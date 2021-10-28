Rạp phim mở cửa, ‘bom tấn’ kinh dị ‘The Conjuring 3’ mở màn và dự định ‘thôn tính’ phòng vé Việt dịp Halloween tháng 10

Đoạn chú thích “Dựa trên một câu chuyện có thật” luôn là điều khiến những bộ phim kinh dị trở nên ám ảnh và hấp dẫn hơn nhiều lần. Áp dụng chặt chẽ nguyên tắc đó, nhà làm phim James Wan khéo léo lồng ghép những vụ án, sự kiện có thật vào phim. Vũ trụ điện ảnh “ The Conjuring ” được xây dựng từ những ghi chép của vợ chồng “săn ma” Ed và Lorraine Warren nổi tiếng tại Mỹ. Bà Lorraine cũng làm cố vấn cho tất cả các tập phim đã phát hành.

Trong phần ba “ The Conjuring: The Devil Made Me Do It ( tựa Việt: The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến)”, các nhà làm phim chọn vụ án quỷ ám kinh điển trong lịch sử tòa án Mỹ. Đó là vụ giết người của Arne Johnson, kẻ sát nhân đầu tiên chính thức bị buộc tội trước tòa trong suốt 193 năm lịch sử của thị trấn Brookfield. Thế nhưng, điều thực sự khiến vụ án này trở thành một trong những án nổi tiếng nhất nước Mỹ là việc lần đầu tiên trong lịch sử, “quỷ ám” là luận điệu được đưa ra để biện hộ cho phạm nhân.

Hai phần đầu tiên của “The Conjuring” , James Wan chọn hai câu chuyện về các căn nhà ma ám nổi tiếng của gia đình Perron (ở Texas, Mỹ đầu thập niên 1970) và nhà Hodgson (ở Enfield, Anh năm 1977). Hai vợ chồng nhà Warren do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai là người kết nối các câu chuyện. Qua từng thước phim, những câu chuyện ma của họ hiện lên một cách sống động và đầy kinh hoàng.

Cốt truyện lắt léo, dẫn dắt người xem

Các phần đầu của “The Conjuring” gây ấn tượng mạnh nhờ kịch bản tốt, lắt léo nhưng chặt chẽ. Ở hai phần “Conjuring”, các nhà làm phim khéo léo lồng ghép nhiều biểu tượng, nhân vật. Các yếu tố này giúp họ xây dựng nên cả một vũ trụ điện ảnh đa dạng tới ngày hôm nay.

Êkíp đưa khán giả vào góc nhìn của những thợ bắt ma trong phim. Người xem như hóa thân thành nhân vật, trải qua hàng loạt hiện tượng siêu nhiên trong ngôi nhà ma quái. Dù không quá phức tạp và khó đoán, diễn biến trong phim đủ căng thẳng để khiến khán giả ngồi không yên vì tò mò và hồi hộp.

“The Conjuring” cũng là tác phẩm hiếm hoi của dòng phim kinh dị khiến khán giả đồng cảm với tuyến nhân vật phe người. Hai vợ chồng nhà ngoại cảm Warren giống như xương sống của toàn bộ thương hiệu. Kết hợp với khâu diễn xuất và tạo hình xuất sắc, “The Conjuring” cho ra đời nhiều nhân vật mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng như búp bê Annabelle hay ma sơ Valak.

Được lòng cả giới phê bình và khán giả đại chúng

Trang Rotten Tomatoes tổng hợp ý kiến từ giới phê bình về bộ phim: “Được dàn dựng công phu với những pha hù dọa đầy phấn khích, “The Conjuring” khiến khán giả lạnh xương sống. Một tác phẩm kinh điển của thập kỷ trong dòng phim kinh dị”.

“The Conjuring” sử dụng concept ngôi nhà ma cùng các biện pháp hù dọa kinh điển của dòng phim kinh dị. Bối cảnh thường là những vùng quê hẻo lánh mang phong cách retro, gợi nhớ một xã hội Mỹ trong những năm giữa thế kỷ 20 với muôn vàn điều kỳ bí. Sự vắng vẻ và tĩnh lặng là điều kiện tuyệt vời để ma quỷ hoành hành, dọa nạt con người.

Khán giả và giới phê bình đánh giá cao việc James Wan không lạm dụng kỹ xảo, các cảnh máu me hay jump-scare để hù dọa. Nhà làm phim người Australia gốc Malaysia đem đến tác phẩm giàu cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng điện ảnh, kịch bản. Các cảnh quay dài, được xây dựng công phu cũng đem đến những hiệu ứng thị giác thú vị cho khán giả.

Với phần phim mới nhất, James Wan cùng các cộng sự tiếp tục phá bỏ những giới hạn thông thường, mang đến trải nghiệm kinh dị cực kỳ độc đáo. Ngay từ khi thực hiện phần phim thứ hai, cha đẻ của vũ trụ kinh dị tỷ đô đã chia sẻ, anh biết phần tiếp theo cần phải khác biệt so với hai phần trước. “The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến” sẽ vượt ra khỏi những motif thông thường, trở thành một phim kinh dị mang hơi hướng điều tra - phá án giật gân và hồi hộp, hứa hẹn sẽ là màn “đổi món” đầy hứng thú cho các fan của dòng phim này.

“The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến” khởi chiếu ngày mai, 29/10/2021.