỗi khán giả, chuyện gì đã xảy ra?

Tập 7 chương trình truyền hình thực tế “ Cầu thủ nhí 2021 ” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 30.10 trên trên kênh VTV3, với sự góp mặt quen thuộc của 3 vị đội trưởng là Ali Hoàng Dương (team Cam), Mâu Thuỷ (team Xanh dương), ST Sơn Thạch (team Xanh lá) và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương, cùng sự dẫn dắt của MC Sam.

Sau khi chia tay thành viên nhí Thế Phong của đội Mâu Thuỷ, 14 cầu thủ nhí được cho là đã trải qua giây phút khó khăn hơn rất nhiều tại vòng loại trực tiếp. Cả 3 đội trưởng sẽ tiếp tục đưa một cầu thủ nhí của đội mình để HLV trưởng Nguyễn Minh Phương lựa chọn nhằm loại khỏi chương trình để tìm ra top 10 “Cầu thủ nhí 2021”. Đứng trước điều này, buộc 3 vị đội trưởng hiển nhiên phải tìm ra chiến thuật hợp lí.

Tại hậu trường của chương trình, dường như Ali Hoàng Dường đã không lấy làm vui vẻ, khi anh đã có quyết định mạo hiểm đưa một cầu thủ nhí (được giấu tên) được cho là giỏi nhất của đội mình vào vòng loại trừ. Nam ca sĩ lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối và hối lỗi, khi thẳng thắn đứng trước ống kính chương trình lên tiếng thừa nhận trách nhiệm đội trưởng. Ali Hoàng Dương khẳng định, đây là sai lầm lớn của mình khi làm ảnh hưởng đến đội bóng và cả cơ hội của thành viên nhí này trong chương trình.

“Hiện tại Ali cảm thấy rất có lỗi. Giờ Ali không biết phải làm gì? Ali phải xin lỗi cậu ấy! Chắc chắn với sự lựa chọn này là một sự sai lầm của Ali. Chỉ hy vọng là khán giả xem đài sẽ bỏ qua. Ali hứa sẽ cố gắng không mắc sai lầm trong những tập tới. Ali cám ơn quý vị rất nhiều”. Dứt lời, nam ca sĩ sau đó còn cúi đầu xin lỗi thành khẩn.

Mặc dù Ali Hoàng Dương có quyết định sai sai lầm ở thời điểm này, nhưng nhìn lại những tập vừa qua anh khá thành công khi làm tròn vai trò đội trưởng, khi luôn sát cánh cùng các học trò HLV Nguyễn Minh Phương những tuổi tập, ở nhà chung hay những trận cầu đầy căng thẳng.

Ở diễn biến khác tại hậu trường “Cầu thủ nhí 2021”, Mâu Thuỷ trước đó cũng “phạm lỗi” khi vô ý làm một cầu thủ nhí bật khóc. Cụ thể, sau khi Tấn Nam có hành động không đúng khi trực tiếp gặp MC Sam thắc mắc vì sao nữ MC lại “trang điểm đậm”, thì cậu nhóc này đã bị Mâu Thuỷ bắt gặp và khiển trách. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng sau đó nàng hậu mới phát hiện Tấn Nam đang bật khóc thút thít trước khi chuẩn bị ghi hình. Hỏi ra thì cô mới biết cậu nhóc này đang nức nở khóc là do mình. Không còn cách nào khác, Mâu Thuỷ sau đó liền xin lỗi rối rít nhưng dường như cũng không hiệu quả.

Trở lại tuần này, 14 cầu thủ nhí sẽ tiếp tục cùng với các đội trưởng của mình thực hiện những thử thách thú vị khi yêu cầu sự đoàn kết của các thành viên trong đội. Đáng chú ý nhất là trận cầu đầy “duyên nợ” của đội hình Cầu thủ nhí với Câu lạc bộ FC Thăng Long, chắc chắn sẽ mang lại những giây phút gây cấn và nảy lửa.

Đón xem tập 7 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 30/10 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC