Người tự nhận con trai chủ nhân 'Tịnh thất Bồng Lai' về phe bà Phương Hằng, bất ngờ 'bóc phốt' ba ruột?

Xã hội 25/10/2021 10:37

Anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" đã xuất hiện trên sóng livestream của bà Phương Hằng để nói về những hành vi sai trái của ba mình

Tối 24/10, bà Nguyễn Phương Hằng livestream, lần này mang theo một khách mời mới, anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai".

Trên sóng trực tiếp, anh Tùng bất ngờ "về phe" của bà Phương Hằng, tiết lộ về những sai trái của ba mình. Cụ thể, anh này lên tiếng nói rõ tất cả những đứa trẻ từng được nuôi dưỡng tại tịnh thất trước kia đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân.

"Mỗi lần có các mạnh thường quân hay nhà báo tới, ông ấy thường soạn sẵn các câu hỏi và yêu cầu các bé học thuộc câu trả lời. Khi tham gia game show, ông ấy sẽ để các bé giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích là lôi kéo sự thương cảm của mọi người.

Ông ấy chủ yếu sống bằng nguồn tiền do mạnh thường quân chuyển vào chứ nơi đó không hề có hoạt động gì để kiếm tiền. Riêng ông Lê Tùng Vân luôn đưa các trẻ em ra làm 'mồi câu', nuôi dưỡng các em để nhận tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước", anh Tùng nói trong livestream.

Người tự nhận con trai chủ nhân 'Tịnh thất Bồng Lai' về phe bà Phương Hằng, bất ngờ 'bóc phốt' ba ruột? - Ảnh 1
Anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột ông Lê Tùng Vân đứng ra để "phốt" ba ruột của mình làm điều sai trái trong livestream của bà Phương Hằng

Nói về tình hình điều tra liên qua đến ba ruột của mình, anh Tùng tiết lộ hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng dành cho ông Vân. Anh Tùng cho hay, do tính chất vụ việc quá phức tạp nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

"Tịnh thất Bồng Lai" nổi tiếng trên mạng khi có 2 "sư thầy" tham dự cuộc thi hát trên truyền hình. Sau đó là hình ảnh của 5 chú tiểu gây bão ở game show "Thách thức danh hài" 2 mùa liên tiếp mà từng lãnh giải thưởng cao nhất 2 lần. Vì nổi tiếng trên mạng nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ. 

Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 22/9, Công an tỉnh Long An xác nhận đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"). Đơn vị này cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Người tự nhận con trai chủ nhân 'Tịnh thất Bồng Lai' về phe bà Phương Hằng, bất ngờ 'bóc phốt' ba ruột? - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân cùng với những người giả sư thật chất có quan hệ huyết thống tại Tịnh Thất Bồng Lai làm "dậy sóng" mạng xã hội thời gian vừa qua
 

Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú tại cơ sở này. Công an cho biết Khi về ở tại hộ bà Cúc vào năm 2015, ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi. Nhưng kết quả xác minh, hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú và có 6 trẻ em thì cả 6 em này đều không phải là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng. Ngoài ra, nhiều thanh niên, trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân. 

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Đặc biệt, trong năm 2020, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng ngừa dịch COVID-19, sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 

Ảnh: Chụp màn hình, Internet

 

 

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