Giữa 'chảo dầu' từ thiện không minh bạch, Mỹ Tâm lại can đảm đi...'quyên góp từ thiện', chuyện gì vậy?

Mỹ Tâm từng là ngôi sao nêu lên quan điểm rõ ràng về việc làm từ thiện, rằng cô không bao giờ kêu gọi quyên góp từ thiện. Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều fanpage sử dụng tên tuổi của "Họa mi tóc nâu" để quyên góp tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung năm nay.

Ngay lập tức, cộng đồng fan Mỹ Tâm đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ danh dự cho nữ ca sĩ. Theo đó, một admin nhóm fan Mỹ Tâm đã tung loạt dẫn chứng cụ thể về việc Mỹ Tâm không kêu gọi từ thiện và cảnh báo khán giả về hành vi giả mạo nữ ca sĩ để trục lợi như thế này. Những kẻ mạo danh này còn dùng chiêu trò lấy tên Facebook và tài khoản trùng khớp với Mỹ Tâm để lừa gạt khán giả.

"CẢNH BÁO LỪA ĐẢO

CA SĨ MỸ TÂM KHÔNG BAO GIỜ KÊU GỌI QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

Gần đây trên một số trang mạng xã hội có nhiều bài viết mạo danh ca sĩ MỸ TÂM để quyên góp từ thiện hỗ trợ miền Trung. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Xin gửi thông điệp đến tất cả các anh chị em, bà con cô bác khi gặp những bài post như vậy thì chung tay report để tránh có thêm nhiều người bị lừa đảo.

Ca sĩ MỸ TÂM KHÔNG QUYÊN GÓP TỪ THIỆN. Mong mọi người hãy tỉnh táo tránh bị lợi dụng để trục lợi."

Trước đó, đích danh Mỹ Tâm từng khẳng định rằng mình làm từ thiện bằng tiền túi và không có ý định quyên góp, nữ ca sĩ làm từ thiền trên tinh thần có nhiều cho nhiều ít cho ít và cho biết đã kêu gọi là phải rõ ràng.

Kẻ giả danh sử dụng thủ đoạn tinh vi đến độ chọn tên facebook trùng khớp với tên tài khoản ngân hàng

"Quỹ của tôi khi mở ra thì mọi hoạt động đều lấy tiền từ việc kinh doanh, đi diễn hay mọi thứ mình làm ra tiền. Mình có ít thì cho ít, nhiều cho nhiều nên mình không ngại. Về kinh phí, tôi không gặp khó khăn nên không kêu gọi và chưa bao giờ kêu gọi gì hết. Tôi làm bằng hành động để mọi người thấy, sau đó người ta tự động liên lạc đến cái quỹ của tôi. Rõ ràng cái này hơi thụ động nhưng xuất phát từ việc nhỏ là tôi muốn có trách nhiệm của bản thân đối với xã hội", Mỹ Tâm nói về việc làm từ thiện của mình.

Ảnh: Tổng hợp