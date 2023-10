Người tự nhận con trai chủ nhân 'Tịnh thất Bồng Lai' về phe bà Phương Hằng, bất ngờ 'bóc phốt' ba ruột?

Anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột ông Lê Tùng Vân đứng ra để "phốt" ba ruột của mình làm điều sai trái trong livestream của bà Phương Hằng

Nói về tình hình điều tra liên qua đến ba ruột của mình, anh Tùng tiết lộ hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng dành cho ông Vân. Anh Tùng cho hay, do tính chất vụ việc quá phức tạp nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

"Tịnh thất Bồng Lai" nổi tiếng trên mạng khi có 2 "sư thầy" tham dự cuộc thi hát trên truyền hình. Sau đó là hình ảnh của 5 chú tiểu gây bão ở game show "Thách thức danh hài" 2 mùa liên tiếp mà từng lãnh giải thưởng cao nhất 2 lần. Vì nổi tiếng trên mạng nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ.

Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 22/9, Công an tỉnh Long An xác nhận đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"). Đơn vị này cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Lê Tùng Vân cùng với những người giả sư thật chất có quan hệ huyết thống tại Tịnh Thất Bồng Lai làm "dậy sóng" mạng xã hội thời gian vừa qua

Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú tại cơ sở này. Công an cho biết Khi về ở tại hộ bà Cúc vào năm 2015, ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi. Nhưng kết quả xác minh, hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú và có 6 trẻ em thì cả 6 em này đều không phải là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng. Ngoài ra, nhiều thanh niên, trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Đặc biệt, trong năm 2020, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng ngừa dịch COVID-19, sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

