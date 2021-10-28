Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tờ đơn ly hôn Trấn Thành và Hari Won, chuyện gì đang diễn ra?

2021 là một năm "sao kê chiếu mệnh" đối với danh hài Trấn Thành khi anh liên tục vướng phải những chuyện không hay gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín trong sự nghiệp. Cao trào nhất là khi Trấn Thành bị nữ CEO Đại Nam tố ăn chặn tiền từ thiện, phải công khai 1000 trang sao kê tài khoản từ thiện với số tiền 9,6 tỷ đồng trước công chúng vào hồi tháng 9/2021. Tiếp theo đó là thông tin Trấn Thành phải đối diện với cuộc điều tra của công an TP.HCM có liên quan đến việc quyên góp từ thiện không rõ ràng minh bạch. Theo như Người Lao Động đưa tin, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành) đến làm việc để xác minh vụ việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Trấn Thành đăng 1000 trang sao kê và giải thích về số tiền từ thiện trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, giữa lúc Trấn Trành vẫn đang bị điều tra về vụ việc tiền từ thiện thì bỗng dưng trên mạng xã hội TikTok lại lan truyền thông tin Trấn Thành đã đơn phương ly hôn Hari Won? Chuyện gì lại đang ập đến với nam danh hài? Chuyện cụ thể như sau, một netizen đã chia sẻ lại ảnh chụp màn hình 1 bài viết đính kèm tít là: "Chuyện buồn 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Trong bài viết có ghép hình Trấn Thành và một tờ đơn xin ly hôn, khiến dân tình càng thêm xôn xao.

Xuất hiện tin đồn Trấn Thành ly hôn Hari Won trên mạng xã hội Tiktok. Ảnh: Chụp màn hình Gây hoang mang hơn cho người xem là dòng trạng thái đính kèm đoạn clip của người đăng tải video này: "Phải không mọi người hóng hớt drama này đi anh em. Nhờ anh em xác minh hộ". Ngay lập tức, clip này đã thu về gần 600 ngàn lượt xem trên TikTok và hàng ngàn lượt tương tác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây hoàn toàn là một tin giả, được dân mạng biên dựng và cắt ghép để hòng câu tương tác trên mạng xã hội. Mối quan hệ vợ chồng của Trấn Thành và Hari Won vẫn hoàn toàn bình thường, hạnh phúc, không hề có chuyện ly hôn hay đệ đơn nêu trên. Và bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Trấn Thành vẫn nhắc đến "vợ iu" của mình là Hari Won. Bài đăng mới nhất của Trấn Thành vẫn nhắc đến "bà xã" Hari Won. Ảnh: Chụp màn hình Khoảng thời gian yêu và cưới, chưa hề xuất hiện tình trạng cãi vả hay nảy sinh mâu thuẫn của cặp đôi. Ảnh: FBNV Khoảng thời gian chồng gặp sự cố về tiền từ thiện, Hari luôn đăng tải những thông điệp bảo vệ chồng mình. Ảnh: Chụp màn hình

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