Rạp phim mở cửa, ‘bom tấn’ kinh dị ‘The Conjuring 3’ mở màn và dự định ‘thôn tính’ phòng vé Việt dịp Halloween tháng 10

Hai phần đầu tiên của “The Conjuring”, James Wan chọn hai câu chuyện về các căn nhà ma ám nổi tiếng của gia đình Perron (ở Texas, Mỹ đầu thập niên 1970) và nhà Hodgson (ở Enfield, Anh năm 1977). Hai vợ chồng nhà Warren do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai là người kết nối các câu chuyện. Qua từng thước phim, những câu chuyện ma của họ hiện lên một cách sống động và đầy kinh hoàng.

Trong phần ba “The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến)”, các nhà làm phim chọn vụ án quỷ ám kinh điển trong lịch sử tòa án Mỹ. Đó là vụ giết người của Arne Johnson, kẻ sát nhân đầu tiên chính thức bị buộc tội trước tòa trong suốt 193 năm lịch sử của thị trấn Brookfield. Thế nhưng, điều thực sự khiến vụ án này trở thành một trong những án nổi tiếng nhất nước Mỹ là việc lần đầu tiên trong lịch sử, “quỷ ám” là luận điệu được đưa ra để biện hộ cho phạm nhân.